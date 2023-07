B&B Vol Liefde 'wordt ieder jaar leuker'

De deelnemers van B&B Vol liefde worden met het jaar opmerkelijker en de situaties ongemakkelijker. Menig televisiekijker vraagt zich af of het niet wordt gecast. Roxanne Filion denkt van niet. Zij kan het weten als 'vrijgezel' van het eerste seizoen. 'Al wordt de oproep wel verspreid onder castingbureaus. Het blijft televisie.'

In 2021 zagen we de hardwerkende Filion op hakken haar riante woonboerderij in Roosendaal stofzuigen. Even leek er een vonk tussen haar en kandidaat Mitch over te slaan, maar uiteindelijk bleken de twee toch niet voor elkaar gemaakt te zijn.

Nu, twee jaar later, zijn de hakken ingewisseld voor klompen en zit de B&B-eigenaresse niet meer alleen in haar monumentale bed and breakfast. Ze vond de liefde bij Dirk de Nijs uit Breda. Hij is de vaste drummer van zangduo Suzan&Freek. Samen - met hond Pumpkin en de vele kippen - gaan ze het bedrijf runnen én uitbreiden.

Tijdens de strijk

Filion (34) kijkt iedere dag naar het populaire televisieprogramma. Net als menig Nederlander, al strijkt de onderneemster tijdens het programma de lakens voor de gasten. Ze raakt niet uitgepraat over de deelnemers. Over tantraliefhebber Walter die zijn logees Claudia en Anne al op dag twee uit de kleren krijgt. Over de vete in Portugal, tussen de 'dubbelgangers' van Mart Smeets en Henny Huisman. Én natuurlijk over de dates van Leendert die allebei snel weer hun koffers pakten.

Iedere avond trekt het kneuterige tafereel zo'n miljoen kijkers naar RTL, en dan hebben we het nog niet over de vooruitkijkers bij Videoland. Of De Nijs (29) met Filion meekijkt? "Nee, het is niet mijn soort tv. Toen ik Rox leerde kennen, wist ik niets van het programma."

Intens

De twee werden aan elkaar voorgesteld door wederzijdse kennissen, maar het waren nota bene zijn opdrachtgevers, Suzan & Freek, die hem tijdens de datingfase alles vertelden over de onderneemster. "Zij zijn fan van het programma." En het lijkt erop dat die informatie klopt, want Filion is in het 'echt' precies zoals op televisie te zien was. De spontaniteit spat van haar gezicht.

We spreken het stel in de tuin van de B&B, die ondanks de ligging pal naast de A58, rustig en groen is. "Het wordt ieder seizoen leuker", zegt de eigenaresse over het programma. Het valt haar op dat de kijker nu meer te zien krijgt van het werk in een B&B. Zo maakt vrijgezel Hans de bedden op in Frankrijk en serveert Olof het ontbijt in de Algarve. "Dat is het concept, is aan mij verteld. De mensen die komen, draaien mee in de B&B. Ze komen niet voor een vakantie, maar om te onderzoeken of dit iets is voor de toekomst. Het is nu eenmaal best intens om altijd mensen in huis te hebben. Dat moet je relatie aan kunnen."

Roxanne Filion heeft haar hakken ingewisseld voor klompen en zit niet meer alleen in haar bed and breakfast in Roosendaal. Foto: Pix4Profs

In april 2021 kwamen drie weken lang cameramensen over de vloer van haar sfeervol ingerichte boerderij uit 1700. Enkele maanden later was ze zeven weken lang iedere werkdag te zien op primetime. Economisch gezien een goede zet voor B&B Filion's Place. Al boekten kort na de uitzending vooral veel vrijgezelle mannen een kamer voor een nacht.

"Tijdens de opnames wisten we niet wat we aan het doen waren. De productie probeerde ook maar wat. Ze hadden wel verwacht dat het succesvol zou zijn, maar zó!" De producenten hadden haar gewaarschuwd voor de eventuele impact, maar ze dacht dat het zou meevallen. Toch vond ze het heftig. Naar eigen zeggen werd ze in het programma weggezet als 'slavendrijver', omdat ze haar vrijgezelle mannen aan het werk zette. "Maar dat is mijn leven. Je zit nooit een moment stil. Er zijn gasten, continu klusjes. Daarom is het lastig om liefde te vinden. Zeker in het buitenland waar je bijvoorbeeld een B&B op een berg hebt, zoals Joy in Spanje dit seizoen."

Haatteksten

De Brabantse is nuchter, ook over de negatieve reacties die ze van sommigen kreeg. Ze vertelt over een vrouw die lappen met haatteksten schreef. De deelnemers van het programma worden begeleid door een psycholoog. Filion stond een paar keer op het punt om daar naartoe te bellen, maar deed het uiteindelijk niet. "Ik vond het wel een fijn idee dat het kon. Daardoor had ik het gevoel dat ik werd gesteund en beschermd." Over de haatreacties: "Hoe verleidelijk het ook is, ik heb geleerd om niet te reageren op zulke berichten. Het heeft geen zin. Je kunt hun mening niet veranderen, wel negeren."

Ze krijgt op Instagram niet alleen maar vervelende berichtjes. Juist ook mooie, hartverwarmende. Onder andere van lotgenoten. Filion heeft namelijk een zeldzame botziekte, fibreuze dysplasie. "Mensen willen hun verhaal kwijt. Ik kreeg net nog een berichtje van een moeder waarbij ze het onlangs bij haar dochter hebben ontdekt door een beenbreuk."

Zeldzame botziekte

Bij de onderneemster werd het twee jaar geleden ontdekt tijdens een bezoek aan de kaakchirurg. Ze had foto's van haar kaak laten maken vanwege een spierophoping. Daar schrok de arts niet van, maar wel van de wildgroei aan bot in haar hoofd. Inmiddels wordt de ziekte goed gemonitord door artsen. "Het speelt geen grote rol in mijn leven. Daarom heb ik het ook niet verteld tijdens de televisieopnames. Ik ben er niet veel mee bezig."



"Maar je moet wel voorzichtig doen", vult een bezorgde De Nijs aan. Filion: "Klopt, ik moet mijn hoofd niet stoten, want dat kan de groei triggeren. Laatst gebeurde dat en dan krijg ik daar wel een angstaanval van."

Zwart gat

Gelukkig is de Bredanaar nu bij haar ingetrokken om een oogje in het zeil te houden. Filion zal de B&B blijven runnen, maar met hulp van de drummer. Ze gaan de locatie beschikbaar stellen voor vergaderingen, workshops aanbieden en de B&B uitbreiden. Dat alles wordt vastgelegd op video voor sociale media "Mensen zeggen in een zwart gat te vallen als het televisieprogramma afgelopen is. Daarom houden ze alles bij op Instagram en mij dus ook. Ik word nog steeds op straat aangesproken."