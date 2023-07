Noodmaatregelen bij zorginstellingen in zomervakantie

Zorginstellingen krijgen de gaten in de roosters deze zomer lang niet altijd gedicht en grijpen naar noodmaatregelen. Mantelzorgers springen extra bij in verpleeghuizen, huisartsenposten sluiten voor een paar weken de deuren en net bevallen vrouwen kunnen alleen in kraamhotels kraamzorg krijgen.

Door een groeiend personeelstekort én zorgmedewerkers die op vakantie zijn, is het deze zomer een crime om de roosters rond te krijgen. Van ouderenzorg tot kraamzorg; tal van zorginstellingen in het hele land hebben noodscenario's uit de kast gehaald om patiënten zoveel mogelijk te kunnen helpen.

Dat lukt echter niet altijd, zo blijkt uit een rondgang. Voor vrouwen die net zijn bevallen, is het bijvoorbeeld maar de vraag of ze de kraamzorg krijgen waar ze recht op hebben. "We krijgen nu al signalen dat kraamverzorgenden op één dag in drie verschillende gezinnen moeten werken", zegt FNV-bestuurder Feli Escarabajal.

Vakbond FNV luidde vorig maand al de noodklok na een peiling onder ruim 1200 kraamverzorgenden. Daaruit bleek dat veel van hen al extra uren draaien, maar nog steeds niet alle vrouwen genoeg kraamzorg kunnen geven. Escarabajal: "We horen klachten dat ze vrouwen met medische complicaties, bijvoorbeeld na een keizersnede, slechts minimale kraamzorg mogen geven. Je kunt je afvragen hoe lang vrouwen nog goede kraamzorg krijgen."

Kraamzorghotel

In het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom moet een deel van de bevallen moeders naar een tijdelijk kraamzorghotel als ze kraamzorg willen krijgen. In het Bravis zijn intussen negen kamers leeggeruimd. "In de zomer is het probleem extra nijpend, omdat meer kinderen worden geboren en meer medewerkers op vakantie zijn", aldus Janine Kliphuis, directeur/bestuurder van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg, mede-initiatiefnemer van het kraamzorghotel. Vorig jaar lukte het nog om gezinnen minder uren kraamzorg te geven, maar daarmee kwam de zorgorganisatie dit jaar niet rond.

Ook in Twente en de Achterhoek was het personeelstekort nooit eerder zo nijpend, zegt kraamzorgaanbieder Naviva. Deze organisatie is begonnen met digitale consulten, waardoor kraamverzorgenden meer gezinnen kunnen helpen.

Mantelzorgers

MantelzorgNL ziet dat zorginstellingen een steeds groter beroep doen op mantelzorgers. Zij krijgen de vraag om deze zomer extra te helpen in verpleeghuizen of meer voor hun geliefde te doen, omdat er niet genoeg thuiszorgmedewerkers zijn. Hulpbehoevenden krijgen minder hulp bij het aan- en uitkleden, minder was- en douchebeurten en minder toezicht op het medicijngebruik.

Uit een peiling onder bijna 500 mantelzorgers blijkt dat zij die vraag ook buiten de vakanties om vaker krijgen. En dat baart MantelzorgNL zorgen. "We moeten niet vergeten dat de professionele zorg pas in beeld komt als het niet meer lukt met behulp van het eigen netwerk", zegt bestuurder Esther Hendriks. "Nu zijn we op een punt beland dat de mantelzorger het weer terugpakt ter verlichting van het zorgpersoneel. Dit werkt overbelasting alleen maar verder in de hand. Opname is dan vaak nog de enige mogelijkheid."

Bij zorgorganisatie Sensire, actief in de Achterhoek en regio Liemers, hebben familie, vrienden of bekenden daadwerkelijk het verzoek gekregen om een extra handje te helpen. "Als dat niet lukt, kan het dat een klant langer op zorg moet wachten dan gewenst. Of dat die zorg op een andere manier dan gebruikelijk wordt geleverd: bijvoorbeeld door de inzet van fysieke of technologische hulpmiddelen. Denk aan een hulpmiddel dat helpt om steunkousen aan te trekken of een bril die de ogen druppelt na een staaroperatie", zegt woordvoerder Stéphanie Brandt-ter Reegen.

Schaarste

Ziekenhuizen kunnen in geval van nood operaties uitstellen en 'bedden sluiten'. Maar dat gaat in de ouderenzorg niet, verklaren de instellingen. Ook ZZG zorgroep in Nijmegen en omgeving schakelt het hele jaar door de hulp van familie in. Dat gesprek is tegenwoordig makkelijker te voeren, omdat mensen weten dat er schaarste is in de zorg, zegt Angela Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de ZZG zorggroep. "Het is het hele jaar door puzzelen om de roosters rond te krijgen."

Dat meer mantelzorgers en vrijwilligers deze zomer moeten bijspringen, herkent brancheorganisatie Actiz. "Maar wij hebben geen signalen ontvangen dat het dit jaar erger is dan anders", reageert een woordvoerder.

De zomerroosters voor de huisartsenzorg blijken ook een flinke kluif. In de omgeving van Arnhem is deze vakantie één van de drie spoedposten dicht, die in Zevenaar. Patiënten uit de regio moeten bij gezondheidsklachten die niet kunnen wachten uitwijken naar Arnhem.

Een noodzakelijk besluit, zegt koepelorganisatie Onze Huisartsen. Er zijn simpelweg te weinig huisartsen, doktersassistenten en ander noodzakelijk personeel om het rooster rond te krijgen. "De grootse oorzaak voor de personele problemen is het plotselinge langdurig uitvallen van enkele collega's. Dat in combinatie met de al bestaande krapte én de toegekende zomervakanties maakt dat we deze zomer niet alle drie onze huisartsenposten kunnen openhouden", aldus de woordvoerder van Onze Huisartsen.