Steeds meer ouderen komen naar de Spoedeisende Hulp

Als het noodverband van haar onderbeen af wordt geknipt, schrikt de 92-jarige Willy uit Eindhoven van de bloederige wond: 'Jakkes, ik kijk niet hoor." Haar zoon spreekt haar moed in. "Moet je zien wat een zorg. Je kunt niet beter af zijn dan hier.'

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hier, dat is het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Willy was zaterdagmiddag een van de vele ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis belanden na een val. In 2021 overkwam ruim 100.000 65-plussers hetzelfde. "Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe, dat merken we natuurlijk ook bij onze Spoedeisende Hulp", zeggen SEH-arts Fraukje Eshuis en SEH-verpleegkundige Kris Derks.

Spoedzorg in Nederland staat onder druk. Zo houden politieke partijen in Heerlen binnenkort een protestmars tegen het 'uitkleden' van hun ziekenhuis, waaronder het schrappen van de spoedpost. En vorige week werd bekend dat het VUmc in Amsterdam zijn SEH in de avond en nacht sluit, bij gebrek aan personeel.

Dat speelt in Zuidoost-Brabant niet - ook al omdat Amsterdam meerdere SEH's telt, terwijl het Catharina Ziekenhuis voor heel Eindhoven de enige plek is waar mensen 24 uur per dag terechtkunnen bij trauma's of andere acute medische problemen.

Vergrijzing: meer ouderen op de Spoedeisende Hulp

Maar ondertussen is het ook voor ziekenhuizen in deze regio van belang hoe Den Haag reageert op de brandbrief van Brabantse zorgbestuurders tegen bezuinigingen op ouderenzorg. Als er te weinig thuis- en verpleeghuiszorg is, belanden ouderen sneller op de SEH en blijven ze na opname in het ziekenhuis onnodig lang hier liggen. De vergrijzing in Nederland zal sowieso tot een verdubbeling leiden van het aantal 85-plussers dat een SEH bezoekt, verwacht het RIVM.

Eerder deze zaterdagmiddag heeft Eshuis ook al een andere oudere opgevangen. Die is naar de SEH gebracht omdat ze in de war is. "Zij blijkt een delier te hebben." Zo'n periode van verwarring kan iedereen overkomen door ziekte, na een operatie of door medicijnen, maar komt wel vaker voor bij oudere mensen.

In dit geval blijkt de oorzaak een blaasontsteking. "Voor deze groep heeft onze SEH een speciale kamer, waarin een klok duidelijk de tijd en de datum aangeeft, om mensen een besef van het hier en nu te geven. Als dat kan, halen we snel familie erbij. Vertrouwde gezichten, dat is ook heel belangrijk", vertelt Eshuis.

Bloedverdunners en een dunnere huid

Een SEH-team ontfermt zich ondertussen over de 92-jarige Willy. Zij en haar man Ad blijken allebei te zijn gevallen bij een bezoek aan het restaurant in het Eindhovense zorgcentrum waar ze wonen. Mensen krijgen op hogere leeftijd een dunnere huid en slikken vaak bloedverdunners. Dat geldt ook voor de Eindhovense, en mede daardoor heeft de val een slagaderlijke bloeding in haar been veroorzaakt.

Als de ambulancemedewerkers na hun overdracht vertrekken, bedankt Ad ze. "Mijn vrouw was door de val even helemaal de kluts kwijt. Maar dankzij jullie kwam ze tijdens de rit weer tot leven."

Nog op controle

Hij voelt zich schuldig. "Toen ik viel, raakte ik jou. En nu heb je een lelijke wond", zegt hij tegen zijn vrouw. "Welnee, ik viel pas toen jij alweer stond", weert zij liefdevol af. Terwijl een verpleegkundige haar hand vasthoudt, geeft de arts-assistent verdoving en start voorzichtig met het hechten van de grote wond.

Terwijl ze bezig is, komt ook de inmiddels gealarmeerde zoon van het echtpaar binnen. Hij kan zijn ouders na afloop naar huis rijden. "Mijn moeder moet komende week nog een keer terug voor controle. Maar op zich gaat alles nu goed", laat hij de volgende dag aan het ED weten.

Wat doet de SEH?

Op de SEH komen mensen binnen verschillende, acute problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand met een hartaanval, een slachtoffer van een verkeersongeluk of een ouder met een zieke baby. Soms ook blijkt er bij bezoekers sprake van loos alarm en kunnen mensen meteen weer naar huis.

De SEH van het Catharina Ziekenhuis werkt nauw samen met huisartsen. Samen vormen ze de spoedpost aan de achterzijde van het ziekenhuis. Op de SEH werken onder meer 11 SEH-artsen, 9 gipsverbandmeesters en ruim 50 SEH-verpleegkundigen, in wisselende diensten. Ook werken er doktersassistentes en artsen en verpleegkundigen in opleiding.

SEH-verpleegkundige Kris Derks (links) en SEH-arts Fraukje Eshuis in een van de kamers van de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Foto: DCI Media