'Dierethiek' is een nieuwe tak van de filosofie. Hoe ziet deze stroming de relatie tussen mens en (mede)dier? Dierwetenschapper en proefdierfilosoof Corné Rademaker: 'Ik mis bij mijn collega's de waardering voor de levensstijl van het platteland.'

Laatst liet dierwetenschapper en ethicus Corné Rademaker (34) zijn Indische loopeenden in de moestuin los op de naaktslakken die het op de koolrabi hadden voorzien. De eenden deden hun werk, maar ze vraten meteen de koolbladeren weg. Rademaker: "Als je voor eigen gebruik groenten teelt, merk je al snel dat je niet de enige liefhebber bent."

De loopeenden hadden kort daarvoor zelf aan den lijve ondervonden hoe geliefd ze waren: eerst waren ze met z'n negenen, toen kwam de hond van de buurvrouw langs en nu zijn ze nog met z'n zessen.

Rademaker heeft het gehavende gezin veilig achter gaas gezet want "dieren nemen elkaar te grazen. Ook de mens-dierrelatie is niet altijd koek en ei." Als zzp-ethicus werkt hij vooral voor universiteiten en houdt hij zich met die verhouding bezig.

De literatuur die erover verschijnt heeft vaak weinig te maken met het dagelijks verkeer tussen mens en dier, is Rademaker opgevallen. Dierethici staan vaak veraf van de praktijk die hij hier, aan de westkant van Lienden, om zich heen ziet.

Het gebied even noordelijker, aan de overkant van de Nederrijn, staat bekend om de grootschalige veehouderij. Deze sector, nationaal goed voor 640 miljoen slachtdieren per jaar, voedt talloze monden. Toch valt het niet mee dierethici te vinden die er enthousiast over zijn; een van hen trok zich voor een Trouw-interview terug, bang om 'daar publiek op aangevallen te worden'.

Is dat niet vreemd?

Niet echt, zegt Rademaker. "Wie die massale productie als ethicus prijst, wordt door zijn of haar collega's niet erg serieus genomen. De spraakmakende ethici komen vaak uit de stad. Zelden kom ik een vakgenoot tegen die tussen de dieren is opgegroeid."

"Hij is dat wel, tussen de postduiven en de konijnen, de kippen en de kalkoenen. Tot in zijn pubertijd viste hij graag. "In een grote vijver in Zoetermeer. De karpers die ik ophaalde waren verminkt, hun bekken vergroeid van de vishaken. Daar stond ik toen niet zo bij stil. Later ging het me tegenstaan. Nu zijn we vijftien jaar verder en wil mijn zoontje graag gaan vissen. Hij snapt wat de bezwaren zijn, maar zijn vriendjes doen het ook. Ik heb hem vooralsnog weten te weerhouden. Maar een dilemma is het."

Waarom?

"Omdat het me blijft trekken. Het is een praktijk die, als je die van binnenuit hebt meegemaakt, een eigen waarde heeft. De spanning. Inspelen op het karakter van het dier. Altijd weer zoeken naar waar de vis zit. Deel zijn van de natuur. Het is onderdeel van het goede leven."

Die plattelandse leefwijze beschreef Rademaker in zijn proefschrift uit 2020, waarbij hij niet zozeer Nederlandse boeren op het oog had, maar ver over de grens keek, naar Keniaanse veehouders. Die hebben door de eeuwen heen een manier van (over)leven ontwikkeld die alleen al daarom respect verdient.

Rademaker: "In filosofenboeken mis ik de erkenning van de waarde van die levensstijl. De redeneertrant is vaak: wat je niet met een mens mag doen, mag ook niet met een dier. Dat is een sluitend verhaal, maar voor mij werkt het niet. Bij mij begint alles niet met iets abstracts als bewustzijn van het dier, nee, ik denk, of ik voel, vanuit de praktijk. Zo is mijn persoonlijke identiteit ook gevormd, vanuit de omgang met andere mensen, en met dieren."

"Ik heb veel kippen en kalkoenen geslacht. En vanuit die intensieve omgang met de dieren groeide mijn ongemak. Niet omdat ze bewustzijn hebben, of kunnen lijden, dat zijn redeneringen die bij mij achteraf pas kwamen."

U bestempelt het doden van dieren inmiddels als 'moreel problematisch'. Waarom zegt u niet gewoon: dood geen dier?

"Het is me te simpel. Zo dreigt een manier van leven uit beeld te raken, daar moet je niet overheen walsen. Je kunt zeggen: paling eten is een luxe, en het doden van het dier mag niet, maar er zit wel een rijke traditie en economie van hele kustdorpen achter, met het ambacht van het roken."

Welke denker heeft u hierin beïnvloed?

"De Amerikaanse landbouwethicus Paul B. Thompson. Hij is een pragmatische filosoof die het handelen op het boerenbedrijf vanuit de praktijk bekijkt, en niet als sluitstuk van een logische afleiding uit morele premissen. Thompson staat bekend om zijn holistische visie, waarin niet alleen winst en voedingswaarde, maar ook boerendeugden en praktijken een rol spelen. Ook mijn promotor Henk Jochemsen werkt met dat praktijkbegrip. Dat sluit aan bij hoe ik er tegenaan kijk. Zo beleef ik het ook."

Is elke dierhouderijpraktijk het bewaren waard?

"Daar zit ik wel mee. Je mag een lange, diepgewortelde traditie niet met een achteloos progressief gebaar overboord gooien. Maar als ik zie dat vee alleen bestaat om het vlees, dan reduceren we het tot een slagerijtekening waarop je kunt zien waar de biefstuk en de schenkel zitten. Het dier zelf, dat ik beschouw als een door God geschapen wezen, is daarin afwezig."

"Ik heb grote moeite met varkensafmeststallen waar dieren niet buiten komen." Hij wijst over zijn schouder naar achteren. "Daar staat een groot bedrijf voor kunstmatige inseminatie waar ik nog nooit een varken buiten heb zien lopen. De beren, de mannetjesvarkens, worden afgeschermd. Zulke industrialisering zet de mens op afstand van het dier, van interactie tussen beide is nauwelijks sprake. Dat draagt niet bij aan het goede leven."

Is het toeval dat veel bio-industriële bedrijven van orthodox-protestantse boeren zijn - de stroming waartoe u ook behoort?

"Goede vraag, ik weet het niet. Het is wel de bestaande situatie. Wat ik me afvraag: als je op die manier kippen of varkens houdt, alleen als businessmodel, is dat dan nog een betekenisvolle cultuur, die het beschermen waard is?" Rademaker tuurt in de verte. "Ik denk het niet. Ik vind dat je dieren niet louter instrumenteel mag houden."

Op zijn LinkedIn-profiel presenteert Rademaker zich als 'proefdierfilosoof'. Deze middag geeft hij daar in Wageningen een college over en hij is lid van toetsingscommissies voor wetenschappelijke dierproeven. In dat werk speelt zijn overtuiging een rol dat een dier een 'intrinsieke' waarde heeft, dus los van consumptie of wetenschap.

"Voor het toestaan van dierproeven maken we een baten-schade-analyse. Ik zie dat die proefdierpraktijk óók meestal doorgaat. De wet luidt dan wel: dierproef 'nee, tenzij', maar feitelijk is het toch 'ja, mits'. En bijna nooit wordt een verzoek afgewezen, dat frustreert me weleens."

"Ik waardeer het respect voor de autonomie voor de onderzoeker, maar te vaak weegt het menselijk gewicht het zwaarst. Dat kan alleen zolang dieren een te lage status hebben. Bovendien kun je vragen stellen bij een onderzoekspraktijk waar de bestaanswijze van dieren vaak helemaal gericht is op het belang voor de mens. Dieren worden geïnstrumentaliseerd, geëxploiteerd."

In zichzelf bespeurt Rademaker dat hij 'gevoeliger is geworden voor het lot van dieren'. Een verschijnsel dat hij in de hele maatschappij ziet. "In 2017 was hier in de buurt, bij Erichem, een stalbrand, waarbij 20.000 varkens stierven. Ik weet niet of dergelijke branden vaker voorkomen dan vroeger, maar de ophef daarover neemt toe, de samenleving pikt het niet meer. Dat illustreert een verschuivend moreel besef. Bij oude mensen in een verzorgingshuis laat je gebrekkige brandveiligheid om economische redenen toch ook niet toe?"

Spelen filosofen en dierethici zoals u in die verschuiving een rol?

"Ik denk dat de filosofische bijdrage bescheiden is, maar we vervullen wel een rol daarin. En dat het de Partij voor de Dieren is gelukt om in de wet op te laten nemen dat dieren 'natuurlijk gedrag' moeten kunnen vertonen, vind ik een stap in de goede richting. Daardoor gaan we respectvoller met dieren om - als die wet ingang vindt."

Van welk dier leert u het meest?

"Geiten. We hebben drie Nederlandse bonte melkgeiten, eentje staat op lammeren. We houden de lammeren er zeven weken bij, daarna start ik met melken. De geiten zijn duurmelkers, je hoeft ze niet elk jaar te laten dekken om ze melk te laten geven."

Het melken - tien minuten per geit, op een zelfgemaakte melktafel - geeft een bijzondere band. "Ze leveren ons melk en yoghurt en ze hebben hier een prima leven. Nu wilt u zeker weten of ik ze opeet als ze straks oud zijn? Nee, dat ga ik niet doen. Al gingen twee jonge bokken van ons naar de slager, omdat ik ze niet verkocht kreeg. Lastig hoor, ik kom er niet uit. Laat ik het 'moreel onbevredigend' noemen."

Wat leert u van hen?

Lachend: "Schelden! Geiten zijn notoir lastig. Breken ze uit, dan vreten ze je fruitbomen kapot en je groentebed kaal. Járen werk weg."

"Ik leer hun persoonlijkheid kennen, en tegemoet te komen aan wie en wat ze zijn. Ik leer ze te accepteren, met ze mee te bewegen, ze leren me zelfbeheersing en dat ze beperkt te sturen zijn. Net als kinderen."

U schrijft ergens dat u vooral voor christelijke kippenboeren een boodschap hebt. Zelf hoort u bij een behoudende, agrarische kerkgemeenschap in de buurt. Hoe vallen uw naar vegetarisme neigende ideeën daar?

"Onder filosofen, ook christenfilosofen zoals ikzelf, is daar veel begrip voor. Maar in de kerk, daar ben ik een roepende in de woestijn. We zijn wat raar, mijn vrouw en ik. Op de jaarlijkse gemeentedag van de kerk is dat lastig, dan komt de barbecue tevoorschijn, en dat vlees, dat vinden wij minder vrolijk dan vroeger. Daar is te weinig aandacht voor, al besef ik dat mijn eigen veranderproces ook een kwestie van jaren is geweest."