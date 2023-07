Waarom Utrecht zo'n onpopulaire vakantiebestemming is

Waar de Utrechtse Heuvelrug dit jaar uit de bus komt als één van de populairste vakantiegemeenten van ons land, laten veel Nederlanders de rest van de provincie Utrecht liever links liggen. Hoe zit dat - en welke tip heeft koploper Limburg?

Ja - ziet onderzoeker Hendrik Beerda: de Utrechtse Heuvelrug (plek drie) doet het goed. Beerda voert jaarlijks het Steden & Streken Merkenonderzoek naar de aantrekkelijkste vakantiegemeenten uit. "Je ziet dat de Heuvelrug zich beter heeft geprofileerd en bekender is geworden bij het Nederlandse publiek. Daarnaast ervaren mensen ook meer waardering en voelen ze zich meer gebonden aan de plek: toeristen weten wat de Heuvelrug te bieden heeft en hebben een goed gevoel bij de omgeving."

Voor de gehele provincie daarentegen geldt een ander verhaal: Utrecht staat op plek 10 van de aantrekkelijkste vakantieprovincies. Koplopers zijn Limburg en Drenthe. "Dat Utrecht relatief laag staat klinkt op het eerste gezicht misschien een beetje tegenstrijdig, omdat het zo goed gaat met de Heuvelrug, maar heeft wel degelijk een paar redenen. Als mensen aan de provincie Utrecht denken, denken ze namelijk vooral aan de stad."

Aantrekkelijkste vakantiegemeenten in 2023 (+ positie in 2022)

1. (1) Maastricht

2. (3) Middelburg

3. (6) Utrechtse Heuvelrug

4. (4) Amsterdam

5. (7) Den Haag

'Verborgen parels'

Beerda vervolgt: "We zien dat mensen vooral de stad Utrecht aantrekkelijk vinden. Er is veel te doen, ook een breed aanbod aan festivals. 'De provincie Utrecht' associëren mensen niet zozeer met de Utrechtse Heuvelrug of andere gebieden, maar met de stad. Daarnaast speelt de makkelijke bereikbaarheid mee. Utrecht is bij uitstek een plek voor 'een dagje uit'. Mensen denken: waarom zou ik in de provincie blijven als ik diezelfde dag makkelijk weer naar huis kan?"

Anne Wouters van Utrecht Marketing denkt dat de ligging in het Randstedelijke gebied ook meespeelt. "We staan als provincie Utrecht nu eenmaal automatisch minder bekend om onze natuur. Terwijl we op dat vlak veel te bieden hebben."

Dat is iets waar Utrecht Marketing zich meer op probeert te richten. "We hopen winkelend publiek en dagjesmensen te verleiden om méér te doen in ons gebied: ga ook eens op de fiets in de regio kijken. Je merkt inderdaad dat hier veel onontdekte, verborgen parels zijn die eigenlijk niet onderdoen voor de stad, maar mensen nog niet altijd weten te vinden."

Aan mooie natuur geen gebrek op de Utrechtse Heuvelrug. Foto: Getty Images

Gemeente Utrechtse Heuvelrug scoort desondanks wél hoog in de lijstjes. Robbert Schuurmans van het Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug & Vallei is er blij mee. "Al is het toerismegebied waar wij ons over ontfermen wel een stuk groter dan alleen de gemeentegrenzen. Ik denk dat fijn recreëren en schitterende natuur, veel groen, de ideale combinatie blijkt voor veel mensen."

'Mooiste meisje van de klas'

Toch blijft de vraag: wat heeft de provincie Limburg, koploper in het onderzoek, dat Utrecht niet heeft? Anya Niewierra, directeur van Visit Zuid-Limburg, lacht. "Limburg is natuurlijk wel een beetje het fotomodel van de klas, hè. Het mooiste meisje. Die krijgt nou eenmaal makkelijker jongetjes mee dan haar klasgenoten. Ja, op dat vlak, geografisch, hebben we het nu eenmaal wat makkelijker, denk ik."

Maar, benadrukt Niewierra, ook in Zuid-Limburg wordt hard gewerkt om het gebied aantrekkelijk te maken - en te houden - voor toeristen. "Ik denk dat Nederlanders ons een beetje zijn gaan zien als het buitenland van Nederland. Dat komt doordat we ons in onze marketing ook richten op zaken die je alléén bij ons hebt. Denk aan bijzondere wijngaarden, de kerstmarkten en de grotten. Utrecht heeft een totaal ander DNA dan Limburg, maar ik zou als tip willen meegeven: richt je nóg meer op hetgeen dat je onderscheidt."

Aantrekkelijkste vakantieprovincies in 2023 (+ positie in 2022)

1. (1) Limburg

2. (3) Drenthe

3. (4) Gelderland

4. (2) Zeeland

5. (6) Friesland

6. (8) Overijssel

7. (5) Noord-Brabant

8. (7) Noord-Holland

9. (10) Groningen

10. (11) Utrecht

11. (9) Zuid-Holland

12. (12) Flevoland