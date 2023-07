Geen seksdate van 15, maar pedojagers: met glijmiddel en cash op zak loopt man (63) in val

Hij ging op pad voor een seksdate met de vijftienjarige Lisa. Maar als de 63-jarige E.N. op de plaats van bestemming arriveert, blijkt het meisje niet te bestaan. De man trapt in de val van een groep Houtense pedojagers.

"Als jij een lekkere pik wil, dan kan ik die in jou stoppen." De 63-jarige E.N. laat geen enkel misverstand bestaan over zijn bedoelingen met de vijftienjarige Lisa. "Voor 200 euro mag je me overal neuken", schrijft het meisje.

Bepakt met eurobiljetten, glijmiddel en massageolie vertrekt hij op 7 oktober 2020 naar zijn afspraak in Houten. Maar waar hij ook kijkt: van Lisa is geen spoor te bekennen. Als vier jongens op hem komen aflopen, ruikt hij onraad. De gescheiden vader van twee kinderen loopt rechtstreeks in de val.

Kinderlokken

Vrijdag, bijna drie jaar na de afspraak, moet de verdachte zich verantwoorden voor de politierechter in Utrecht. De 63-jarige E. is niet aanwezig; zijn advocaat is er wel.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man zich schuldig gemaakt aan grooming, of anders gezegd: digitaal kinderlokken. Dat Lisa niet bestaat, is niet van belang, betoogt de officier van justitie. Het is de intentie die telt.

Dickpics

E. leert Lisa kennen op datingapp Tinder. Volgens haar profiel is ze achttien jaar oud. Als het gesprek zich verplaatst naar chatapp Kik, vertelt het meisje dat ze pas 15 is. De verdachte reageert verbaasd, zo blijkt uit screenshots van de conversatie. "Je ziet er helemaal niet uit als 15."

Toch ziet E. daarin geen reden om het contact te beëindigen. Sterker nog: de seksuele toon van de berichten verhevigt en ze besluiten een afspraak te plannen. De man wil weten wat Lisa lekker vindt. Hij somt verschillende handelingen op, met daarachter een vraagteken. In aanloop naar hun ontmoeting stuurt de verdachte foto's van zijn penis. Ook vraagt hij Lisa om foto's en filmpjes van zichzelf te sturen.

Vier pedojagers

Op die bewuste oktoberdag rijdt E. naar de afgesproken plek in Houten. Daar staan de vier pedojagers hem op te wachten. Ze beroven de man van zijn geld. E. ziet geen andere uitweg dan de politie alarmeren. Als de politieauto arriveert, bekent de 63-jarige man, wat hij van plan was. De jongens laten de gewraakte chatberichten zien. De verdachte weet niet wat hem bezielde, verklaart hij tegen de politie.

Het OM eist een voorwaardelijk celstraf van één maand, met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van E. vindt dat zijn cliënt geen straf verdient. "Ik wil niet meegaan in het valse frame dat wij hier van doen hebben met pedojagers. Dat is zeker niet het geval. Het gaat om mannen die mensen willen beroven."

Geen echt slachtoffer

De raadsman beaamt dat de chatgesprekken van zijn cliënt geen 'schoonheidsprijs verdienen'. Maar om te bepalen of het gedrag van E. strafbaar is, moet volgens hem vaststaan dat zijn cliënt degene was die de ontmoeting voorstelde. En dat is niet het geval, betoogt de advocaat. Hij ging in op een voorstel, maar was niet de initiatiefnemer.

De politierechter gaat daar niet in mee. Zij wijst op een passage in de chatgesprekken, waar de man informeert naar een geschikt moment voor de afspraak. Zij ziet een verdachte die actief bezig was om een afspraak te regelen met een minderjarig meisje. Bij het bepalen van de straf weegt de rechter mee dat de verdachte een blanco strafblad heeft én lang moest wachten op de behandeling van zijn zaak. Eveneens houdt de rechter rekening met het feit dat 'Lisa' geen echt slachtoffer is.

Ze veroordeelt E. tot een voorwaardelijke celstraf van één maand, met een proeftijd van twee jaar. De vier Houtense pedojagers werden in januari 2022 al veroordeeld tot (jeugd)detentie en werkstraffen.