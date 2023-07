Henk Westbroek (71) maakt onverwachte comeback

Henk Westbroek presenteerde zijn laatste plaat en gaf zichzelf in 2021 nog maar vijf jaar te leven. 'Ik was er slecht aan toe. Daarom dacht ik: dit gaat niet lang meer duren.' Nu keert de Utrechtse hitzanger terug met een nieuw album, Hoor en Wederhoor.

De zanger van hits als Vriendschap, Zelfs je naam is mooi en België breekt zijn belofte. Henk Westbroek (71) heeft zijn pen weer opgepakt. "Na de verschijning van mijn voorlaatste plaat brak corona uit. Ik wilde wat omhanden hebben", vertelt hij.

"Toen schreef ik een paar liedjes. Het toeval wilde dat de Buma/Stemra subsidie beschikbaar stelde voor artiesten die iets wilden opnemen. Ik heb er zelf wat bijgelegd, zo had ik voldoende geld om de kosten van een EP te betalen. Het houdt je van de straat. Om Frits Spits te citeren: het is weer vreselijk goed allemaal."

Opgeknapt

Westbroek was somber over zijn gezondheid. In 2021 gaf hij zichzelf nog maar vijf jaar. "Ik had net een besmetting met de legionellabacterie achter de rug. Eerder had ik ook al tuberculose gehad. Ik was er slecht aan toe. Daarom dacht ik: dit gaat niet lang meer duren", vertelt Westbroek.

"Dankzij de medische wetenschap ben ik ondertussen behoorlijk goed opgeknapt. Die voorspelling van toen was veel te somber. Nu geef ik mijzelf toch wel zeven jaar. Als ik zeg dat ik de 80 hoop te halen, dan ben ik best optimistisch; de meeste mensen in mijn familie worden niet zo oud."

Westbroeks nieuwe EP Hoor en Wederhoor bevat vijf nieuwe nummers waaronder Houd je mijn hand dan vast, een liefdesliedje met een euthanasietwist, en Morgen wordt weer net als vandaag. Laatstgenoemd is een persoonlijk favoriet van de auteur. "Dat vind ik een geslaagd nummertje. Vanwege de verwijzing naar West Side Story die er in zit. Het gaat over pesten op school, iets wat ik zelf niet heb meegemaakt."

Goldband

Hoewel de zanger naar eigen zeggen een 'prachtplaat' heeft afgeleverd, rekent hij niet op een hitnotering. "Een artiest op leeftijd wordt niet gedraaid door radiozenders als 3FM. Die zijn gereserveerd voor jongeren, met een beetje mazzel mag ik nog een keertje langskomen bij Radio5. Al schrijf ik een hit, hij zal niet meer gedraaid worden. Daar moet ik mij bij neerleggen. Maar ik mopper niet hoor; toen ik zelf bij 3FM werkte kregen oudere artiesten ook al geen kans."

Henk Westbroek en Henk Temming tijdens een optreden van Het Goede Doel in Tilburg. Foto: PVE

Westbroek weet overigens prima wat er vandaag de dag wél wordt gedraaid op populaire radiozenders. Goldband bijvoorbeeld. "Mensen zeggen weleens tegen mij dat Goldband lijkt op Het Goede Doel. Als het op elkaar lijkt, dan is Goldband wel de lightversie van Het Goede Doel. Elke vorm van complicatie is eruit gehaald. Het is leuke muziek, maar een beetje simpeler. Dat draait men tegenwoordig dan."

De praatgrage Utrechter spreekt zich doorlopend uit over maatschappelijke kwesties. Dat heeft een keerzijde: door commentaren in talkshows en op Twitter is hij het mikpunt van bedreigingen en haatreacties. Westbroek is desondanks niet van plan zijn verbale vuurwerk te temperen.

Nieuwe genderidentiteit

"Ik zal je eens vertellen over een plagerijtje, dat doe ik consequent. In Engeland heb je meer dan vijftig erkende genders, waaronder de zogenaamde stargender. Dat betekent dat je identiteit wijzigt op basis van de stand van de sterren. Als je zo'n maanfase-horloge hebt, kun je op dat klokje zien in hoeverre je man of vrouw bent. Als ik ergens een formulier moet invullen en ze vragen: bent u man, vrouw of iets anders? Dan kruis ik het laatste hokje aan. Ze durven bijna nooit te vragen wat voor iets anders ik dan ben, maar als ze dat wel doen klinkt het antwoord: ik ben stargender."

Hitzanger Henk Westbroek doet een opvallende uitspraak over zijn genderidentiteit: "Ik ben stargender." Foto: Marnix Schmidt

Toen Westbroek zich uitsprak vóór een vaccinatieplicht, werd het Utrechtse restaurant van zijn dochter Chrissie Westbroek belaagd door coronademonstranten. Ze plaatsten valse reserveringen en lieten negatieve recensies achter. "Zo ver gaat dat dus. Mijn dochter had daar helemaal niets mee te maken. Het was mijn opvatting en ik vind dat nog steeds. Het is een taak van de overheid om de volksgezondheid te borgen."

De grootste fout

Vanwege een sinterklaaslied, uitgebracht in 1982, is de Utrechtse artiest ieder najaar steevast het doelwit van zwarte-pietactivisten. Soms krijgt hij wel honderden bedreigingen. "In december begint het seizoen weer. De tegenstanders zijn boos vanwege mijn oude hit. De voorstanders zijn boos vanwege een nieuwe versie van het nummer met roetveegpieten. Ik word dus bedreigd door de Akwasi's van deze wereld en de mensen aan de andere kant van het spectrum. Die noemen mij dan een landverrader. Ik ben als het ware van alle bedreigingsmarkten thuis."

Ondanks zijn maatschappelijke betrokkenheid peinst de zanger geen seconde over een terugkeer naar de politiek. "Nooit! Dat is de grootste fout die ik ooit heb gemaakt. Je komt er geen fatsoenlijk mens tegen. De meesten zitten er alleen maar voor hun cv of het regelen van subsidies voor partijgenoten."

Er is een uitzondering, vindt Westbroek. "Jan van Zanen heb ik altijd een fatsoenlijke man gevonden." Westbroek en Van Zanen (huidig burgemeester van Den Haag en ex-burgervader van Utrecht) dineren één of twee keer per jaar met elkaar. "Dan zijn we het over van alles oneens, maar dat maakt niet uit. We kunnen het heel prettig met elkaar oneens zijn."

Dingen die slecht voor je zijn

Hoor en Wederhoor is waarschijnlijk niet de laatste plaat van de zanger. Kort na de verschijning van zijn EP is de artiest alweer begonnen aan een nieuw lied. "Ik ben nog niet verder gekomen dan de eerste zin. Die luidt: hij inhaleerde diep en kanker had nog nooit zo lekker gesmaakt. Het moet gaan over dingen die je doet, waarvan je weet dat ze slecht voor je zijn."

Ook heeft de Utrechtse hitmachine nog drie niet eerder uitgebrachte nummers op de plank liggen. "Ik hoef er nog maar twee bij te maken, dan heb ik weer een EP bij elkaar. Maar dat betekent niet dat het snel klaar is. Nee, niet in het tempo waarin ik werk. Dat is heel laag. Ik werk alleen als er ik zin in heb. Soms gaan er maanden voorbij waarin ik geen enkele zin heb."