Gezicht scannen voor toegang 'ideaal', maar mag het zomaar?

Steeds meer campings gebruiken gezichtsherkenning om toegang te krijgen tot het zwembad. Geen gehannes meer met polsbandjes of pasjes. Nooit meer stiekeme zwemmers van buiten die naar binnen glippen. Ideaal, vinden bijvoorbeeld gasten en bedrijfsleider van De Koeksebelt in Ommen. Maar mag dat ook zomaar? En is het veilig?

De negenjarige Twan kijkt even in een schermpje - niet veel groter dan een mobiele telefoon - dat zijn gezicht scant. En bijna gelijk kan hij door een draaipoortje naar het zwembad van camping De Koeksebelt. Gezichtsherkenning is er sinds het nieuwe vakantieseizoen heel gewoon. Collega-campings in Ommen werken er volgens bedrijfsleider René Horsman al een jaar met tevredenheid mee.

De voordelen zijn volgens hem zo groot dat hij zich door die collega's liet aansteken. Ja, dat kostte best wel wat. "Nee, ik zeg niet hoeveel, maar zoiets doe je niet zomaar." Het hekwerk rond het zwembad moest beter en hoger, er kwam een toegangspoortje en de apparatuur voor gezichtsherkenning kreeg de camping er 'ook niet voor niks' bij.

Het is het allemaal waard, vindt Horsman. "Het is goed voor de gastvrijheid, veiligheid, een stuk gemak voor onze gasten en onszelf. Nooit meer ongewenste gasten die naar binnen glippen. Geen campinggasten meer bij de receptie omdat ze hun polsbandje - het oude systeem - kwijt zijn", somt hij op.

Hotspot

Het maakt een verblijf op de camping er alleen maar aantrekkelijker door, denkt de bedrijfsleider. De Koeksebelt is een vijfsterrencamping aan de Vecht. Gasten waarderen in reviews hun verblijf met hoge cijfers en de camping staat vol.

Gezichtsherkenning: je maakt een foto van je gezicht en speciale computerprogramma's maken er unieke code van die je later toegang kan geven tot bijvoorbeeld het zwembad op een camping. Foto: Getty Images

"Als mensen reserveren kunnen ze van tevoren een selfie maken. Gasten vinden het ideaal", constateert Horsman. Volgens een inventarisatie van RTL Nieuws zijn er zeker tien campings in Nederland die gezichtsherkenning al gebruiken. Ommen is met vijf campings zelfs een ware hotspot van biometrische toegangscontrole.

Dat er misschien toch wat rumoer zou kunnen ontstaan over privacy en bescherming van persoonsgegevens, kan Horsman zich niet voorstellen. "Waarom dan? Zodra mensen uitchecken verwijderen we alle gegevens." Mochten hackers er misschien toch de hand op leggen, kunnen ze er niets mee, zegt de leverancier van de apparatuur, EasySecure (zie ook kader). Alles in orde dus?

Neveneffecten

Nou, dat weet Anne Bonvanie, associate lector Ethiek & Technologie aan Hogeschool Saxion nog zo net niet. "Wat zijn de bedoelde maar ook onbedoelde neveneffecten van de opslag van jouw gegevens in een database? Veel campings zouden gezichtsherkenning willen omdat je dan geen gedoe meer hebt met die bandjes of ongewenste bezoekers. Is dat die privacy-offers waard? Is het niet een glijdende schaal? Waar ligt de grens? Ontneem je er ook vrijheid mee?"

Daar wil zij niet een oordeel over geven. "Het zijn overwegingen." Hoe meer persoonlijke data je achterlaat, hoe groter de kans is dat er gebruik van wordt gemaakt op een manier waar jij geen toestemming voor hebt gegeven, waarschuwt zij.

De privacywet is extra streng als het gaat om biometrische toegangscontrole en dat is volgens Sjors Horsthuis, docent Rechten aan Saxion en gespecialiseerd in privacyrecht, niet zo raar. "Bij diefstal kun je bijvoorbeeld heel gemakkelijk jouw pincode of wachtwoord veranderen. Dat kan met biometrische gegevens van jouw gezicht niet."

Dat kerncentrales en de douane op luchthavens ermee werken, kun je je - zegt hij - misschien dan gemakkelijker voorstellen dan een camping. "Het uitgangspunt moet zijn 'minimale gegevensverwerking'. Is gezichtsherkenning in dit geval dan nog wel proportioneel? Kan het minder heftig? Dat denk ik wel."

Campings die ermee werken, begeven zich volgens hem in 'een grijs gebied'. Wat niet per se wil zeggen dat campings in Ommen en EasySecure nu de wet aan hun laars lappen. "De camping moet gasten duidelijk over de maatregel informeren, hoe zij met jouw gegevens omgaan en om toestemming vragen. Vrijwillig. Wie geen gezichtsherkenning wil, moet een alternatief geboden krijgen."

Geen zorgen, zegt bedrijfsleider Horsman van De Koeksebelt. "We hadden tot nu toe twee mensen die niet wilden. Een omdat die last heeft van lichtgevoeligheid en een donkere bril draagt; dan werkt gezichtsherkenning niet. En eentje die een meer principieel bezwaar had. Die kregen allebei een pasje."

Het zwembad van camping De Koeksebelt tussen wat buien door. Foto: Enzio Ardesch

Jeroen en Miranda Krouwers uit Alphen aan den Rijn, de ouders van Twan, zijn enthousiast. Jeroen: "Het is ideaal. Je kunt eruit en erin wanneer je wilt, je hoeft niet aan een pasje of een bandje te denken." Miranda: "Het is echt vrijheid, blijheid en gemak." Jeroen over privacy: "Ach, er hangen overal camera's. Nee, daar zit ik niet mee."

Huiver

Je zult gezichtsherkenning de komende jaren veel meer gaan zien, voorspelt Horsman.

Dat kan zijn, voorlopig begint René Zweers van de Veluwse camping De Wildhoeve in Emst er niet aan. "We hebben nog wat huiver als het gaat om de privacywetgeving", zegt hij. De noodzaak is er ook minder. "We hebben niet zoveel last van insluipers. Nee, we blijven bij de polsbandjes."

Autoriteit Persoonsgegevens wilde niet reageren.

Zo werk gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning werkt met typische herkenningspunten om de identiteit vast te stellen. Foto: Getty Images

Bij gezichtsherkenning scant een 'slimme' camera jouw gezicht op herkenningspunten, zoals de afstand tussen de ogen en de kaaklijn. Een computerprogramma zet alles om in een zogenaamde template: een gecodeerd plaatje dat er niet uitziet als een foto, maar meer als een ingewikkeld stelsel van punten en lijnen met X- en Y-coördinaten. En dat hele stelsel wordt tenslotte weer versleuteld - 'geëncrypt' - opgeslagen.

"Dat versleutelen is belangrijk omdat computerhackers er dan helemaal niets mee kunnen. En zelfs als ze de encryptie toch weten te kraken, kunnen zij op basis van de herkenningspunten niet een foto van een echt gezicht reconstrueren", zegt Evert Hazelhoff van EasySecure, leverancier van identificatie-systemen waaronder gezichtsherkenning.

Op het moment dat je jouw gezicht voor de gezichtsherkenner houdt, vergelijkt het systeem dat met het profiel in de computer. Als alles klopt, ontgrendelt de deur en kun je naar binnen.