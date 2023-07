De politie haalt echt alles uit de kast om de explosiegolf te stoppen

Rotterdam zet een nieuw wapen in, in de strijd tegen de explosiegolf die de stad al lange tijd teistert: een drone. Die moet dienen als een paar extra ogen vanuit de lucht in de jacht op de bommenleggers, die er midden in de nacht vaak als een speervandoor gaan. Het gaat om een experiment.

De proef van twee weken toont hoe de Rotterdamse politie echt alles uit de kast haalt om de explosies te stoppen. De regio telt er dit jaar al meer dan honderd. De dronepiloten draaien met de noodhulp mee, zodat ze snel het onbemande vliegtuigje in de lucht kunnen brengen.

De gedachte is dat de politie met de extra ogen in de lucht aanslagen kan voorkomen, daders op heterdaad kan betrappen of minstens aanknopingspunten kan verzamelen om op een later moment alsnog bij de dader te komen. Zoals een auto die vanuit de lucht wordt gezien in de buurt van de explosie. De drone kan scherpe beelden maken, maar ook de achtervolging inzetten vanuit de lucht.

Aanslagen vaak midden in de nacht als het rustig is

Voordeel is dat de aanslagen veelal midden in de nacht zijn, waarbij er slechts weinig mensen op straat zijn. Vanuit de lucht vallen twee jongens op een scooter dan al snel op. Nadeel is dat voorkomen lastig is, omdat bommenleggers geen idee hebben dat de stille drone in de lucht hangt. Dit in tegenstelling tot de politiehelikopter, die veel lawaai maakt maar daardoor ook bewoners wakker maakt.

Nadeel is ook dat de ontploffingen overal in de stad en soms zelfs daarbuiten zijn. De ervaring leert echter dat een adres soms vaker wordt bezocht, zoals recent op de Wolphaertsbocht (Charlois) en Jensiusstraat (Oude Noorden) waar in verschillende nachten een pand zowel werd beschoten als doelwit was van een explosie.

Ook ziet de politie vaak clusters die met elkaar te maken hebben, waarbij bijvoorbeeld meerdere familieleden slachtoffer worden. Deze kennis helpt om gericht de lucht in te gaan. Of er ook de afgelopen week verbanden zijn gevonden tussen de verschillende incidenten kan de politie omdat het onderzoek nog loopt, niet zeggen.

Ook speurhond in actie

Naast de extra ogen uit de lucht zet de politie ook de neus van de speurhond in, die explosieven kan ruiken. Verder blijven de ogen van burgers essentieel. "Helaas kunnen we niet op elke straathoek staan. Was het maar waar", zegt een woordvoerder van de politie. "Het kan ook overal gebeuren. Buurtbewoners kennen hun wijk het beste. Het valt hen als eerste op als er iets niet klopt. Meldt dat vooral!"

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoon die een woning in de gaten houdt, die lang stilstaan voor een huis, vaak langskomen of foto's maken. Eerder deelde de politie camerabeelden van een jongen die kort voor de aanslag de situatie leek te filmen. Later keerde hij terug om te schieten, wat hij ook weer leek te filmen.

Een proef van twee weken met een drone toont hoe de Rotterdamse politie echt alles uit de kast haalt om de explosiegolf te stoppen. Na een explosie op de Damlaan zette de politie ook al een drone in om een overzicht te maken van de situatie. Foto: MediaTV

Ouders herkennen jonge Rotterdammer op camerabeelden

De politie is verder ook geholpen met de ogen van camera's in de wijk, naast de camera van de overheid. Bijvoorbeeld de beelden van deurbelcamera's kunnen worden gebruikt om een dader te herkennen of als bewijs in de rechtbank. Recent meldde een zestienjarige verdachte van een aanslag in Schiedam zich nog zelf bij de politie. Zijn ouders hadden hem herkend op een foto die de politie deelde op sociale media.

Of de jonge bommenleggers zich laten tegenhouden door camera's is echter de vraag. Het komt voor dat zij ook onder het oog van de camera toeslaan. Soms zet de gemeente na meerdere incidenten op hetzelfde adres een tijdelijke camera neer om nieuwe aanslagen te voorkomen.

De gemeente sluit ook woningen. Recent gingen vier woningen op slot, eentje voor twee weken, drie andere voor een maand. Waarbij twee woningen door een brand zo beschadigd raakten, dat de bewoners toch niet terug konden keren.