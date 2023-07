Floor (20) is knap hersteld van eetstoornis en suïcidepoging

De twintigjarige Floor* leed als puber aan een eetstoornis en zware depressieve gevoelens en dreef haar behandelaars, ouders én zichzelf tot wanhoop. Ze nam meerdere keren een overdosis paracetamol. Toch vond ze de weg naar boven. 'Ik had zo'n afschuw naar mezelf.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De eerste keer dat Floor zichzelf sneed was ze dertien jaar. Meestal met de puntenslijper van een make-uppotlood, meestal in haar linkerarm. Ze deed het, omdat ze iets zocht waarin ze kon vluchten. Iets waar ze grip op had. Net als haar eetstoornis haar duidelijkheid bood in een wereld die voor Floor even onzeker als onveilig voelde.

"Op school werd ik gepest, volgens de jongens zag ik er niet goed genoeg uit. Thuis waren er veel heftige ruzies tussen mijn ouders en broer. Elke dag werd er geschreeuwd. Het voelde onveilig. Ik had zo'n afschuw naar mezelf. Mezelf uithongeren en pijn doen verdiende ik. Het werd een verslaving, ik werd er rustig van."

De Floor van nu ziet er niet uit als een meisje dat zichzelf pijn doet. Ze ziet eruit als een vrouw die haar leven op de rit heeft. Haar grote ogen stralen als ze praat, ze ziet er verzorgd uit, in een blauw zomerjurkje dat haar hals, schouders en armen bloot laat. Als ze haar cappuccino optilt vallen voor het eerst haar littekens op. Op de onderkant van haar linkerarm staan rijen witte streepjes, als lijntjespapier onder elkaar. "Ik heb ook littekens in m'n hals." Ze draait haar hoofd en gaat met haar vingers langs een wit geworden litteken.

Dat Floor zichzelf zo jong pijn deed, viel haar vriendinnen op. Tijdens gym zagen ze de destijds rode wonden op haar armen. Floors ouders werden gealarmeerd - en die confronteerden hun dochter. "Ik was eerst boos, daarna opgelucht; ik hoefde het niet meer alleen te doen. En ik voelde me schuldig, omdat ik mijn ouders verdriet zag hebben om mij. Ik kwam snel in de hulpverlening terecht, kreeg een diëtist en kwam op de wachtlijst voor een behandeling."

Het is het begin van een jarenlang traject van hulpverlening. Bewogen jaren waarin Floor doorging met dat wat haar ziek maakte, zoals niet eten. Waarin ze niet genoeg energie had om te fietsen en om hele dagen naar school te gaan. Waarin ze wekenlang werd opgenomen in het ziekenhuis en later in een kliniek. Daar begon Floor met het opsparen van haar medicatie. In een sieradendoosje bewaarde ze haar antidepressiva, zodat ze iets 'achter de hand had'.

Floor (20) heeft nu geen last meer van de gevoelens en gedachten die haar zo in hun greep hielden. Foto: Angeliek de Jonge

Dwangvoeding

Als de leiding erachter komt wordt Floor overgeplaatst naar een gesloten kliniek in het UMC Utrecht. "Ik kreeg een In Bewaring Stelling (IBS), afgegeven door de burgemeester." Daar stopte ze met eten. "Ze zeiden 'prima dat je dit doet, maar als je niet eet, krijg je dwangvoeding.' Ze gaven me altijd een keuze en dat hielp; het was dus een kéuze dat ik het zover liet komen. Na drie dagen startte een procedure waardoor ik dwangvoeding zou krijgen. Ik weet niet meer waarom ik dit deed - ik weet dat ik er alles aan deed om het zo destructief mogelijk te maken."

Toen Floor door de dwangvoeding geen controle meer had over het eten, begon ze zichzelf steeds extremer te verwonden. "Dan nam ik een glas mee naar m'n kamer en gooide ik het kapot. Ik had een paar seconden om iets met de scherven te doen, dan was er alweer een verpleegkundige bij me. Ik bonkte veel met mijn hoofd tegen de muren. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik meid, wat dééd je. Nu zie ik dat ik dit deed omdat ik het gevoel had niks meer te hebben. M'n ouders lagen inmiddels in een vechtscheiding, ikzelf lag overhoop, ik had geen school meer. Als ik de veiligheid achteruit voelde gaan, greep ik terug naar de zelfdestructie."

Er werd een regeling aangevraagd om Floor te kunnen 'fixeren en separeren', waardoor ze haar elk moment konden vasthouden - of binden en in een separeercel plaatsen - een nu niet meer bestaande, afgesloten ruimte waar ze zichzelf geen pijn kon doen. Vanaf dat moment gebeurde dat meerdere keren op een dag. "Als ik doordraaide, ging een alarm af en kwamen van alle kanten verpleegkundigen aan. Soms wel acht tegelijk."

- Foto: Angeliek de Jonge

Wanhoop

Floor kreeg steeds vaker scheurkleding (papieren kleding waarin ze zich niet kan verwonden) aan. Weer voelen wat ze op dat moment voelde, vindt Floor moeilijk, terugdenken kan wel. "Dan denk ik aan de ergste wanhoop die ik voelde. Elke dag dacht ik: daar gaan we weer. Ik probeerde mezelf soms zelfs te wurgen met m'n eigen kleding. Ik wist dat het niet zou lukken, toch moest ik het doen."

Na vier maanden kon Floor uit het verzet komen en ging ze naar huis. Maar ze miste perspectief. Dus toen ze thuiskwam, stopte ze met eten. Drie weken erna nam ze een overdosis paracetamol. Een fenomeen waar artsen onlangs hun zorgen over uitte: een toenemend aantal jongeren van 13 tot en met zeventien jaar neemt doelbewust overdosissen ibuprofen of paracetamol. De toename blijkt uit het jaaroverzicht van het Vergiftigingencentrum (NVIC), dat onderdeel is van het UMC Utrecht. In 2022 kreeg het centrum hier 37 procent meer meldingen over binnen dan in 2020.

"Waarom paracetamol? Gewoon, makkelijk. Maar ik raakte in paniek, vertelde het m'n moeder en kwam in het ziekenhuis." Er volgde nog een overdosis, een paar weken later, en nog een ziekenhuisopname. Samen met de verpleegkundigen van de crisisafdeling waar ze eerder bleef, maakte Floor een plan.

"Vanaf dat moment ging het snel. Ik was inmiddels 16 en ben begeleid gaan wonen. Daar vond ik rust. Ik kon de veiligheid waar ik naar gezocht had bij mezelf vinden. Ik schreef me in voor de opleiding verpleegkunde. Door alles wat ik heb gezien in de zorg, wilde ik er ook werken."

Competitie

Inmiddels is Floor vierdejaars en woont ze op zichzelf. Last van de gevoelens en gedachten die haar zo in hun greep hielden, heeft ze niet meer. Ze denkt regelmatig aan haar moeilijke jaren - en aan wat er hielp. "Terugkijkend op de eetstoornisbehandeling zie ik vooral hoe ik leerde van de andere meiden, die hetzelfde hadden. Dat is het erge van anorexia: je wil er de beste in zijn. Ik had geen angst voor eten, maar zag daar hoe meiden bang waren voor eten en nam dat over. Het werd een competitie."

Aldus Floor, in haar dagboek. Terugkijkend op de hulpverlening zegt ze dat de wortels van het probleem aangepakt moeten worden, naast de behandeling van de symptomen. "In het UMC Utrecht brachten ze m'n hele systeem in kaart: wie zijn de mensen om je heen, hoe verhouden die zich tot elkaar? Daardoor kwamen ze bij de kern. Ik maak me geen zorgen om de toekomst. Ik besef dat m'n verhaal veel is, maar ik ben eruit gekomen. Dit maakt wie ik ben, ik zou het niet willen terugdraaien."

*Floors echte naam is bekend bij de redactie van AD

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.