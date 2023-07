Tanken in Duitsland? Dat kán meer dan een tientje schelen

Voor goedkope brandstof moet je in Duitsland zijn. Nee, in Nederland. Nee, nu weer in Duitsland. De tanktips op familiefeestjes waren het afgelopen jaar steeds weer anders. Hoe zit het nu echt? Lees hier wanneer het wel én niet de moeite is om voor een volle tank de grens over te steken.

In welk land tank ik nu het goedkoopst?

Dat is duidelijk in Duitsland. Voor 1 juli was dat anders. Tot die datum had Nederland een accijnskorting op brandstof om de pijn van de energiecrisis te dempen. Maar sinds die is afgeschaft, kan het weer lonen om de tanken bij de buren. Vooral voor benzine. Waar de adviesprijs voor die brandstof (E10) bij ons volgens ANWB-gegevens vorige week 1,96 euro per liter was, lag die in Duitsland op 1,75 euro.

Maar let op: rijd je een dieselauto dan levert een ritje naar een tankstation in het buitenland amper voordeel op. De adviesprijs voor diesel lag afgelopen week in Duitsland maar 6 cent lager dan bij ons (1,59 tegen 1,65). Bij sommige pompen in onze regio is diesel af en toe zelfs nog een paar cent goedkoper dan over de grens.

Hoeveel bespaar ik door benzine in Duitsland te halen?

Dat hangt af van wáár je tankt. Het verschil in prijs tussen benzine in het Nederlandse en Duitse deel van deze streek is bij de echte prijsvechters nu zo'n 13 cent per liter. Dat scheelt 6,50 euro op een volle tank van 50 liter. Maar moet je benzine bijvullen op de Nederlandse snelweg, dan kun je zomaar 2 euro per liter kwijt zijn. Vergelijk dát met de Duitse stuntprijs en het voordeel loopt op tot wel 12 euro per volle tank.

Goed om je te realiseren: het ritje naar Duitsland is niet gratis. Heen-en-weer van Nijmegen naar Kleef is bijvoorbeeld zo'n 50 kilometer rijden. Dat kost toch al snel 3 liter benzine en dus bijna zes euro.

De eveneens goedkope tankstations van Kranenburg zijn ongeveer een liter rijden dichter bij de stad. Maar dan nog kost die trip een kleine 4 euro. Zo blijft er van je Duitse tankwinst slechts een paar euro over.

Waar haal ik de goedkoopste brandstof?

Begin deze week zat je voor benzine aan de zuidkant van de Rijn het best bij de Tankstelle van Kuster Energy in Kleef met 1,76 euro per liter. De billigste diesel (1,59 euro) haalde je aan de overkant van de Klever Ring bij JET.

Wie in eigen land bleef, moest voor benzine met 1,89 per liter in Malden (Esso) zijn. De meest voordelige diesel in deze regio (1,58 euro) kwam uit de Shell-pomp in Heumen.

Maar aufgepasst: de prijzen verschillen van dag tot dag. In Duitsland zelfs van uur tot uur. Wil je er zeker van zijn dat je de meest betaalbare brandstof in je wagen laat lopen, bekijk dan voor vertrek de actuele prijzen. Die vind je voor Duitsland en Nederland makkelijk online.

De Aral in het Duitse Kranenburg - hier op archiefbeeld - trekt al jaren talloze Nederlandse tanktoeristen. Foto: Theo Peeters