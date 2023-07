Kunnen coffeeshops wel legaal opereren?

Een coffeeshop die gesloten wordt omdat er té veel softdrugs in huis zijn. Het komt geregeld voor. Onlangs gebeurde dit nog bij de Amersfoortse coffeeshop 't Klavertje, die waarschijnlijk nog zes maanden dicht moet blijven. Maar kan een coffeeshop zonder die extra voorraad wel openblijven? 'Iedereen weet dat er ergens meer voorraad moet liggen.'

Met een massale politie-inzet werd de Amersfoortse coffeeshop vorige maand gesloten. "De handel, het gebruik en de aanwezigheid van enorme hoeveelheden drugs en geld in het pand brengen onveiligheid, criminaliteit en ondermijning met zich mee", zei burgemeester Lucas Bolsius destijds over de actie. Naast dat er overlastmeldingen uit de buurt waren gedaan, werden er tijdens een doorzoeking van het pand en het daarboven gelegen leegstaande restaurant grote hoeveelheden contant geld en softdrugs aangetroffen.

Zes maanden sluiting

Hoe groot die hoeveelheden waren, is niet bekend. Maar voor de gemeente waren ze groot genoeg om het pand te sluiten; eerst voor drie weken, maar inmiddels is de shop al vijf weken dicht. "Op het moment is het voornemen om de sluiting met nog zes maanden te verlengen voorgelegd aan de eigenaar", zegt gemeentewoordvoerder Brugt Groenevelt. "Deze krijgt nog tot 3 augustus de tijd om hierop te reageren."

Mocht de burgemeester tegen de wensen van de eigenaar toch tot de sluiting overgaan, rest nog een gang naar de rechter. De gemeente zal, voordat die zes maanden voorbij zijn, moeten besluiten wat er uiteindelijk met de coffeeshop gaat gebeuren.

Maar hoe kan een coffeeshop opereren zonder grote hoeveelheden softdrugs? "U vraagt me nu om een situatie uit te leggen, die eigenlijk gewoon compleet onwerkbaar is", zegt Hein Schafrat, woordvoerder van Platform Cannabisondernemingen Nederland.

Maximaal een halve kilo

Een coffeeshophouder mag een werkvoorraad van vijfhonderd gram softdrugs in huis hebben. Uit deze halve kilo moet de shop alle verschillende soorten wiet en hasj op het menu verkopen: bij het Klavertje zo'n zeventien verschillende soorten.

Schafrat: "En daarvan zullen sommige beter verkopen dan andere. Van één jointje verkopen per dag kun je niet leven, dus dan zal er opnieuw geleverd moeten worden." Daar wringt de schoen van het Nederlandse gedoogbeleid. Een coffeeshop die de wettelijke vijfhonderd gram softdrugs in huis heeft, moet op een drukke dag koeriers af en aan laten rijden.

Cash voor koeriers

Schafrat wil niet zeggen dat coffeeshophouders geregeld meer drugs inslaan dan ze mogen hebben, maar: "Iedereen weet dat er ergens meer dan vijfhonderd gram ligt." Dan is er nog de grote hoeveelheid contant geld. "Die koeriers en die kwekers moeten ook ergens mee betaald worden", zegt Schafrat. "En dat gebeurt niet met een bankpasje of een cheque."

Het komt geregeld voor dat coffeeshops om soortgelijke redenen als 't Klavertje worden gesloten, bijvoorbeeld 't Bunkertje in Apeldoorn. Schafrat: "Wat je dan steeds vaker ziet is dat zo'n ondernemer voor de rechter verschijnt en dat er wordt gekeken naar die geldbedragen die ze in huis hebben. Als daar correct belasting over is betaald, dan wordt een coffeeshophouder schuldig bevonden, maar wordt er vaak geen straf opgelegd. De rechters lijken ook een beetje klaar te zijn met de houding van het OM tegenover coffeeshops."

Verandering lijkt dichtbij

Er lijkt verandering aan te komen omdat ook de overheid zich lijkt te realiseren dat de huidige situatie niet werkt: tien gemeenten nemen deel aan de wietproef, officieel het experiment 'gesloten coffeeshopketen'. Coffeeshops in die gemeenten krijgen hun softdrugs van door de overheid goedgekeurde leveranciers. Schafrat: "De hoop is dat alle coffeeshops binnen een paar jaar bij een stuk of tien leveranciers kunnen inkopen." De gemeente Amersfoort wees in 2019 een voorstel om mee te doen aan het experiment van de hand.