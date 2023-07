Tijdens de Rotterdamse drugsoorlog wordt er flink doorgesnoven

Terwijl Rotterdam decor is van een drugsoorlog, die zijn weerga niet kent, snuiven bezoekers van het Expedition festival op het toilet een lijntje coke. Dat schuurt. 'Als ik zie wat er in de stad nu gebeurt, dan voel ik me wel schuldig.'

"Eigenlijk wil ik dit niet", zegt Expedition festivalbezoeker Paul. "Al die explosies in de stad. Het geweld dat drugsbendes gebruiken voor het snelle geld, mede als gevolg van mijn xtc-gebruik. Daarover voel ik me weleens schuldig."

Op het festivalterrein, gevuld met feestgangers, die onvermoeibaar dansen op house en techno, blikt hij terug op extreem drugsgeweld, dat wel erg dichtbij kwam. "Vorig jaar werd een slaapkamerraam van een jong meisje beschoten, pal om de hoek van mijn bedrijf. De kogels waren waarschijnlijk bedoeld voor een drugscrimineel. Dat heeft me wel aan het denken gezet."

Toch heeft de opgetogen dertiger, met ogen als vliegende schotels, net zijn tweede 'kwartje' genomen, een vierde van zijn xtc-pil. "Een festival is zoveel leuker met xtc", vertelt hij, terwijl de monumentale Ferro Gashouder, die nu dienstdoet als event-locatie, volloopt met duizenden feestgangers.

25.000 kilo cocaïne en honderd explosies

Terwijl Rotterdam gebukt gaat onder een drugsoorlog, die zijn weerga niet kent, waar in 2023 al zo'n 25.000 kilo cocaïne in de haven is onderschept en honderd explosies zijn geteld als gevolg van drugsvetes, snuiven festivalgangers bij de toiletten van Expedition een lijntje coke. "Is dat het laatste beetje?" klinkt het verontwaardigd om 16.00 uur.

EHBO'er houden een oogje in het zeil tijdens het Expedition Festival op het terrein bij de Ferro Gashouder Foto: Frank de Roo

"Ik zeg niet dat er bij ons geen drugs worden gebruikt", reageert Expedition-organisator Aziz Yagoub (42), op de dag dat nota bene een medewerker van dancefestival Tomorrowland overlijdt door drugsgebruik. "Maar het aantal drugsincidenten op onze evenementen is de laatste jaren wel afgenomen."

Drugskluis

Hij wijst naar de drugskluis, waar afgepakte zakjes coke, weed en pillen van bezoekers worden bewaard en overgedragen aan de politie. "Van de vangst van vandaag kun jij geen feestje vieren hoor."

In de meer dan twintig jaar dat hij dance-events organiseert, heeft hij wel heftige dingen meegemaakt, geeft hij toe. Ambulances die moeten uitrukken voor bewusteloze bezoekers. Zelfs reanimaties. Allemaal door drugsmisbruik van zijn bezoekers.

"Wij kunnen niet voorkomen dat iemand een pil koopt bij een foute dealer en op ons feest naar de grond gaat. Wel doen wij er alles aan om bezoekers een veilige plek te bieden, zoals voldoende afkoelplekken en gratis waterpunten vanaf 25 graden. Je moet jezelf als organisator in de spiegel kunnen aankijken."

Flesje water: 5 euro 25

Vandaag kost een flesje water met 500 milliliter echter 5 euro 25, tot onvrede van bezoeker Boris (30) en vriendin Sanne (31). "Water zou op dit soort festivals altijd gratis moeten zijn", stellen zij. "Ik gebruik zelf niet, maar vrienden wel. Soms zie ik ze urenlang dansen, zonder te drinken. Dat kan gevaarlijk zijn."

Boris en Sanne: 'Water zou op dit soort festivals altijd gratis moeten zijn' Foto: Frank de Roo

Het is een hels dilemma, verzucht Yagoub. "Aan mensen die een pilletje nemen en de hele dag in het toilet aan de kraan staan te lurken, verdienen wij niets. De kosten voor het organiseren van zo'n festival, de beveiliging, vergunningsprocedure en artiestengages, zijn zo hoog geworden, dat we wel geld moeten vragen."

Bij de EHBO is gratis water in overvloed. Festivalgangers in de problemen worden opgevangen door vier hulpverleners en 'festivalarts' Toine van den Enden (28), die vaak twee belangrijke vragen heeft: "Welke en hoeveel drugs zijn er gebruikt?"

Schaamte en angst

Soms is er schaamte en angst dat de politie erbij wordt gehaald, vertelt de arts. "Maar nadat ik ze heb gewezen op mijn beroepsgeheim, krijg ik vaak de juiste informatie. Dan weet ik wat de effecten op hart en longen van het gebruik zijn en hoe groot de kans op herstel is. Daarna kunnen we gericht gaan behandelen."

Toine van den Enden (28), arts van Schockmedical, vangt vaak drugsgebruikers op: 'Soms is er schaamte en angst dat de politie erbij wordt gehaald' Foto: Frank de Roo

De meest bizarre drugsgebruikers heeft de arts zien liggen op zijn brancard. "In de periode na de coronapandemie zagen we veel nieuwe soorten drugs, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Designersdrugs, vergelijkbaar met MDMA, verwerkt in xtc. Dat is nu wat afgenomen."

Defibrillator blijft in de tas

Tijdens Expedition, dat naast de natgeregende festivalgangers op het buitenpodium vlekkeloos verloopt, staat er tot de laatste plaat geen rij voor de EHBO-post. Tegen het eind van het festival worden er wat pleisters geplakt en neemt een verdwaasde drank- en drugsgebruikster plaats in de chill-outruimte. De defibrillator blijft in de tas.

"Iedereen in deze maatschappij gebruikt", benadrukt Expedition-festivalorganisator Aziz Yagoub, terwijl hij poncho's uitdeelt aan festivalbezoekers, die willen dansen in de regen. "Waarom wordt er altijd naar de feestvierders gekeken, terwijl de advocaat, huisarts en havenarbeider ook regelmatig een lijntje neemt?"

"Je kan er ook zo gemakkelijk aan komen", vervolgt hij. "Er gaan zat WhatsApp-nummers van dealers door de stad. Na een appje staat in no-time een koerier voor de deur. In Rotterdam heb je sneller een pil dan een pizza."

700 kilo coke per jaar

Bij een analyse van het Rotterdamse rioolwater in 2021 is gebleken dat er dagelijks zo'n 40.000 lijntjes cocaïne gebruikt worden in de Maasstad. Dat komt neer op ongeveer 700 kilo coke per jaar. Wethouder Vincent Karremans (VVD) kwam al eens met het idee om billboards in de stad en bij festivals op te hangen, met beelden van geliquideerde mensen op straat. De boodschap: hier draag je zelf aan bij als je een pilletje koopt.

Maar daar doet Yagoub niet aan mee: "Als zoveel mensen dat spul gebruiken, kunnen we dan niet concluderen dat we de oorlog tegen drugs hebben verloren? Moeten we dan niet overgaan tot legaliseren? En inzetten op educatie? Op het testen van drugs op festivals? Dan duwen we jonge mensen niet in de klauwen van foute dealers, met giftige pillen en zal de misdaad in de stad hopelijk afnemen."

Festivalorganisator Aziz Yagoub overlegt met een beveiliger: 'In Rotterdam heb je sneller een pil dan een pizza' Foto: Frank de Roo