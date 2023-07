Brabantse miljardair zet duurste privéjet te koop

Een deel van de rijke Brabanders verkoopt zijn privéjet mede vanwege de klimaatdiscussie. In elk geval de eigenaren van de drie toestellen die het vaakst op Eindhoven Airport kwamen, doen hun privéjets van de hand.

PSV-bestuurslid Robert van der Wallen, miljardair geworden met het bedenken van spaaracties voor supermarkten, wil zijn vliegtuig verkopen. Hetzelfde geldt voor de familie Van Eerd, van supermarktketen Jumbo. Raymond Cloosterman en Joes Daemen, die samen een investeringsbedrijf hebben, laten weten hun vliegtuig zelfs al te hebben verkocht.

Dat antwoorden zij op vragen van de onderzoeksredactie van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem. Die publiceert zaterdag de resultaten van haar onderzoek naar privévliegtuigen op Eindhoven Airport. De drie toestellen van deze ondernemers kwamen tussen januari 2020 en mei 2023 het vaakst in Eindhoven.

Voor een analyse bekeek deze site onder meer welke privéjets, ook wel businessjets genoemd, het vaakst in Eindhoven landen of daar vertrokken. Daarvoor werden meer dan vijfduizend vluchten, geregistreerd door dataverzamelaar Flightradar24, bekeken.

Van der Wallen verruilde afgelopen december nog de privéjet waarmee de Vughtenaar al jaren vloog voor een gloednieuw vliegtuig dat plaats biedt aan maximaal dertien passagiers.

Privétoestel van 52 miljoen euro

Dat nieuwe toestel, volgens luchtvaartexpert Menno Swart de duurste privéjet van Nederland, gaat nu dus alweer in de verkoop. Het zou zo'n 52 miljoen euro hebben gekost. "Veel andere toestellen, zoals het vliegtuig van Max Verstappen, zijn tweede- derde-, of vierdehands. Maar die van Van der Wallen niet. Het is iets speciaals", aldus Swart.

Van der Wallen laat via zijn persoonlijk assistent weten dat de discussie over privéjets een rol speelt bij zijn besluit voortaan geen vliegtuig meer in eigendom te hebben.

Datzelfde geldt voor de familie Van Eerd, die eveneens een toestel bezit dat veel op Eindhoven komt en nu wordt verkocht. Een woordvoerder meldt namens de Jumbo-eigenaren: 'De familie Van Eerd is zich vanzelfsprekend bewust van de bezwaren tegen het gebruik van zakenvliegtuigen. Dat heeft mede een rol gespeeld bij het besluit om het toestel te verkopen.' Volgens de familie was het vliegtuig 'een privé-investering van wijlen Karel van Eerd'. 'Het toestel werd voor het overgrote deel verhuurd aan derden', aldus de woordvoerder.

Vrijwel alle eigenaren van privéjets verhuren hun eigendom (gedeeltelijk), om zo geld terug te verdienen. Dat gebeurt via gespecialiseerde verhuurpartijen.

Raymond Cloosterman (oprichter van Rituals) en Oisterwijker Joes Daemen zeggen dat hun toestel zelfs 'volledig' werd verhuurd, dus dat het niet voor eigen gebruik was. Zij hebben hun zakenjet, die was ondergebracht in een gezamenlijke investeringsmaatschappij, inmiddels verkocht. 'Door afscheid te nemen van investeringen die niet in lijn zijn met haar duurzame visie en te blijven focussen op impactvolle bedrijven, zet Somerset (het investeringsbedrijf, red.) zich vol overtuiging in voor een duurzame toekomst', staat in een verklaring aan deze site.

Blokkade

Veel andere privéjeteigenaren zeggen in hun reacties dat zij in elk geval hun CO2-uitstoot compenseren. En dat zij zo min mogelijk zelf in de jet stappen.

Milieuactivisten nemen de privéjets al langer onder vuur. Zo blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion afgelopen maart nog het privéjetterrein op Eindhoven Airport, omdat de uitstoot per persoon bij privéjets veel hoger ligt dan bij reguliere passagiersvliegtuigen.

Luchthaven Schiphol heeft al gezegd van de privéjets af te willen. Eindhoven Airport, voor 51 procent in handen van Schiphol, zei donderdag tegen deze site dat het bekijkt of het nog door kan en wil met de privéjets. Vanwege 'de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving' en de beperkte vliegruimte wordt dat intern 'zeer kritisch' bekeken.