Investeerders genoeg, maar Zwolle krijgt geen nieuwe hal

Dat de gemeente niet in zee gaat met de overgebleven partij die een evenementenhal voor maximaal 7000 bezoekers in Zwolle wilde bouwen is ingeslagen als een bom. Wat zijn de redenen dat Zwolle voorlopig geen nieuwe hal krijgt? Geld speelt een voorname rol, maar er is meer.

De gemeente is na een jarenlang proces niet van plan grond voor een indoor eventvoorziening op Voorsterpoort-Oost aan The Wave aan te bieden omdat het niet aan alle eisen zou voldoen. De gemeente krijgt een golf van kritiek. De afslag en het stoplicht richting het beoogde - op dit moment braakliggende - evenemententerrein zijn er al op de Blaloweg, maar waarom staat het sein precies op rood?

Uitblijven garanties

Paul Stiekema vertelde als een van de initiatiefnemers achter The Wave dat investeerders - 'uit de Quote 500' in de rij stonden om de nieuwe evenementenhal voor 130 miljoen euro te kunnen bouwen. Het college van burgemeester en wethouders meldde vorige week dat de planmakers 'een iconische voorziening presenteren, maar dat het realiteitsgehalte van de aanbieding niet overtuigend is'. Veel meer zegt het gemeentebestuur niet.

Bronnen bij de gemeente stellen dat de initiatiefnemers een mooi plan hadden, maar dat er niet daadwerkelijk zwart op wit garanties kwamen van investeerders. En dat het college daarom geen risico wil nemen. "Als je zo'n hal neerzet, moet je het goed doen en de zekerheid hebben dat het plan daadwerkelijk helemaal uitgevoerd kan worden. Deze zekerheid over snelle bouw was er niet", zegt CDA-raadslid Maxim van der Veen.

Risico's gemeente

De initiatiefnemers stellen dat de (financiële) risico's vooral bij hun liggen: de gemeente zou geen cent aan de nieuwe evenementenhal meebetalen. Te gemakkelijk gedacht, meent de gemeente en ook raadslid Van der Veen. De gemeente moet in elk geval miljoenen euro's investeren in de infrastructuur rond het gebouw en de vrees bestaat dat de gemeente uiteindelijk ook een bedrag moet betalen voor de hal.

"De stad loopt gewoon een enorm risico", zegt Van der Veen (CDA). "Als de initiatiefnemers opeens zeggen nog maar een halve hal te kunnen neerzetten, is het een logisch gevolg dat de gemeente geld moet bijleggen. Het gaat hier om meer dan honderd miljoen en we willen voorkomen dat de gemeente de portemonnee moet trekken en daarna belastingen moet verhogen. Er zijn te veel onzekerheden bij het plan."

Een artist impression van de concert- en congreshal The Wave. Foto: Urban Climate Architects

Aantal parkeerplekken

Wie de ontwikkelingen rond The Wave het laatste jaar volgt, zou bijna vergeten dat er tot ruim een jaar terug ook een ander concreet plan was om de nieuwe evenementenhal te bouwen. Van Libéma, de huidige exploitant van de volgend jaar te slopen IJsselhallen en andere evenementenhallen in het hele land. "We hadden een heel mooi plan gemaakt. Pijlers waren congressen, concerten en andere evenementen", zei directeur Dirk Lips vorig jaar.

Libéma haakte af uit onvrede met het aantal parkeerplekken. Bij het plan van The Wave zou een parkeergarage voor zo'n 2000 auto's komen. Het aantal parkeerplekken was nu een minder groot twistpunt, maar parkeren zorgde voor een flink hogere totale investering dan alleen de hal en volgens de gemeente zorgt dit ook voor te veel risico.

Te weinig ervaring

In een toelichting op het afschieten van het plan, stelt het college dat 'de aanbieder niet het vertrouwen heeft kunnen geven dat zij de gevraagde ervaring heeft voor het realiseren van een soortgelijk project'. Initiatiefnemer Stiekema moet hard lachen als hij hoort over het verwijt van de gemeente. "Ik ben betrokken bij de bouw van de AFAS Live in Amsterdam. Hoezo geen ervaring? De gemeente vraagt te veel van ons."

Andersom krijgt de gemeente, ook eerder van de initiatiefnemers, het verwijt dat de ambtelijke organisatie te weinig kennis heeft om het proces vlot te te rekken. "Het is zo'n groot proces", zegt Johran Willegers, raadslid van oppositiepartij VVD. "Ik wil graag dat de gemeente externe expertise inschakelt, maar heb geen idee of dat daadwerkelijk gebeurt. De wethouder heeft in het hele proces steeds gebrekkig gecommuniceerd."

Vervolg

Na de zomer komt in de gemeenteraad een debat over het proces rond de evenementenhal. In april heeft wethouder Monique Schuttenbeld excuses aangeboden nadat raadsleden beschikbare informatie niet meteen kregen. Ze heeft steeds gezegd vertrouwen te hebben in dat het proces tot een goed einde gebracht wordt. Na het stoppen van de verkoopprocedure, komt ze eind dit jaar met een voorstel om het project glad te strijken.