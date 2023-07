Deze mannen leggen immense schepen aan de Rotterdamse kade

Blij met dat nieuwe shirtje of tuinset? Grote kans dat die spullen in enorme zeeschepen via de Rotterdamse haven aan zijn gekomen. Hier werken mannen (nee, er zit geen enkele vrouw bij) keihard om die schepen veilig aan de kade te leggen. Het werken met de gigantische trossen is zwaar en niet zonder risico, er zijn wel eens doden gevallen. Een inkijkje in een onbekende wereld in de haven. 'Als je bekneld raakt, ben je zo een hand of een arm kwijt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Linkerhand aan het roer, rechterhand aan de gashendel; Erik de Neef (52), een van de driehonderd roeiers in de Rotterdamse haven, is in zijn element in de stuurhut. Hij manoeuvreert zijn werkboot behendig tussen andere schepen door en weet precies wanneer de motor 'een tik' naar voren of achteren nodig heeft.

Zelfs verscholen onder de boeg van een kolossaal containerschip, zo groot en hoog dat je de blauwe hemel niet meer kunt zien, legt hij zijn bootje, een vlet, op de juiste plek.

Hier, in de grootste haven van Europa, lopen jaarlijks 30.000 zeeschepen binnen. Die moeten allemaal bij aankomst vast- en bij vertrek losgemaakt worden. En dát is de specialiteit van de roeiers, die met 45 kleine bootjes van schip naar schiphoppen. Elk uur van de dag, van de Tweede Maasvlakte tot Moerdijk.

Zo ook De Neef. De Barendrechter werkt sinds zijn 16e bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE) en heeft al duizenden schepen geholpen bij het af- en ontmeren. En dat is, zo zullen we leren in dit verhaal, geen eenvoudige job.

'Dat wil je niet meemaken'

Veiligheid gaat boven alles, zegt De Neef, terwijl hij zich voorbereidt op de komst van het 329 meter lange containerschip MSC Rayshmi naar de ECT Delta-terminal, waar dagelijks kolossale schepen aanmeren. "Je moet rekening houden met wind, stroming en het schroefwater van de sleepboten en het zeeschip. En ondertussen moet ik oppassen dat wij niet gekraakt worden tussen de wal en het schip. Want al kan dit bootje niet zinken, dat wil je niet meemaken."

De 'palenstraat' in het Calandkanaal, waar tientallen schepen aangemeerd liggen. Foto: Frank de Roo

Als de bemanning van het zeeschip de trossen - à 25.000 euro per stuk - overboord heeft gegooid, vist een collega-roeier die met een haak uit het water. Met de touwen op het achterdek stuurt De Neef zijn boot vervolgens naar de kade, waar een derde roeier wacht met een lierauto. Hij gooit een lijn op het bootje, met aan het uiteinde een ketting die aan de tros bevestigd moet worden.

Als beide touwen verbonden zijn, trekt de gemotoriseerde katrol achterop de auto de tros op de kade. Zelfs de sterkste roeier zou dat niet met blote handen voor elkaar krijgen. Door de weerstand van het water, fenders en de kade kan een tros wel 2000 kilo wegen.

De Neef geniet van het samenspel met de sleepboten en de loods, de 'dirigent', aan boord van het zeeschip. Elke manoeuvre wordt aangekondigd via de mobilofoon, niets gebeurt onverwacht. Het orkest is goed op elkaar ingespeeld, ziet ook de Indiase bemanning van het containerschip. Lagen ze in elke haven maar zo snel aan de kade. Rederijen zijn ook blij met die Rotterdamse snelheid, want tijd is geld, zeker in de haven.

Een miljoen havenfoto's

Even later moet de chemietanker Chemroad Journey losgemaakt worden. Vol gas naar het Calandkanaal dus. Dit stukje haven is een van zijn favoriete plekken. Hij heeft al 'een miljoen' havenfoto's op zijn telefoon, toch trekt hij zijn Samsung gewoon wéér uit zijn broekzak.

Tussen wal en schip: de trossen van het containerschip zijn boord. Foto: Frank de Roo

Want het is toch prachtig hier, vraagt De Neef, terwijl hij naar de lange rij meerpalen tuurt. "De Landtong Rozenburg, daar de Maeslantkering. Tientallen schepen die lijnrecht achter elkaar liggen. Ik ben trots dat Rotterdam ooit de potentie heeft gezien van dat kleine openingetje in de kust. Door daar slim gebruik van te maken, hebben we hier nu de grootste haven van Europa, waar de grootste schepen ter wereld binnenkomen. "

'Kan ik bij de roeivereniging?'

Even later klimt hij naar het platform van paal 81, waar de trossen van het schip aan drie stalen haken liggen. De Neef laat die tanden zakken, waarna de touwen in het water plonzen en aan boord gehaald worden. Als hij daarna ook de springen heeft losgemaakt, de lijnen die de lengtebeweging van een schip neutraliseren, kan de tanker, die naar Egypte moet, de haven verlaten. Meer dan een paar minuten heeft de klus niet geduurd.

Terwijl hij weer richting de Maasvlakte vaart, vertelt De Neef dat hij op feestjes nog wel eens moet uitleggen wat hij precies doet. Want als hij roeier zegt, volgt óf een flauwe grap ('skiff of dubbel vier met stuurman?'), of een vragende blik: leggen jullie die schepen met roeiboten vast? "Ik kan me de verwarring wel een beetje voorstellen, hoor. De KRVE wordt een paar keer per jaar gebeld door sportievelingen die lid willen worden van onze 'roeivereniging'."

De bemanning van het containerschip laat de trossen zakken. Foto: Frank de Roo

Wat heb je nodig om roeier te worden, naast een pittige driejarige mbo-opleiding? In ieder geval sterke armen en benen, want in palen klimmen en trossen aan boord slepen, is zwaar werk. "Maar je hebt ook passie voor de haven en gezond verstand nodig", voegt De Neef toe. "Want we hebben de mooiste baan ter wereld, maar ons werk speelt zich grotendeels tussen wal en schip af. Dat kan gevaarlijk zijn, de krachten op de trossen zijn enorm. Als je bekneld raakt, ben je zo een hand of een arm kwijt. Je moet ook tegen een stootje kunnen, want wij werken vaak onder zware omstandigheden. Wind, regen, sneeuw, wij gaan altijd het water op."

Zeven roeiers verongelukt

Ondanks strenge veiligheidsvoorschriften gaat het wel eens fout. Sinds de oprichting in 1895 zijn zeven roeiers tijdens hun werk omgekomen. De laatste twee sterfgevallen dateren van 2001. De meest voorkomende ongelukken zijn valincidenten en beknellingen: iemand die tijdens een storm van een meerpaal wordt geblazen, of met een hand, arm of been vast komt te zitten tussen de tros en de lier. En áls het fout gaat, red je het niet met een pleister.

Aan boord bij de roeiers. Foto: Frank de Roo

Maar in Rotterdam leren we van ongelukken, zegt De Neef. "Zo hebben we de volgorde waarin de trossen worden losgemaakt veranderd en zijn onze bootjes zo aangepast dat ze niet meer kunnen zinken. Daarnaast is de communicatie met de loodsen en sleepboten enorm verbeterd. Als we bezig zijn met een schip, kondigen we elke handeling aan via de mobilofoon. Dat radioverkeer wordt opgenomen en drie dagen bewaard, zodat we het kunnen terugluisteren als er iets fout is gegaan."

Smurrie in het water

Leren van fouten gebeurde ook in 2007, toen op de ECT-terminal een containerschip losbrak tijdens een storm met windkracht 11. De Claudel ramde de tegenovergelegen kade van de Maasvlakte Olie Terminal, waardoor een leiding brak en 800 kubieke meter olie in het water stroomde. Het Havenbedrijf had 44 dagen nodig om de smurrie op te ruimen.

"We hebben in onze eigen scheepswerf toen een hydraulische installatie ontworpen en gebouwd, waarmee een aangemeerd schip ook tijdens een storm stabiel blijft liggen. Inmiddels hebben we tweehonderd van die Shoretension-installaties verkocht aan havensteden over de hele wereld. Van de opbrengst kunnen wij weer investeringen doen."

Shoretension, een Rotterdamse uitvinding om grote schepen ook tijdens een storm veilig aan de kade te houden. De oranje cilinder dempt het getrek aan de trossen. Foto: Frank de Roo

Trouwens, de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht is bepaald geen gewone onderneming. Zo is er geen directie, de roeiers zijn zélf de baas. En wil je er werken, dan moet je je voor 90.000 euro inkopen.

Dat heeft te maken met haar ontstaansgeschiedenis, die in 1895 begint. Concurrerende 'vletterlieden' halen de gevaarlijkste capriolen uit om als eersten bij binnenkomende zeeschepen aan boord te klimmen. Ze bieden, tegen betaling uiteraard, verschillende diensten aan: de levering van proviand, het transport van bemanningsleden en passagiers en het vast- en losmaken van schepen.

Om de ergste wildebrassen van het water te weren, voert de havenmeester een vergunningsplicht in. De gemeente legt bovendien een maximumtarief op voor geleverde diensten. Geen minimumtarief, waardoor de onderlinge concurrentie in stand blijft. Dat is voor de roeiers reden om zich te verenigen en het werk onderling te verdelen. Zo zijn ze verzekerd van een inkomen, en vangen ze eventuele tegenvallers gezamenlijk op.

De roeiers zijn de baas

Eigenlijk is dat 128 jaar later nog steeds zo. De organisatiestructuur is amper veranderd, gelijkheid staat nog steeds hoog in het vaandel. De vereniging, die in 1995 het predicaat Koninklijk kreeg, heeft geen directie, de roeiers zélf zijn de baas. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, maar zij verdienen hetzelfde als de roeiers die bij nacht en ontij met trossen slepen.

Onmisbaar: de lierwagen waarmee de touwen op de kade worden gehesen. Foto: Frank de Roo

Alle roeiers zijn zelfstandig ondernemers, die zich voor 90.000 euro hebben moeten inkopen. Ze krijgen geen salaris, maar een winstuitkering. Komen er veel schepen binnen en laten rederijen de verenigingskas rinkelen, dan stijgt de winst. Is het rustig in de haven, dan daalt die juist. Dat laatste was goed voelbaar tijdens de coronapandemie. "Het scheepvaartverkeer nam toen flink af", blikt voorzitter De Neef terug. "Kregen we zomaar 15 tot 20 procent minder op onze rekening. Dat deed pijn."

Bij een regulier bedrijf neemt de directie belangrijke investeringsbesluiten, bij de KRVE gebeurt dat in gezamenlijk overleg. Als er een extra boot aangeschaft moet worden bijvoorbeeld, of een nieuw radarsysteem. Dat kunnen heikele onderwerpen zijn, want hoe hoger de kosten, hoe lager de winst. "Bij dat soort beslissingen moet de meerderheid akkoord gaan", zegt De Neef. "Democratie in optima forma."

De Neef maakt de trossen van de Chemroad Journey los. Foto: Frank de Roo

Plat-Rotterdams

Maar zoveel gelijkheid en inspraak leiden soms tot spannende vergaderingen, weet De Neef, die als voorzitter dan aan de andere kant van de tafel zit. "Het kan er best verhit aan toe gaan. Niet altijd diplomatiek of politiek correct, maar de taal die daar wordt gesproken, plat-Rotterdams, begrijpt iedereen. Moties van wantrouwen kennen we niet. Als iemand je wantrouwt, roept-ie dat gewoon door de microfoon. Een probleem wordt meteen benoemd, maar meestal blijft het netjes. Er wordt heus wel eens tegen ons aan geschopt, maar altijd tegen het scheenbeen, nooit daarboven."

Als ook de springen zijn losgemaakt, kan de chemietanker vertrekken. Foto: Frank de Roo

De KRVE is een mannenbolwerk, onder de driehonderd roeiers is geen enkele vrouw. De Neef snapt dat wel. Het werk is zwaar en aan boord van de werkboten zijn geen voorzieningen. "Soms zit je urenlang op het water en weet je niet wanneer je weer aan wal komt. Als je dan naar de wc moet, ben je aangewezen op een emmer. Mannen kunnen nog overboord plassen, voor vrouwen is dat een stuk lastiger."

Een roeier heeft de overboord gegooide trossen binnengehaald. Foto: Frank de Roo