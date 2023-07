Apeldoorns koppel ontvluchtte bosbranden op Rhodos

Ze moesten in allerijl hun spullen pakken en hun hotelkamer op het Griekse eiland Rhodos verlaten vanwege de bosbranden. Voor Robert-Jan Geurts (49) en Anja van Eijden (46) uit Apeldoorn brak zaterdag een noodsituatie aan, maar ze kregen hulp aangeboden uit onverwachte hoek. 'Het is een vakantie die ons altijd bij zal blijven.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het stel moest de nacht van zaterdag op zondag doorbrengen op een bedje langs het zwembad in een ander resort en de volgende ochtend maar zien wat de dag zou brengen."Het is best overweldigend wat je overkomt, maar het bezinkt nu allemaal wel een beetje. Het is best heftig wat er gebeurd is", zegt Geurts.

Hij probeerde al snel een B&B te vinden in Rhodos-stad, ver bij de branden vandaan. "Ik had wel iets gevonden, maar daar hoorden we niks van. Dus besloten we de bus te nemen richting het vliegveld." Eenmaal daar kregen ze contact met TUI, de reisorganisatie waar ze bij geboekt hadden. "We hadden twee opties, of we konden naar een hotel en daar gebruikmaken van de faciliteiten maar zonder kamer. Of we konden terecht bij een noodlocatie zoals een school."

Daarnaast kreeg het stel een aanbod via LinkedIn. De familie Akkerman uit Baarn las hun verhaal in de Stentor en besloot contact te zoeken met Robert-Jan. Het gezin Akkerman is momenteel ook op vakantie in Rhodos, maar dan wel aan de goede kant van het eiland.

Schrijnende situatie

"We hebben een villa gehuurd die relatief dicht bij Rhodos-stad ligt en vonden de situatie van Robert-Jan en Anja schrijnend. Er zitten veel mensen in de penarie en wij hebben een groot huis waar we mensen in kunnen opvangen", zo vertelt het gezin. "Als wij in eenzelfde situatie zouden zitten, willen we ook geholpen worden. Je moet er niet aan denken om met je gezin op een strandbed te moeten liggen, of in sporthallen waar geen airco is. Dat is echt een hel."

Familie Akkerman stelt riante villa ter beschikking voor noodopvang tijdens hun vakantie op Rhodos. Foto: Familie Akkerman

"We hebben in eerste instantie ons voorstel ook gemeld bij Corendon en bij de vastgoedbeheerder van de villa maar daar hebben we tot op heden nog niets van vernomen." Ook Robert-Jan Geurts bleek ondertussen een ander verblijf te hebben gevonden. "Dat is echt een wonder, want veel anderen is het niet gelukt. We horen van dorpsbewoners dat de coördinatie tussen de brandweer en het leger bijvoorbeeld heel slecht is. Echt een puinhoop."

Van de locals hoort het gezin ook waardoor de branden zijn ontstaan. "Er is kortsluiting ontstaan door verouderde elektriciteitsmasten. De masten zijn slecht onderhouden en al op leeftijd. Een klein vonkje doet de rest."

Het gebaar van de familie Akkerman is er één die gewaardeerd wordt door het Apeldoornse stel. "We kennen meneer Akkerman niet maar hij bood ons een onderkomen aan terwijl hij zelf ook als vakantieganger op het eiland verblijft. Dat is geweldig." Uiteindelijk kwam niet veel later een reactie van de B&B en bleek er nog plek te zijn. "We hebben daarvoor gekozen, want we willen een ander niet tot last zijn."

Opluchting

Wat een hele opluchting voor de Apeldoorners is, is dat de vlucht dinsdagavond naar huis gewoon doorgaat. "Om half elf vliegen we terug en tot die tijd blijven we in de B&B. Hier zitten we goed en vermaken we ons nog." Ook de familie Akkerman vertrekt dinsdag weer naar huis.

Over de communicatie vanuit de reisorganisatie naar hun klanten heeft Geurts ook begrip. "Ik weet dat het een lastige situatie is. Ineens zitten veel mensen in nood en is het voor zo'n organisatie ook schakelen. Dus ondanks dat de communicatie niet helemaal klopt is het niet anders."