Vrienden maakten boek voor overleden Niels (20) uit Beek

Een jaar geleden werd Niels Groothuijse (20) na een avond Vierdaagsefeesten doodgereden op de Rijksweg bij zijn woonplaats Beek. Zondag werd op zijn hangplek, bij zijn bank, een boek aangeboden aan zijn ouders, gemaakt door familie en vrienden.

Blauw is de kleur van de rook uit de rookpotten die de vrienden van Niels omhooghouden. Blauw is ook de kleur van de jurk van Niels' moeder Mandy, én de van de lak op haar nagels, én van het shirt van zijn vader Geert. Blauw is de kleur die hoort bij Niels. Want hij had zulke fantastische, helblauwe ogen.

Die ogen stralen nu in de hemel. Aan het leven van Niels kwam in de nacht van 22 op 23 juli 2022 een abrupt einde. Na een avond met zijn vrienden op de Vierdaagsefeesten in Nijmegen was hij teruggefietst naar Beek. Hij had net zijn vrienden gebeld dat hij eraan kwam. Die vrienden zaten op hun vaste hangplek, achter het Kulturhus Beek en basisschool De Biezenkamp. Niels werd aangereden toen hij op de Rijksweg liep. Zijn fiets stond in de berm geparkeerd.

'Toen Niels niet kwam opdagen, hebben we een familielid gebeld'

Stein, Wessel, Joost (allen 21) en Ralf (20), vier vrienden van Niels, weten het nog als de dag van gisteren. Ze waren die avond ook naar de stad geweest. "Toen Niels niet kwam opdagen, hebben we een familielid van hem gebeld", vertelt Stein. "Toen hoorden we dat hij was overleden. Het was dertien minuten over twee 's nachts. We zijn meteen naar zijn huis gegaan."

Ralf sliep al toen het gebeurde. "Ik werd om half zeven wakker gebeld door mijn moeder. Ik ben meteen naar de familie Groothuijse gegaan. Jullie waren daar toen al een paar uur", zegt hij, kijkend naar zijn vrienden.

Meer dan honderd mensen zijn gekomen

Op die hangplek bij het Kulturhus Beek werd in oktober vorig jaar een bank onthuld voor Niels. Een fors exemplaar, van beton en hout. Deze zondagmiddag ligt de bank vol met kaarsen en rozen. Meer dan honderd mensen zijn naar de plek gekomen. Als Freek Jansen, een oom van Niels, even na 15.00 uur de microfoon pakt, wordt het doodstil. We horen de auto's op de Rijksweg, een enkele zingende merel, en het snikken van Mandy, Niels' moeder. Flarden regen trekken over het veldje.

Vrienden leggen bloemen op het bankje van Niels. Foto: Gerard Verschooten

"Niels, je was het mooiste menneke ooit", zegt Jansen. "Je was altijd vrolijk en beleefd en deed nooit een vlieg kwaad. Ook al ben je fysiek niet meer bij ons, je zult altijd voortleven in onze herinnering."

Voor alle aanwezigen is er een glaasje Jägermeister. Met een eenvoudig 'op Niels' wordt het glas geheven. Uit een luidsprekerbox klinkt het nummer Vrienden voor het Leven van Jan Smit, het nummer waar Niels zo van hield.

Als Mandy het boek openslaat, breekt de zon door

Dan overhandigt Milan, een vriend van Niels, een blauwe doos met een blauw lint aan moeder Mandy. Het bevat een boek, gemaakt door vrienden en familie van Niels. Vol foto's, gedichten en herinneringen. Terwijl Mandy het boek openslaat, breekt de zon door op de hangplek van haar zoon.

Nog steeds komen de vrienden van Niels bijna dagelijks bij zijn ouders en zus over de vloer. Welke impact heeft de dood van Niels op hen gehad? "We letten beter op", zegt Wessel. "Ik zeg niet dat ik nu van dag tot dag leef, maar ik ben me wel veel bewuster van wat ik aan het doen ben", voegt Joost toe. "En we fietsen nooit meer alleen naar huis."

'Vrijdag was een confronterende dag'

Ze hebben weer de Vierdaagsefeesten gevierd dit jaar. "Maar vrijdag was wel een confronterende dag, de dag waarop het echt gebeurd is", zegt Joost. "Toen voelde ik het nog sterker dan vandaag."

De ouders van Niels krijgen de ene knuffel na de andere. "Wat zijn er veel mensen gekomen", zegt vader Geert aan het eind van de ceremonie, onder de indruk van het medeleven. "Fijn. Dat geeft heel veel steun."

Blauwe rook voor Niels. Foto: Gerard Verschooten