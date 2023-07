Yvonne bungelde anderhalf uur boven ravijn in Kroatië

Het stond op haar bucketlist: aan een zipline over een ravijn. Yvonne Tuin (67) uit Enschede kan dat afstrepen na haar avontuur in Sibenik in Kroatië. Maar..., halverwege bleef ze hangen. Anderhalf uur lang op 200 meter hoogte, bij 38 graden in de volle zon. 'Ik kon wel goed om me heen kijken.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoog op een berg hees Yvonne zich woensdagavond in een tuigje. Om net als haar vijfjarige kleindochter, zoon Rutger en zijn vrouw Ariëlle hangend aan een 650 meter lange kabel naar de overkant van de kloof te glijden. Een kloof tussen twee bergen in de buurt van hun vakantiehuis in het Kroatische Sibenik.

200 meter boven afgrond

Alle familieleden haalden zonder problemen de overkant, maar niet Yvonne. Halverwege op het laagste punt bleef ze hangen. De snelheid was er uit, ze kon niet meer voor of achteruit. Ze bungelde 200 meter boven de afgrond in een tuigje aan een staalkabel. Yvonne had wel instructies gekregen, maar ze niet goed opgevolgd. In plaats van in volle vaart naar beneden had ze de rem ingedrukt. "Ik vond al dat ik helemaal niet zo snel ging als de anderen", zegt ze een dag later vanaf haar vakantieadres.

"Gelukkig heb ik geen hoogtevrees. Het kwam wel goed, dacht ik." Want niet lang nadat ze stilviel zag ze hoe de gids aan de ene kant van de lijn naar haar toe probeerde te komen. Hij kwam van het lagere platform waar Yvonne naar onderweg was, maar hij kon haar niet helpen. De andere gids kwam van boven naar haar toe, maar ook samen konden ze niet van de plek komen.

Kabel vasthouden

"Nou en toen hing ik daar, ingeklemd tussen twee mannen. Ik heb de omgeving goed in me opgenomen, daar had ik alle tijd voor. Ik dacht wel: Hoe lang moet ik nog?" Omdat ze in een tuigje om haar bovenbenen zat moest Yvonne de kabel blijven vasthouden. "Als ik zou loslaten, dan zou ik er op de kop aanhangen. Ik heb af en toe wel gedacht dat te doen, maar je laat dat wel." De gidsen hadden een band om haar hoofd gedaan om te voorkomen dat die achterover zou zakken.

De ongemakken namen toe. "Het was 38 graden in de volle zon, ik werd misselijk, maar ik kon niet spugen. Want ik dacht: Waar komt dat terecht? Misschien spuug ik beneden wel iemand op zijn hoofd. En ik maakte me zorgen om mijn benen. Die voelde ik na zo'n tijd niet meer. Als ik die maar weer kan gebruiken, dacht ik." Ook moest ze naar het toilet, maar ze kon het ophouden. "Op een gegeven moment stak een van de gidsen een sigaret op. Als je dan al misselijk bent..." De gidsen bleven rustig , net als Yvonne die zich geen rare gedachten in het hoofd wilde halen over vallen of over een kabelbreuk. "We hielden het allemaal wat luchtig, dat hielp wel."

Geen bereik

De hulpdiensten waren ingeschakeld, maar moesten door het onherbergzame gebied bij de kabel zien te komen. Hulp via een helikopter was vanwege die kabel niet mogelijk. De familie keek toe vanaf het platform waar Yvonne had moeten aankomen en probeerde contact te krijgen met vader Hilco. Zoon Rutger uit Eibergen: "Mijn vader stond op de parkeerplaats te wachten. Hij wist niet waar we bleven en ik kon hem niet appen of bellen, want er was geen bereik."

Hilco Tuin zag mensen terugkomen, hun tour was gecanceld. De brandweer en politie kwamen voorbij en op enig moment zag hij zelfs het leger. "En wij kwamen maar niet terug. Mijn vader vermoedde toen al dat er met ons iets was gebeurd, maar hij kreeg geen info. Tot hij via een Canadese vrouw hoorde dat het om een vrouw ging." Rutgers vader wist toen dat het om Yvonne ging. "Hij had het van tevoren nog gezegd. Hij zei: Als er iets gebeurt, dan is het met jou. Ze is soms wat klungelig."

Negen mensen van de Kroatische bergreddingsdienst HGSS kregen Yvonne en de twee gidsen uiteindelijk op het platform. Na anderhalf uur. Yvonne was verbaasd dat ze gewoon op haar benen kon staan. "De twee gidsen hadden het zwaarder, die moesten mij meenemen."

In de verte bungelt Yvonne Tuin. Een gids probeert bij haar te komen. Foto: Rutger Tuin

Helikopter en luchtballon

Maar met dit avontuur waren ze er nog niet. De hele tour eindigde pas twee platforms verder. "Ik heb de tour gewoon afgemaakt, wel gekoppeld aan een gids en met de handen van de rem!" Het avontuur heeft Yvonne niet ontmoedigd. "Ik zou het zo weer doen. Geweldig!" Ze heeft al gebungeejumpt, nu geziplined. Het volgende plan is om met een helikopter en met een luchtballon de lucht in te gaan. Met een piloot en een ballonvaarder, dat wel.