Speciaal paintballgeweer moet overlast jeukrups voorkomen

Rupsen die zó hitsig zijn dat ze de vrouwtjes niet eens meer zíen, een paintballgeweer, een schutter die een psychologische test moet doorstaan en de politie die op voorhand wordt ingelicht om te voorkomen dat bezorgde burgers 112 bellen. Rotterdam experimenteert dit jaar met een wel heel opmerkelijke aanpak van de eikenprocessierups. 'Alsof ze een café binnenlopen en alleen maar bloedmooie vrouwen zien.'

Pats! Een gekleurd balletje spat uiteen op een eik in het Zuiderpark. Dan legt de 'schutter' opnieuw aan en neemt hij een ander deel van de boom onder vuur. Na een stuk of tien schoten is hij klaar.

En zo wordt in het Rotterdamse park een hele rij eiken beschoten. Allemaal om te voorkomen dat deze bomen net zo onder eikenprocessierupsen komen te zitten als enkele jaren geleden. Toen leefden hier dusdanig veel jeukrupsen dat hondenbezitters niet eens meer langs mochten lopen.

Bloedmooie vrouwen

Alles draait om feromonen, stoffen die vrouwtjesvlinders afscheiden om mannetjes te lokken. In de balletjes zit een pasta propvol soortgelijke stoffen, een miljoen keer meer dan een vrouwtje afscheidt. "Zoveel dat de mannetjes verward raken", legt Ronald Loch, bomenexpert van de gemeente Rotterdam, uit.

"Alsof ze een café binnenlopen en alleen maar bloedmooie vrouwen zien. Ze blokkeren en nemen het echte vrouwtje niet meer waar, waardoor hij niet met haar kan paren."

Slachtoffers in ziekenhuis

De balletjes zijn een nieuw wapen in de voortdurende strijd die gemeenten voeren tegen de eikenprocessierups. De afgelopen jaren kwamen al tal van oplossingen voorbij. Zo zetten gemeenten stofzuigers, bacteriënpreparaten en vlinderfilterkasten in.

Ronald Loch met een mezenkastje. Die kastjes worden ook ingezet tegen eikenprocessierupsen. Foto: Jan Kok

De rupsen zorgen voor overlast, omdat hun brandharen flinke jeuk kunnen veroorzaken. De jeuk kan zo ernstig zijn dat slachtoffers in het ziekenhuis belanden. Het is al meer dan eens voorgekomen dat scholen en sportverenigingen tijdelijk moesten sluiten vanwege aanhoudende overlast.

'Zielig? Alternatief is verbrandingsoven'

We hoeven de verwarde rupsenmannetjes niet zielig te vinden, zegt Teun Dekker, onderzoeker aan een Zweedse landbouwuniversiteit. Het veelgebruikte alternatief is namelijk om de rupsen op te zuigen en in een verbrandingsoven te stoppen. "Met deze methode moorden we de soort tenminste niet uit."

Overigens is het geen kwestie van 'even' op een boom schieten. Zo moeten schutters eerst een psychologische test doorstaan en dient de gemeente voorafgaand aan elke sessie de politie te informeren. "Het kan natuurlijk zomaar zijn dat een burger ons bezig ziet en bezorgd 112 belt."

De painballballetjes die in het Zuiderpark worden gebruikt, horen bij een experiment dat ook in andere gemeenten loopt. Als de resultaten goed zijn, wil Rotterdam in de toekomst meer bomen onder vuur nemen. De balletjes komen uit een paintballballenfabriek en zijn volgens Dekker volledig biologisch afbreekbaar.

'Nu weinig last, maar volgend jaar kan alles anders zijn'

Rotterdam heeft dit jaar trouwens weinig last van eikenprocessierupsen. Loch vertelt dat Rotterdam 8500 eiken telt en de helft gecontroleerd is. Bij slechts 201 eiken bleken rupsen aanwezig te zijn. Veel minder dan in 'rampjaar' 2019, toen bijna elke Rotterdamse eik onder de rupsen zat.

Loch schrijft de afname enerzijds aan oude maatregelen toe, maar vermoedt ook dat sommige rupsen tijdens hete zomers in de grond zijn gekropen. Vanuit die plek kunnen ze ooit nog voor overlast gaan zorgen. "We kunnen dus zeker niet achteroverleunen. Volgend jaar kan zomaar alles anders zijn."

In Rotterdam worden ook stofzuigers ingezet. Foto: Jan Kok