Music supervisor Laura Bell kiest muziek bij films en series

Music supervisor Laura Bell (37) kiest de muziek bij films en series. Dagelijks melden zich daarom zo'n 150 artiesten en platenlabels bij haar en heeft ze al duizenden songs verzameld die ze ooit ergens wil plaatsen. 'Het is een sport om de geijkte hits te vermijden.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ping! Het is negen uur 's morgens in het kantoor van Bell Music Supervision aan het Entrepotdok, en de e-mails stromen binnen. Dagelijks melden zich zo'n 150 artiesten en platenlabels bij Laura Bell, in de hoop dat zij hun muziek kiest voor een speelfilm of serie. Als music supervisor verzorgt Bell elk stukje muziek dat de kijker te horen krijgt. Haar werk is zowel creatief als zakelijk - voor de speelfilm Goodbye Stranger sloot Bell deals voor het gebruik van hits van Coldplay en The Clash, maar castte ook gitarist Harry Sacksioni en de Britse singer-songwriter Jake Isaac voor gastrollen. "Op dit moment ben ik op zoek naar een professionele pianist met heel kleine handen, die precies lijken op de handen van een acteur die zogenaamd Chopin zit te spelen."

Behalve een set goede speakers en een koptelefoon heeft ze weinig apparatuur nodig. "Het gaat vooral om muziekkennis en een wereldwijd netwerk. Als ik een obscure plaat uit 1970 nodig heb, weet ik precies wie ik moet bellen. Afgelopen week moest ik Cantopop uitzoeken voor de telefilm Happy Palace. Voor de nieuwe speelfilm The Garden of Earthly Delights heb ik slutpop verzameld."

Laura Bell groeit op 'in the middle of nowhere' bij het Australische dorpje Cootamundra, waar haar ouders op dat moment graan verbouwen en schapen houden. "Toen mijn oudere broer en zus uit huis gingen, moest ik me alleen zien te vermaken. Muziek werd mijn reddingsboei. Urenlang zat ik naast de pick-up te luisteren naar de klassieke platen van mijn ouders en naar hits uit de jaren vijftig, zestig en zeventig."

Onbekende bands in de spotlights

Op haar zevende ontdekt ze de blokfluit en de viool. "Ik won concoursen en beurzen en speelde mijn eerste professionele concert op mijn elfde. Elk weekend reisde ik twee uur naar het conservatorium in Sydney, om met de grote jongens te spelen. Ik weet nog dat ik tegen een jongen zei: 'Sorry, ik heb geen tijd om te daten, ik ben te druk met mijn muziek.'" Bell bouwt aan een internationale carrière en begint aan een masterstudie in Den Haag, waar ze haar dagen eenzaam slijt in de oefenruimte.

Op het conservatorium draait het te veel om perfectie, merkt ze. "Ik weet nog dat ik na een masterclass opmerkte dat ik het zo knap vind hoe Andre Rieu klassieke muziek naar de massa brengt. Iedereen keek me aan van: Wat?! Meen je dat? Zij vonden hem een commerciële showman, met een gebrekkige techniek. Maar hij is een rockster voor oude mensen. Zo werkt het ook in films en series: ze bieden een groot podium om mensen nieuwe muziek te laten ontdekken. En soms heb je smakeloze of afgezaagde muziek nodig om aan te geven dat het ergens niet fijn is, of om een platte sfeer te benadrukken."

Music supervisor Laura Bell: 'Zolang je bij een nummer van Lil Kleine denkt: hij heeft het hoofd van zijn vriendin geplet met een autodeur, zal ik dat niet snel gebruiken.' Foto: Daniel Cohen

Op haar 24ste verlaat Bell het conservatorium en slaat een nieuw pad in. "Ik volgde al jaren het werk van music supervisor Alexandra Patsavas voor series als The O.C. en Grey's Anatomy. Zij zette onbekende bands in de spotlights, dat wilde ik ook. Ik belde music supervisor Kim Green, (die later zou werken aan The Great Gatsby en Mortal Kombat, ModV) en vroeg: 'Wat moet ik doen om music supervisor te worden?' Zij raadde me aan om eerst alle hoeken van de muziekindustrie te leren kennen."

Bell wordt platenbaas bij ABC Music in Sydney en behaalt een MBA. In 2008 verhuist ze met haar Nederlandse vriend naar Amsterdam en gaat bij platenmaatschappij BMG werken. Sinds haar start als zelfstandig music supervisor in 2021 heeft ze aan zo'n dertig series en films gewerkt. "Zodra ik een script binnen krijg, ga ik met de regisseur en de scenarist kijken: welke scènes zijn van belang? Welk gevoel willen we overbrengen? Aan De droom van de jeugd heb ik twee jaar gewerkt. Regisseur Bram Schouw stuurde me honderden songs die hem geschikt leken. Het is een serie over drie generaties en hun geheimen. Bram wilde bij de eerste beelden vette muziek die onder je huid kruipt. Dat werd Somebody Will Know Someday van Cuby & The Blizzards. Je hoort zijn stem bijna breken, je krijgt er kippenvel van."

"Elke aflevering van de serie beslaat een andere tijdsperiode. De eerste aflevering speelt deels in 1967, op het Flight to Lowlands Paradise-festival in Utrecht. Van alle artiesten die daar speelden, heb ik muziek onder de scènes gemonteerd, maar het werkte niet. Destijds was die muziek nieuw en spannend, maar wij hebben er nu niet dezelfde emotie bij. Uiteindelijk kozen we voor Foxy Lady van Jimi Hendrix, die ook in de Jaarbeurs zou optreden, maar moest afzeggen, omdat hij zijn been had gebroken. De meeste mensen kennen dat liedje, het klinkt sexy en het brengt je meteen terug naar de sixties."

De keus van een liedje kan enorme invloed hebben. Zo zorgde de Amerikaanse music supervisor Nora Felder in 2022 voor de comeback van Kate Bush, door diens oude hit Running Up That Hill te plaatsen in de serie Stranger Things. Bell klikt Spotify open. "Ik heb duizenden songs verzameld die ik ooit ergens wil plaatsen. Ik deel mijn playlists in op thema, zoals opening, chick flick, Afrobeat, 70's of heavy metal." Ze lacht en zegt: "Metal is echte chefs music, perfect voor een serie waarin je topkoks aan het werk ziet in de keuken."

Vrouwelijke artiesten in de soundtrack

Bell ziet het als een sport om de geijkte hits te vermijden. "Radiohead is populair onder regisseurs. Het is troostende, emotionele muziek, en het werkt filmisch. Nirvana hoor je ook vaak. Herkenbaarheid geeft een serotoninekick, maar het is ook voorspelbaar."

Voor de jeugdfilm Leeuwin koos ze beginnende Nederlandse artiesten. "De hoofdpersoon is net verhuisd uit Suriname naar Nederland. Op haar eerste schooldag zie je haar fietsen in de regen, en hoor je Tiny & Fragile, van Cero Ismael. Cero heeft een Surinaams-Indonesische achtergrond, en de actrice is Surinaams, dat vond ik een mooie combinatie. Ik zorg er ook voor dat vrouwelijke artiesten goed zijn vertegenwoordigd in de soundtrack. Van Sophie van Hasselt hebben we EaT mY bRaiN gebruikt. Zij is nog niet getekend, ik vond haar toen ze meedeed aan de Popronde."

Anno 2023 zijn catalogi van grote internationale sterren gewild, en hopen kleine bands op een doorbraak door in Netflix-series te klinken. Toch komt het regelmatig voor dat artiesten geen toestemming geven voor het gebruik van hun muziek, zegt Bell. "Soms lig ik echt wakker als ik een song niet kan clearen. Voor Occupied City van Steve McQueen hadden we zo'n zestig muziekfragmenten nodig. Op vrijwel alle aanvragen kregen we een nee. Het is een documentaire van 4,5 uur over Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog, gefilmd tijdens de covid-pandemie. Vlak voor een scène waarin oude mensen worden gevaccineerd, hoor je een voice-over vertellen hoe hele gezinnen bijeen werden gedreven om naar Kamp Westerbork te worden afgevoerd. De regisseur wilde daar David Bowies Golden Years bij gebruiken. Daar kwam onmiddellijk nee op. Vaccinatie lag sowieso gevoelig in die tijd. Toen heb ik een brief geschreven. Ik legde uit dat de vrolijke vibe van het liedje benadrukt hoe goed wij het nu hebben, terwijl het ook schuurt met wat we weten over de concentratiekampen. Uiteindelijk mochten we het liedje toch gebruiken."

Artiesten verbinden hun naam niet graag aan scènes met seks of drugs, merkt Bell, en regisseurs zijn op hun beurt gevoelig voor de reputatie van artiesten. "Artiesten komen soms in de problemen of belanden zelfs in de gevangenis. Het is verleidelijk om een liedje van zo iemand te kiezen, omdat het een bepaalde lading heeft. Maar toen de MeToo-zaak bij The Voice naar buiten kwam, begonnen regisseurs te twijfelen: gaan we de liedjes van Ali B. en Marco Borsato gebruiken of niet? Toen hebben we ze opnieuw laten inspelen door andere muzikanten. Of je dat doet, hangt ook af van wie het heeft geschreven. Wie is het gezicht van deze track? Welke emotionele connectie heb je erbij? Zolang je bij een nummer van Lil Kleine denkt: hij heeft het hoofd van zijn vriendin geplet met een autodeur, zal ik dat niet snel gebruiken."