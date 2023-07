Gaat het beter bij door verslaafden geteisterd Lucasbolwerk?

Een groep verslaafden drijft sinds dit voorjaar horeca en omwonenden van het Lucasbolwerk in Utrecht tot wanhoop. Sinds 1 juni deelt de gemeente verblijfsontzeggingen uit aan overlastplegers. Heeft deze maatregel effect gehad tot nu toe?

Er trekt op deze zaterdag een bui over de stad, maar die jaagt de groep drugsverslaafden niet van de Dudokbank bij de Stadsschouwburg. Moeilijk te zeggen hoeveel het er zijn, want ze zitten verscholen onder zwart plastic, in een poging om droog te blijven. Een rat wandelt rustig door het gras

Overlast betekent wegwezen

Nee, niet alle drugsverslaafden zijn verdwenen uit het park aan het Lucasbolwerk sinds de gemeente per 1 juni de verblijfontzegging van stal haalde. Personen die voor overlast zorgen, kunnen sinds die datum een verbod krijgen om zich op het Lucasbolwerk op te houden.

Dat is sinds de invoering 111 maal gebeurd. 77 keer werd maatregel door de politie opgelegd, de rest kwam voor rekening van toezichthouders en handhavers. Per 1 augustus is bovendien ook in Utrecht een verbod van kracht om in de openbare ruimte harddrugs te gebruiken.

Er is enig optimisme bij betrokkenen over deze maatregelen. De gemeente zelf zegt bijvoorbeeld dat het parkje nog wel druk is met personen die voor overlast zorgen, maar 'er zijn minder grote incidenten, de sfeer is minder grimmig en er is meer contact met de verslaafden'.

Overlast verspreidt zich naar andere delen

Tegelijk ziet de gemeente dat de overlast zich naar andere plekken en parken in de binnenstad dreigt te verspreiden. Wel weer positief is het volgens haar dat het aantal personen dat van buiten naar Utrecht komt, lijkt te verminderen.

Met dat laatste is een café-eigenaar die het AD eerder sprak en die anoniem wenst te blijven, het niet eens. "Ik zie de laatste tijd veel nieuwe gezichten opduiken." Hij was ruim twee maanden geleden uitermate negatief over de situatie. Drugsverslaafden liepen zomaar zijn café in, personeel werd bedreigd en haakte daardoor soms af.

Nu is de situatie veel beter, zegt hij. "De politie zit er bovenop en de gemeente werkt goed mee. Dat laatste is wel eens anders geweest." En de verblijfontzeggingen werken volgens hem. "De lastigste gasten verdwijnen. Het is een stuk rustiger, al zijn er nog een paar agressieve types. De gemeente krijgt steeds meer controle, het gaat de goede kant op. We zaten in de gevarenzone, klanten kwamen 's avonds niet meer. Dat verandert gelukkig."

Minder voorstellingen

Ook de Stadsschouwburg had het nodige te stellen met verslaafden, die onder meer ongevraagd gebruikmaakten van wc's en na de voorstellingen bedelden bij de bezoekers. Woordvoerder Leontien Lems: "Ik denk dat het minder is geworden, maar we hebben de laatste weken ook minder voorstellingen gehad. Een compleet beeld is nog niet te geven."

Foto van voor de invoering van verblijfontzeggingen. De meeste lastige gasten zijn inmiddels verdwenen, aldus een café-eigenaar. Foto: Angeliek de Jonge

Ze houdt daarom een slag om de arm. "Iedereen doet z'n best, maar we moeten even afwachten hoe het is als we eind augustus weer open gaan. Ook het gebruiksverbod per 1 augustus kan helpen. Maar ik zeg eerlijk, als ik nu bij de schouwburg naar buiten loop en om me heen kijk, ben ik niet heel hoopvol."

Verslaafden zijn ook mensen

Op het trottoir loopt een oudere vrouw met boodschappen. Ze woont in Wittevrouwen en komt al 35 jaar door deze straat. "Hoe het met de verslaafden gaat? Slecht. Ze moeten ook geholpen worden."

Het raakt haar, er rolt een traan over haar wang. "Stel dat je zoon of dochter ertussen zit. Dat wil je niet. Het zijn ook mensen en ze gaan kapot. Ik zie veel nieuwe gezichten, ook vrouwen. Ik denk niet dat het de goede kant opgaat."