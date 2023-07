Hoe is het om te wonen in een container?

Hoe is het om te wonen in een containerwoning? Krap? Of juist heel functioneel? En hoe gezellig is het? Manon Kuilder (30) en Nikki Postma (21) vertellen over hun nieuwe huisjes in Hengelo.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie: Manon KuilderLeeftijd: 30 jaarIs: werkzaam bij café De Cactus en een softwarebedrijf

"Het is zo'n eerste nacht altijd even wennen. Het was heel stil. Ik was een van de eersten die de sleutel kreeg, dus zo gek was dat niet. Er woonden toen nog niet zo veel mensen. Ik wist vooraf al precies hoe ik het zou indelen. Op 28 juni kreeg ik de sleutel, 1 juli was de eerste nacht. Alleen mijn bed stond er. Vanuit mijn bed kon ik precies bepalen waar ik wat wilde hebben."

Acht soorten azijn

"Ik zeg tegen iedereen dat ik in een container woon. Dan leg ik uit dat het een soort studio is. Want als je binnen bent, heb je echt niet het idee dat dit een container is. Ik ben nogal van het koken. Dus is er een extra kast in de keuken gekomen waar plek is voor mijn acht soorten azijn en allerlei kruiden. Voor andere dingen heb je dan weer minder ruimte. Je moet daar heel kritisch mee omgaan. Ik heb daarom bijvoorbeeld geen televisie."

Manon Kuilder in het slaapgedeelte. Foto: Reinier van Willigen

Community

"Ik woonde hiervoor in Vriezenveen en ben hier gaan wonen omdat het community-idee mij enorm aansprak. Het moet nog een beetje van de grond komen, ook omdat lang nog niet iedereen hier woont. Als het zover is, wil ik ook iets gezamenlijks doen met koken. De omgeving hier is geweldig. Ik kijk uit op het groen. Je kunt hier geweldig mooi hardlopen, een rondje door de achtertuin, compleet met fitnesstoestellen en een prachtige beek.

Nikki Postma in de woonkeuken. Foto: Reinier van Willigen

Wie: Nikki PostmaLeeftijd: 21 jaarIs: student HBO Verpleegkunde

"Afgelopen zondag was mijn eerste nacht. Meteen een dramatische nacht, want er liep een meisje onder invloed van drugs op het terrein. Overal was politie. Maar nu is het rustig. Er wonen hier leuke mensen, we hebben al een spelletjesavond gehad. Het is gezellig, er heerst een leuk sfeertje. Allemaal jongeren onder elkaar."

"De ruimte die ik heb is best lastig in te delen: het is maar 2.20 meter breed. Alles zit dus aan de zijwanden, zodat er loopruimte overblijft. Ik heb het redelijk standaard ingedeeld, alleen heb ik aan de raamkant een bank aan het eind van mijn bed gezet."

Niet in rij voor douche

"Ik weet niet of ik liever in een studentenwoning had gezeten. Belangrijkste voordeel voor mij is dat ik de keuken en badkamer niet hoef te delen. Geen discussies over wie er schoonmaakt en ook geen gedoe om in de rij te staan voor de douche. Je bent wel alleen als je thuis bent. Er zijn nog maar tachtig containers bezet, de rest moet allemaal nog komen."

Zeecontainer

"Als mensen vragen hoe ik woon, zeg ik altijd dat ik in een zeecontainer woon. Dan zie je ze schrikken. Maar dan laat ik foto's zien, van hoe het eruitziet en dan zijn mensen meteen enthousiast. De vloer, keuken en badkamer zijn allemaal nieuw. De containers zijn al wel eerder gebruikt, in Amsterdam. Ik betaal 606 euro per maand, daar zit alles in. Je hebt zelfs eigen wifi."

"Die wifi is hier echt perfect. Soms zijn er problemen met telefonische bereikbaarheid. Als ik in de badkamer sta, kan ik niet gebeld worden. Dit is één groot metalen gebouw. Daar hadden ze voor gewaarschuwd."

Unit074 heten de tweehonderd containerwoningen aan de Sportlaan Driene. Ze zijn donderdag 20 juli feestelijk in gebruik genomen. Hier wonen jongeren tussen de 18 en 30 jaar. De containers staan op het terrein waar vroeger het ROC van Twente een vestiging had. De tijdelijke wooneenheden blijven er tot 2032 staan: daarna wordt deze 'Campus Driene' bebouwd met drie- tot vierhonderd woningen.