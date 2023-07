Esther heeft drie kinderen én zes 'reborn-poppen'

Levensecht zijn ze, met adertjes en haartjes en van die malle lipjes zoals baby's ze hebben. Reborn-poppen zijn een rage, ook in Zeeland. En heus niet alleen bij mensen met een trauma.

"Dit is Floortje." Esther Allaart (46) uit Groede trekt het dekentje weg en haalt een pop uit de kinderwagen. Ze houdt Floortje in haar armen als een echte baby, strijkt de haartjes glad. "Ik wissel ze ook wel eens hoor. Dan gaat Floortje naar boven en komt er een andere pop beneden."

Zo levensecht dat je gaat twijfelen

Op de slaapkamer boven, in een hoekje onder het schuine dak, staan vijf babybedjes op een rij. Links ligt Easton, in een houten babybedje. Ernaast ligt Mick, in een wiegje. Daarnaast Vlinder, in het rieten wiegje waar Esther zelf als baby nog in heeft gelegen. Daarnaast Timothy, in een wipstoel. En ten slotte Sam, in een bedje.

Het zijn geen gewone poppen die Esther heeft. Het zijn reborn-poppen: poppen die op echte mensenbaby's lijken. Een rage die is overgewaaid uit Amerika, waar de poppen in de jaren negentig zijn ontstaan als vervanging van de poppen met zuurstokroze huid, plastic wimpers en slappe lijfjes. Inmiddels zijn sommige reborns zo levensecht dat je gaat twijfelen of er niet toch een heel stil levend kindje ligt. Dat het bijna eng is om ze aan te raken.

Een nieuwe pop in vlies met nepvruchtwater

De poppen zijn niet bedoeld voor kinderen. Het zijn volwassen vrouwen die ze verzamelen. Vrouwen die zelf geen kinderen kunnen krijgen soms, of een ander trauma hebben om te verwerken. Op Facebook is te zien hoe ver dat kan gaan. Er zijn vrouwen die zichzelf 'reborn-zwanger' noemen wanneer ze in afwachting zijn van een nieuwe bestelling, die een nieuwe pop laten komen in een vlies gevuld met water en soms zelfs nog een nep-navelstreng doorknippen. En daarna geboortekaartjes versturen.

Esther ziet deze taferelen ook. Het maakt dat ze praat met enige reservering in haar stem. Alsof ze zich een beetje schaamt. Dat is ook zo, vertelt ze. "Soms haal ik zelfs de hele kinderwagen weg uit de woonkamer, als ik weet dat ik bezoek krijg dat niet van mijn hobby weet. Ben ik ineens bang dat ze denken dat ik niet 100 procent ben."

Esther borstelt de haartjes van Easton. Foto: Anne Hana

Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?

Wie Esther een beetje kent, weet wel beter. Net als de meeste 'reborners', heeft zij de poppen om een heel andere reden. "Een jaar of zes, zeven geleden zag ik ze voor het eerst, op Marktplaats. Ik dacht gelijk: wow. Als kind was ik altijd een poppenmoeder geweest. Met een wagentje, bedje, alles. Dat hele gevoel was in één klap terug."

Esther bleef aan de poppen denken. Ze keek eens op prikbord van Zeelandnet en jawel, ook in Zeeuws-Vlaanderen stond er eentje te koop. Tim werd Esthers eerste reborn. "Het was fijn. Ik verkleedde hem, deed z'n haartjes goed. Het was net als vroeger. Maar na een tijdje dacht ik: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Hup, alles weggedaan. Maar ja, later toch weer spijt en nieuwe poppen gehaald."

Mannen met miniatuurautootjes

Dat kopen en verkopen zie je bij heel veel 'reborners'; Marktplaats staat ramvol reborn-poppen. Esther doet er even hard aan mee. "Je moet gewoon een klik hebben, anders werkt het niet. En bij mij zit er ook die schaamte. Bijna niemand in mijn omgeving weet dat ik dit doe. Eigenlijk alleen mijn moeder."

Laatst was er een verjaardagsfeestje. Esther besloot de kinderwagen eens te laten staan. "Gelijk een vriend van mijn man: 'Wat heb je dáár nou?' Ik voelde me opgelaten, maar mijn man dook er gelijk op. Waarom zouden mannen wel miniatuurautootjes mogen neerzetten en vrouwen geen poppen, zei hij. Die vriend was even stil. Daarna zei hij: je hebt eigenlijk wel gelijk. Echt, ik was zo trots. Zo blij."

Niemand weet wat er onder het dekentje zit

Ingrid van Sluijs uit Vlissingen snapt precies wat Esther bedoelt. Ook van haar weet niemand wat er onder de dekentjes op het voorste slaapkamertje zit. Zes reborn-poppen, keurig op een rij. Ingrid heeft ze zelf gemaakt. Met eentje zelfs een prijs gewonnen, de eerste nog wel. Ze pakt Renée voorzichtig op. De pop is ongelofelijk realistisch, alsof je het kindje elk moment een zucht kunt horen slaken.

Ingrid van Sluijs in haar rebornatelier. Links pop genaamd Renée van Melanie Gebhardt. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

Haar omgeving is niet verbaasd; als Ingrid iets ziet, dan maakt ze het. En vaak nog net een beetje beter dan het origineel. Toen zij eenmaal een video over reborn-poppen had gezien, wist ze: dat kan ik ook. Ze bestelde een kit, een oventje, verf en sponsjes en ze deed wat ze op YouTube had gezien. "Het is nogal een klus hoor", zegt ze, terwijl ze een basispop - de kit dus - uit de verpakking haalt. Het hoofd is bijna geel. "Elke keer als je een beetje geverfd hebt, moet het de oven in zodat de kleur erin bakt. Dat blijft je herhalen tot de kleur goed is."

Een pop van 4000 euro, in nog geen 4000 jaar

Zodra Ingrid er genoeg heeft gemaakt, wil ze de poppen gaan verkopen. "Als kind was ik ook een echte poppenmoeder. Dus ik snap het, ook van volwassenen. Ik maak er graag mensen blij mee. Als mijn poppen ooit een vorm van therapie gaan vormen voor mensen die dat nodig hebben, dan vind ik dat alleen maar prachtig."

Esther heeft een zekere balans bereikt: de poppen die ze nu heeft, gaan niet meer weg. Binnenkort richt ze zelfs een speciale reborn-kamer in "Ik zou nog wel een getinte pop willen. Ik zie ze wel eens te koop, maar ze zijn altijd meteen weg. En ik ga geen bakken met geld uitgeven. Een pop van 4000 euro, nou, in nog geen 4000 jaar."

Liefst met een kinderwagen door het dorp

Het blijft een pop, zegt Esther. Zo nuchter is ze wel. "Ik heb zelf drie gezonde kinderen. Ik heb de poppen niet als vervanging voor iets. Al troosten ze me wel. Als ik even niet lekker in mijn vel zit, pak ik er een vast en dan voel ik me beter. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, zou ik er het liefst buiten mee lopen. Maar dat durf ik niet."

Eén keer heeft Esther dat gedaan. Maar niet in Groede. "Mijn man moest voor zijn werk naar Zwolle. Toen heb ik Floortje meegenomen, samen met een Bugaboo. Ik ben ermee door een park gelopen. Niemand kent me daar, geen mens dat weet wat er in die wagen ligt. Hoe het voelde? Fijn. Heel natuurlijk. Ik hoop dat er ooit een dag komt dat het hier ook kan. Dat ik voor mezelf dat taboe heb doorbroken."