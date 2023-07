Vakantieparken worden in Gelderland nog geen woonwijken

Van vakantieparken woonwijken maken. Het is één van de manieren waarop demissionair minister Hugo de Jonge straks 900.000 extra woningen wil realiseren. Maar of dit zoden aan de dijk zet? In Gelderland levert dit hoogstens 236 woningen op, blijkt uit een eerste inventarisatie van de provincie.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Gelderland is met 551 vakantieparken nog wel de provincie met de meeste vakantieparken van Nederland. Gevolgd door Drenthe met ongeveer vierhonderd. Al moet bij deze cijfers wel worden aangetekend dat niet alle provincies dezelfde definitie hanteren van wat een vakantiepark precies is.

De Jonge heeft de provincies gevraagd op een rijtje te zetten bij hoeveel van de 1650 vakantieparken in Nederland zij mogelijkheden zien om er een woonwijk van te maken. Die geven aan dat dit niet eenvoudig is, bijvoorbeeld omdat vakantieparken vaak niet in de buurt van wegen of winkels liggen en juist wel in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Permanente bewoners

Ook vragen provincies zich af hoeveel woningen dit onder de streep oplevert. Parken die niet meer zo levensvatbaar zijn en daarom geschikt lijken om een woonwijk van te maken, hebben meestal al permanente bewoners, voeren zij aan. Een nieuwbouwproject schiet dan meer op.

Dit staat allemaal in een brief die De Jonge hierover eind juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gelderland is de enige provincie die hierin ontbreekt. Die had de inventarisatie nog niet klaar, legt een provinciewoordvoerder uit. En nu wel.

Van de 551 Gelderse parken zijn er 25 waar wordt overwogen om woonwijk te worden, dat is niet meer dan 5 procent. Van de woningen op die parken worden er 354 al (semi)permanent bewoond. Het aantal woningen dat misschien extra bewoond kan worden, komt uit op 236.

'Bescheiden bijdrage'

Niet meer dan 'een bescheiden bijdrage' als je kijkt naar de aantallen woningen die gebouwd moeten gaan worden, aldus de provinciewoordvoerder. Gelderland is hiermee geen uitzondering. Vier provincies zien zelfs helemaal geen mogelijkheden om van vakantieparken woonwijken te maken.

'Onzin', vindt trendwatcher Hans van Leeuwen van de opstelling van de provincies. "Ik durf rustig te stellen dat het aantal parken dat niet vitaal meer is, waar toeristen echt niet meer naartoe komen om vakantie te vieren in van die huisjes uit de jaren tachtig, minstens het dubbele is van wat provincies beweren."

Parken die volgens hem makkelijk geschikt worden gemaakt voor permanente bewoning. "Alleen willen gemeenten daaraan vaak niet meewerken, die voorzien allerlei problemen. Maar de noodzaak voor de extra woningen is nù. En met de bouwstop vanwege de stikstof en een kabinet dat net is gevallen, gaan die nieuwbouwprojecten nog jaren duren."