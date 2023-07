Deze kruiden combineren slecht met medicijnen

Kruidengeneesmiddelen worden verkocht als 'puur natuur', maar in combinatie met medicijnen zijn ze niet altijd zo onschuldig. Bepaalde medicijnen en kruiden kunnen samen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Met welke combinaties is het oppassen geblazen? En is het dan beter om sommige kruiden niet meer te eten? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink zocht het uit.

Valeriaan en mariadistel, maar ook knoflook en kaneel. Kruiden en planten die onschuldig klinken, maar in combinatie met bepaalde medicijnen tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt dat kruiden en medicijnen op elkaar kunnen reageren. Dat kan onder andere leiden tot hartproblemen, slapeloosheid en bloedingen. Het gaat bijvoorbeeld om middelen als Valdispert en Iberogast, die bij klachten als buikpijn, stress en slapeloosheid worden gebruikt.

Een kruid waar het RIVM eerder al voor waarschuwde is Sint-Janskruid. Het kruidenmiddel wordt gebruikt bij depressieve klachten en maag-darmproblemen. Sint-Janskruid kan de werking van chemotherapie verminderen en die van antipsychotica versterken.

Dat puur natuur niet per se onschuldig is, blijkt wel uit het feit dat verschillende geneesmiddelen op planten zijn gebaseerd. Zo wordt morfine gewonnen uit de papaverplant en de werkzame stof in aspirine komt uit de bast van wilgenbomen. "Planten worden al eeuwen als geneesmiddel gebruikt", zegt Adam Cohen, emeritus hoogleraar klinische farmacologie en voormalig directeur van het Centre for Human Drug Research.

In bepaalde bloedverdunners zit een stof die ook van nature in planten voorkomt: cumarine. Planten combineren met bloedverdunners kan daarom levensgevaarlijk zijn, zegt internist Pieter Willem Kamphuisen, hoogleraar vasculaire geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. "Het risico op bloedingen bij patiënten die bloedverdunners gebruiken kan toenemen door het gebruik van geneesmiddelen met knoflook, gember, gingko, Sint-Janskruid of ginseng."

Cumarine zit ook in alledaagse voedingsmiddelen zoals bergamot, de smaakmaker van earlgrey-thee. Ook Chinees kaneel bevat veel van deze stof. Het cumarinegehalte in Ceylon-kaneel is heel laag. Hoewel Chinees kaneel dikker is, zijn de twee soorten lastig uit elkaar te houden, zeker als de pijpjes zijn vermalen tot poeder. De meeste houvast geeft het etiket.

Appeltaart geen reden tot zorg

Toch levert eten en drinken over het algemeen geen gevaar op. Een stuk appeltaart met kaneel is geen reden tot zorg, stelt Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan de Wageningen University & Research. Ook niet als iemand bloedverdunners gebruikt en er voor de taart Chinees kaneel is gebruikt.

Opletten is het wel met kruidensupplementen en kruidengeneesmiddelen, omdat die meer kaneel bevatten dan een stuk appeltaart. Kruidengeneesmiddelen worden door het CBG beoordeeld en goedgekeurd, kruidensupplementen niet. Hoeveel kruiden er precies in een supplement zitten, is volgens het CGB daarom vaak niet bekend. Deskundigen raden het gebruik van supplementen met Chinees kaneel af. De aanbevolen dosering van een supplement met Chinees kaneel kan al bloedingen geven.

Volgens internist en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen lijken de nieuwste soorten bloedverdunners minder last te hebben van interacties met stoffen uit planten. Maar meer onderzoek is nodig. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden en waarschuwt het CBG uit voorzorg middelen niet tegelijk te gebruiken.