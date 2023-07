Dwarse huurder onthult het geheim achter zijn deur

Een bewoner van een flat in Utrecht dwarsboomt de renovatieplannen van een woningbouwvereniging. De man weigert mee te werken en houdt zijn deur potdicht voor medewerkers. De Utrechtse corporatie is het zat en sleept hem voor de rechter. Daar ontdekken ze welk geheim er achter zijn voordeur schuilt.

Woningbouwvereniging Bo-Ex bereidt zich voor op groot onderhoud van huurwoningen in de wijk Kanaleneiland-Zuid. De woningcorporatie neemt veertien verouderde flats onder handen. In februari van dit jaar mochten bewoners vóór of tegen het renovatieplan stemmen. Bijna 80 procent bleek voorstander.

Maar niet iedereen werkt mee aan de onderhoudsplannen. Een door Bo-Ex gezonden medewerker moet onverrichter zake omkeren als hij aanbelt bij de woning van de man aan de Magelhaenlaan. De deur blijft dicht. De huurder behoort tot één van de twee bewoners die niet akkoord gaan met de renovatie. Een bezwaarprocedure, om aan te tonen waarom dit voorstel voor de man onredelijk is, start hij echter niet.

De woningcorporatie weigert nog langer te wachten. Na een vruchteloze brievenstroom dagen zij de onwillige huurder voor de rechter. Zij eisen medewerking en tijdelijke ontruiming van de woning. Maandag diende een kort geding in de Utrechtse rechtbank. "In het verleden zijn er dingen gebeurd. Het maakt mij angstig", vertelt de huurder tegen de rechter.

"Het is mijn plekkie. Ik vind het moeilijk als er andere mensen binnenkomen. Ik word daar zenuwachtig en bang door." De rechter wil weten wát de man dan zo angstig maakt. "Dat er dingen ontvreemd worden", klinkt het antwoord.

Tijdelijk naar een logeerwoning

Als de rechter doorvraagt, blijkt de huurder toch wel bereid tot enige medewerking. Een tijdelijke verhuizing naar een logeerwoning ziet hij wel zitten. "In die tijd ga ik toch al op vakantie. Als we daar afspraken over kunnen maken, dan wil ik wel meewerken." Als het vervolgens gaat over een concreet moment waarop een medewerker kan langskomen om de kozijnen op te meten, deinst de man weer terug.

De woonkamer van een zogenaamde hoarder. Foto ter illustratie Foto: Education Images

Hij zegt tijd nodig te hebben, de man voelt schaamte vanwege de hoeveelheid rommel in zijn huis. Over twee à drie weken is het volgens hem wel mogelijk zijn om een medewerker te ontvangen. De rechter is benieuwd hoe erg de rommel is. "Sommige mensen zijn al van slag door drie vlokken op de vloer, terwijl anderen een soort van hoarders zijn." De man bekent dat hij tot die laatste categorie behoort.

Hoarders zijn mensen met een verzamelstoornis, zij voelen een sterke behoefte om bepaalde voorwerpen te bewaren. De huurder van de woning aan de Magelhaenlaan verzamelt geen specifieke producten; zijn huis ligt vol met afval.

Hulp via de GGD

Een aanwezige projectleider van Bo-Ex probeert de huurder gerust te stellen; de woningcorporatie heeft ervaring met hoarders. Het is mogelijk om hulp te regelen via de GGD. "Alles wij wat zien, houden we voor onszelf. In welke staat de woning ook verkeert, voor Bo-Ex hoef jij je niet te schamen."

Wellicht is drie weken wachten niet nodig, oppert de projectleider. Soms creëren mensen in hun hoofd een beeld dat erger is dan de werkelijkheid, zegt hij. De man durft het niet aan. Zijn schaamte is te groot. "Ik vind het nu gewoon te erg." Op korte termijn ontruimen, zoals Bo-Ex vraagt, is niet nodig als medewerkers bij de kozijnen kunnen komen om de maten op te nemen. De huurder verwacht echter dat ze daar niet bij kunnen.

Een nieuwe kans

Hoewel de rechter pas over twee weken uitspraak doet, waarschuwt ze alvast dat de huurder waarschijnlijk verplicht wordt om medewerking te verlenen. Zover hoeft het echter niet te komen. De rechter adviseert de partijen om direct na de zitting met elkaar om tafel te gaan, om inzet van de politie of een deurwaarder te voorkomen.

Daarnaast ziet zij kans om deze zaak om te zetten in iets positiefs; de aangeboden GGD-hulp kan de huurder helpen om te werken aan zijn verzamelprobleem. "Zodat u straks een nieuwe start kunt maken in een geheel gerenoveerde woning."