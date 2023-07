'Het nieuwe preuts', naakt douchen mag niet bij dit zwembad

Naakt onder de douche is per direct verboden bij zwembad Klarenbeek in Arnhem. Aparte kleedruimten voor mannen en vrouwen zijn er niet meer. 'Al die nieuwe regels zorgen alleen maar voor verwarring én zijn funest voor de sfeer', vinden vaste gasten.

Een van die vaste gasten is Catherine Nassy (70). Al veertig jaar trekt ze haar baantjes in het populaire openluchtbad. Volgens Nassy is er veel ergernis en veel onrust door de nieuwe regels bij Klarenbeek. "Het begon met een pamflet dat op verschillende plekken bij het zwembad is opgehangen. Daar staat op waar je je aan moet houden. Het zijn wel 21 punten, haast te veel om op te noemen."

'Niet meer zonder zwempak onder de douche'

Als Nassy uit het zwembad komt, stapt ze onder de douche. Dat doen meer vrouwen die in Klarenbeek hun baantjes trekken. Ze trekken hun badpak uit, zepen zich in, kleden zich om in de open kleedruimte en maken ondertussen een babbeltje. Vaak al jaren lang.

"Dat kleedkamergebeuren heeft ook een sociaal element", zegt Madelon Smits (58), vaste bezoeker van Klarenbeek. "Maar dat mag ineens niet meer. Omkleden in de open ruimte mag niet meer, naakt douchen mag niet meer. Er is geen onderscheid meer in de kleedruimtes voor mannen en vrouwen. Deze verandering is nogal rigoureus."

Afbreuk aan sfeer van het zwembad

Al die nieuwe regels zorgen voor verwarring, ziet Smits. Dat niet alleen: de nieuwe regels doen afbreuk aan de sfeer in het zwembad, vindt Nassy. "Vrouwen staan graag onder de douche te kletsen. Onder het aankleden babbelen we gezellig door. Nu voel ik me bekeken. Er kan plotseling een man binnenkomen. Je ziet vrouwen schichtig een kleedhokje in schieten."

Moreno Morais, beheerder van zwembad Klarenbeek, zegt dat de maatregelen zijn bedoeld om personeel van Klarenbeek te beschermen. "Als een van mijn medewerkers binnenkomt om de kleedruimte met de brandslang schoon te spuiten en hij of zij treft daar iemand naakt aan, kan dat tot klachten leiden."

MeToo

Op de website en in de nieuwsbrief aan vaste gasten verwijst het Arnhemse zwembad naar 'MeToo'. 'Helaas werden enkele medewerkers volledig onterecht beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, zoals het zeer bewust betreden van de omkleed- en doucheruimten.'

Hij maakte het zelf mee. "Ik kwam een keer de open kleedruimte bij de damesafdeling in om de boel schoon te maken toen ik te horen kreeg: 'Je staat toch niet te gluren hè'. Er zijn ook mannen die naakt douchen, maar mannelijke bezoekers hebben er veel minder moeite mee als er personeel binnenkomt."

"Als je tegen MeToo-kwesties aanloopt, is het logischer om de kleedruimtes voor mannen en vrouwen gescheiden te houden", vindt vaste gast Jet van der Haak. "Als medewerkers de ruimte willen schoonspuiten, roepen ze tegenwoordig tamelijk overdreven dat ze eraan komen. 'Staan er nog dames bloot, want we willen schoonmaken'. Er zijn nog heel veel vrouwen die naakt douchen, maar de sfeer is drastisch veranderd."

Jonge badgasten beschermen

Morais wil met de nieuwe regels jonge badgasten beschermen tegen de aanblik van naakte lichamen. "Niet alle dames beperken zich tot de douches en de open kleedruimte, er zijn er ook die naakt naar de wasbakken lopen. Daar zijn ze ook voor jonge kinderen zichtbaar. Ik wil gewoon niet hebben dat mensen hier in hun blote kont rondlopen, om het maar eens grof te zeggen. Dat doe je maar in de sauna. Er is geen enkel zwembad waar dat mag."

Smits vermoedt dat de nieuwe regels vooral bezuinigingsmaatregelen zijn. "Als het rustig is, hoeven ze medewerkers voortaan nog maar één kant van de kleedruimtes schoon te maken omdat er geen aparte mannen- en vrouwenafdeling meer is."

'Douchen en inzepen doe je thuis maar'

Het bedrijfseconomische aspect is ook een argument, beaamt Morais. Maar, voegt hij daaraan toe, douchen na het zwemmen is niet bedoeld om je uitgebreid te wassen. "Na het zwemmen kun je je hier afspoelen. Uitgebreid douchen en inzepen doe je thuis maar. En socializen kun je ook met een kopje koffie op het terras."

Het 'nieuwe preuts' noemt Nassy de maatregelen bij zwembad Klarenbeek.

"Het wordt wel heel ingewikkeld gemaakt", vindt Van der Haak. "Niet meer naakt onder de douche, verplicht in een hokje, maar wel mannen en vrouwen gemengd."

Begrip voor regels

Volgens beheerder Morais heeft het merendeel van de gasten van zwembad Klarenbeek begrip voor de nieuwe regels. "Wij krijgen hier 80.000 bezoekers per jaar: 95 procent snapt het, 5 procent nog niet. Het mengt al aardig nu. De open kleedruimte verdwijnt helemaal, volgend jaar nemen we daarvoor tijdelijke maatregelen, waarschijnlijk met een andere indeling. In 2025 worden de kleedruimtes verbouwd en komen er extra wisselcabines bij."