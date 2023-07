Gemeente koopt volledige camping met verwarmd buitenbad voor opvang Oekraïners

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor Twenterand is de koop ideaal om aan de doelstellingen te voldoen. Die passeert Twenterand dus zelfs, al is dat een vorm van wisselgeld: de gemeenteraad weigerde onlangs asielzoekers op te vangen. Daarop gaf een meerderheid van raadsleden toestemming om de regio tegemoet te komen door meer Oekraïners op te vangen dan vereist. "Dit is praktisch", beaamt Koster. "Maar wij willen dit (meer Oekraïners opvangen dan noodzakelijk, red.) ook graag doen als gemeente."

Toch is het niet de bedoeling dat Twenterand eeuwig campingbaas blijft. "Als de oorlog voorbij is en de Oekraïners zijn vertrokken, dan verkopen we de camping weer. Mogelijk aan iemand die hier opnieuw een camping wil beginnen", vertelt Broekhuizen. Woningen bouwen op deze plek is in ieder geval onmogelijk. Koster: "Daarvoor zit het te dicht bij een Natura 2000-gebied."