Welke kleur heeft je favoriete moment van de dag?

Kunstenaar Emmanuelle Moureaux nodigt kijkers uit om stil te staan bij kleur en tijd. Haar werk is nu te zien in kunstmuseum M. in Almere.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Alle 8760 uren van het jaar hangen naast, onder en achter elkaar, in 100 kleuren, in een ruimte die uitnodigt tot fluisteren, of tot stil de installatie ondergaan die Emmanuelle Moureaux heeft gemaakt voor kunstmuseum M. in Almere. Moureaux is een Franse kunstenaar en architect die overal op de wereld exposeert. In Nederland was ze nog niet te zien. Tot vandaag, als M. de installatie voor het publiek opent.

100 colors no.45 "8760 hours", heet het werk. Oftewel: het werk is de 45ste in een reeks waarin Moureaux 100 kleuren gebruikt. Wie de zaal betreedt waar de installatie hangt, moet eerst de schoenen uittrekken. De Franse kunstenaar woont al jaren in Japan en heeft de gewoonte om de schoenen uit te trekken overgenomen. Voor het kunstwerk ligt een tapijt waarop bezoekers kunnen staan, liggen of zitten. Maximaal vijftien personen mogen tegelijkertijd de ruimte betreden zodat zij zich in alle rust kunnen onderdompelen in de duizenden ronde papieren klokken die zachtjes om hun as draaien.

Kunst om je in onder te dompelen

Het werk van Moureaux wordt immersieve kunst genoemd; belevingskunst waarin de toeschouwer zich onderdompelt. Soms letterlijk, zoals het bekende zwembad van Leandro Erlich in museum Voorlinden. De term immersieve kunst bestaat pas enkele decennia, maar het idee van belevingskunst is niet nieuw.

Een bekend voorbeeld van immersieve kunst staat in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is The Beanery, het café dat de Amerikaanse kunstenaar Edward Kienholz in 1965 bouwde en waarin de gasten geen hoofden hebben, maar klokken. The Beanery heeft dan ook hetzelfde thema als het werk van Moureaux. Tijd.

De betekenis van The Beanery is politiek-filosofisch. Kienholz wilde de tijd stoppen nadat hij in de krant las over kinderen die kinderen vermoorden in Vietnam. Moureaux laat de betekenis aan de bezoeker. "Tijd is een filosofisch onderwerp", zegt ze. "Maar ik wil geen filosofisch antwoord geven op mijn werk hier. Deze installatie is een moment in je leven."

Kleuren benoemen

De kijkers moeten in dat moment zelf ervaren wat de klokken en de kleuren met hen doen en zich meer bewust worden van kleuren. Een bordje aan de muur met een begeleidende tekst is er dan ook niet. Wel een medewerker van M. die iets over het werk zal vertellen, en vooral ook vragen zal stellen. Zoals: wat is uw favoriete tijdstip van de dag, welke kleur hoort daarbij en hoe zou u die kleur noemen?

Die laatste vraag lijkt eenvoudig, "maar voor heel veel kleuren is er geen woord", zegt Moureaux. Hoe noem je het groen in een onweerswolk, of de kleuren van een bloedmaan? "Het is belangrijk voor mij dat mensen een naam geven aan kleuren, want we hebben niet genoeg namen voor alle kleuren die er zijn."

Kunstenaar Emmanuelle Moureaux bekijkt haar werk '100 colors no.45 "8760 hours"' Foto: Erwin Budding

Voor museum M. is het werk van Moureaux belangrijk om te zien hoe bezoekers reageren, zegt Denise de Boer, projectdirecteur van M. Want het ronde paviljoen 'is een soort laboratorium voor het museum dat later in Almere moet verschijnen'. Het moet een museum worden met veel immersieve kunst. "Dat neemt ruimte in, en ruimte heeft Almere genoeg", zegt De Boer.

De vraag is wel wanneer dat museum verschijnt. Een paar maanden geleden zette de gemeente Almere de ontwikkeling stop. Almere kampt met financiële tegenvallers, onder meer door de Floriade in 2022. Het is precies de locatie waar het paviljoen M. te vinden is.