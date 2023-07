Waarom verdrinken er steeds meer mensen?

Het lukt Nederland al jaren niet het aantal mensen dat jaarlijks in open water verdrinkt drastisch naar beneden te krijgen. Zwemlessen voor nieuwkomers sneuvelen door gebrek aan zwembadpersoneel en op veel zwemlocaties wordt amper gewaarschuwd voor de gevaren van het open water.

De afgelopen tien jaar kwamen in Nederland jaarlijks gemiddeld 86 mensen om het leven door een ongeval in plassen, rivieren en de zee. In 2022 verdronken er 73 mensen in open water in Nederland. Dat waren er 7 minder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS.

Vorig jaar verdronken er 12 vrouwen minder dan een jaar eerder, terwijl het aantal mannen dat nooit meer boven kwam juist steeg (64 in 2022 tegen 59 een jaar eerder). Bijna de helft van de drenkelingen is 60 jaar en ouder, 8 procent is jonger dan tien jaar.

Ondanks al die verdrinkingen worden er zelden goede maatregelen genomen na ongevallen in het water, ziet directeur Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). "Als er in één week tijd vijf mensen door brand omkomen, dan is de wereld te klein. Maar als er vijf binnen een week verdrinken, lezen we dat in de krant, maar gebeurt er niets. Vanaf de jaren negentig is het aantal jaarlijkse verdrinkingen stabiel gebleven. Dat getal gaat maar niet naar beneden. Daar maak ik me zorgen over."

We hebben te weinig besef van risico's

Het NIVZ werkt dit jaar mee aan een grootschalige campagne op zwemlocaties. Met de tekst 'Wie checkt jou' hopen de organisaties ervoor te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van zwemmen in open water. Daarom wordt ook aan anderen gevraagd op hen te letten als ze gaan zwemmen. Korte: "We hebben te weinig besef van de risico's. Als we gaan skiën in de winter nemen we eerst twaalf lessen, en dragen we een helm. Maar zodra het mooi weer is, plonst iedereen het water in. Zonder goede voorbereiding."

Zoektocht naar een vermiste zwemmen in Milsbeek in 2021 Foto: Theo Peeters

Ouderen denken dat lichaam ook nog jong is

"We overschatten ons zelf te vaak", zegt Adriaan van der Linden van Leisurelands. De beheerder van verschillende zwemplassen in Gelderland is een andere organisatie die de landelijke campagne ondersteunt. "Vluchtelingen of arbeidsmigranten denken dat ze ook wel kunnen doen wat anderen doen."

In de periode 2013 tot en met 2022 verdronken in Nederland 125 personen onder de twintig jaar. Hiervan waren er 29 niet in Nederland geboren. In 2022 alleen al kwamen er 32 niet-inwoners van Nederland om door verdrinking in ons land: het gaat dan om toeristen of tijdelijke, buitenlandse werknemers uit bijvoorbeeld Polen en Duitsland.

Het verdrinkingsrisico onder mensen van niet-Europese afkomst ligt gemiddeld sowieso veel hoger. Maar ook ouderen komen dus vaker terug in de cijfers. Het aantal verdrinkingen onder 60-plussers is het hoogst van allemaal. Van der Linden: "Zij voelen zich vaak nog jong; eenmaal in het water ontdekken ze dat het lichaam toch minder sterk is."

Leisurelands heeft als beheerder van recreatieplassen regelmatig contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Van der Linden: "In Winterswijk zit een azc dichtbij een recreatieplas."

Er wordt inmiddels ook echt betere voorlichting gegeven, zegt hij. In de afgelopen jaren zijn ook verschillende keren zwemlessen gegeven aan bewoners van het asielzoekerscentrum. "Maar waar het COA tegen aanloopt, is de capaciteit van de zwemscholen." Zo werd in Wageningen zwemles gegeven aan inwoners van het azc na twee verdrinkingen van asielzoekers in de Rijn. Door een tekort aan personeel is dit project echter al gestopt.

Verdrinkingen halveren

Dat capaciteitsprobleem speelt breder, bevestigt Korte. "Bovendien: als je kunt zwemmen in een zwembad, betekent het nog niet dat je dat kan in open water. Daar kunnen de temperatuurverschillen groot zijn en kun je ineens flinke verschillen in diepte ervaren."

Het NIVZ wil graag bijdragen om het aantal verdrinkingen in Nederland de komende jaren te halveren. Cruciaal daarvoor is volgens directeur Korte dat er één ministerie verantwoordelijk wordt voor zwemveiligheid.

"Je ziet nu dat zwemveiligheid bij meerdere ministeries is belegd. En gemeenten hebben te maken met verschillende grondeigenaren. Provincies gaan alleen over waterkwaliteit: ze beoordelen vooral of er ergens blauwalg in het water zit. De risico's op verdrinkingen krijgen door die versnippering te weinig aandacht."

Minder verdrinkingsdoden in 2022, al jarenlang is het aantal gevallen laag

In 2022 zijn 73 Nederlanders verdronken in het open water of in en om het huis. Dat zijn zeven minder verdrinkingsgevallen dan een jaar geleden. Verhoudingsgewijs komen verdrinkingen het vaakst voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Kinderen met een niet-Nederlandse afkomst verdrinken vaker dan kinderen met een Nederlandse afkomst.

Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Tussen 1950 en 1980 is het aantal verdrinkingen sterk gedaald, aldus het databureau, en daarna ongeveer stabiel gebleven. Experts wijzen op zwemonderwijs en betere regels in zwemvijvers. De daling is onder alle leeftijdsgroepen te zien, maar vooral bij kinderen. In de periode 2013-2022 verdronken 125 kinderen en jongeren onder de twintig jaar. Hiervan waren er 29 niet in Nederland geboren: vijf in Europa en 24 daarbuiten. Verhoudingsgewijs komen verdrinkingen vaker voor bij kinderen die in een ander land dan Nederland zijn geboren.

Onder de tien jaar is het risico om te verdrinken drie keer groter bij kinderen met een niet-Europese afkomst. Bij migranten met een Europese herkomst is het risico op verdrinking vooral bij 20- tot zestigjarigen groter dan onder mensen met een Nederlandse herkomst.

Het aantal verdrinkingsdoden in 2022 is met 73 relatief laag; het gemiddelde over de afgelopen tien jaar is 86 gevallen. Bijna de helft van hen (45 procent) is 60 jaar of ouder, 8 procent jonger is dan tien jaar. Alsnog is het risico op verdrinken niet groot, aldus het CBS: In 2022 kwam bijvoorbeeld minder dan één persoon per 100.000 60-plussers om het leven door verdrinking.

In de afgelopen tien jaar vond 74 procent van de verdrinkingen plaats in open water, zoals een sloot, rivier, een meer of de zee. Meer dan de helft van de verdrinkingen kwam door een val in het water. Ongeveer een derde van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis, bijvoorbeeld in een badkuip of een binnenzwembad. Naast accidentele verdrinkingen komen jaarlijks ook mensen door verdrinking om het leven door bijvoorbeeld een vervoersongeval, die het CBS als andere categorie rekent. In 2022 verdronken 39 mensen nadat hun auto in het water terecht was gekomen.