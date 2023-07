Stella aast op medewerkers van failliet VanMoof

Fietsenproducent Stella in Nunspeet benadert personeelsleden van het deze week failliet verklaarde VanMoof om bij het bedrijf te komen werken. 'We zouden wel gek zijn als we dat niet zouden doen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Stella, de fietsenproducent in Nunspeet, komt zelf uit een lastige periode en krabbelt nu weer op na een reorganisatie en benoeming van een nieuwe directeur. De zorgen zijn nog niet voorbij.

"Als de winter zo slecht wordt als de lente, krijgen we het moeilijk. Maar dat geldt voor alle bedrijven in onze branche", zegt Oliver Trier, hoofd van de marketingafdeling en sales bij Stella.

IJscoman

Het weer speelt volgens Trier een belangrijke rol. "Het weer is voor de fietsenbranche net zo belangrijk als voor een ijscoman. Natuurlijk hebben we een vaste laag met aankopen voor school en werk, maar het weer is een belangrijke prikkel. Daarom was het voorjaar ook zo slecht met al die regen."

Stella, lange tijd het wonder van fietsenland, moest reorganiseren en fors in de kosten snijden om te overleven. Stella zag de omzetten teruglopen en de kosten sterk stijgen.

De situatie leidde in maart tot het vertrek van oprichter, CEO en grootaandeelhouder Daan van Renselaar. Hij is nu een van de toezichthouders van het bedrijf. Per 1 april is Aldert de Boer de nieuwe CEO. Volgens Trier zit Stella op het goede spoor. "We staan er goed voor."

Niet meer welkom

In Nunspeet gaan inmiddels verhalen rond dat Van Renselaar door Stella de deur zou zijn gewezen en dat hij niet meer welkom is op kantoor en in de winkels. Trier zegt dat die verhalen niet kloppen.

"We hebben een nieuwe CEO en meer wijzigingen in het management. De nieuwe mensen moeten de ruimte krijgen. Daarom neemt Daan bewust letterlijk afstand. Dat is voor iedereen een grote verandering, ook voor Daan zelf, die zo betrokken en enthousiast is. Het klopt dus dat medewerkers hem niet meer zien, maar dat komt niet door een verbod of zo. Er is geen sprake van een vechtscheiding."

Twee kapiteins op een schip werkt volgens Trier niet. "Stella is een ander bedrijf geworden. Er waait een nieuwe wind en dat is mooi om te zien. Het zorgt voor een andere ondernemersgeest."

Faillissement

Het nieuws over de fietsenbranche wordt deze weken beheerst door de val van VanMoof. Het bedrijf is failliet verklaard.

"Wij hebben op tijd geanticipeerd op de veranderingen op de markt", zegt Trier over Stella. "We performen volgens plan. Dat betekent inderdaad dat we minder verkopen dan voorheen. Dat ligt rond de 10 procent, maar we hebben geen plannen voor verdere inkrimping. Sterker, we nemen weer mensen aan."

Trier heeft deze week gesproken met medewerkers van VanMoof. "We zouden wel gek zijn als we die niet benaderen." De nieuwe mensen vullen de gaten die ook zijn ontstaan doordat medewerkers op eigen initiatief hebben besloten te vertrekken bij Stella.

De grote voorraad die Stella als een loden last om de nek hing, is volgens Trier ook weer op orde. "Dat maakt het een stuk makkelijker navigeren."

Ook het Meppelse Amslod haakt in op faillissement van VanMoof. Door een actie kunnen 200 bezitters van een VanMoof e-bike deze gratis laten omruilen voor een fiets van hun eigen merk. Wie de gelukkigen zijn wordt bepaald door middel van een loting.

Minder schreeuwerig

Stella gooit de marketing over een andere boeg. Het bedrijf slaat daarbij een andere toon aan. "We zijn minder schreeuwerig en stappen af van megakortingen."

Er zit meer in het verschiet in de benadering en service aan klanten, maar daarover wil Trier nog niets kwijt. "We hebben geconstateerd dat we in de contacten met klanten bepaalde zaken onvoldoende hebben benut en daar gaan we wat aan doen."