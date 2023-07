Op het WK in Nieuw-Zeeland wappert ook de Friese vlag

Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland, dat donderdag begint, stelde de KNVB voor een vraag: hoe zorg je voor genoeg Oranje-support?

Naarstig gezocht: Nederlandse voetbalfans in Nieuw-Zeeland. Met het uitdelen van flyers op scholen en een campagne op sociale media hoopt voetbalbond KNVB op het laatste moment nog wat Oranje-supporters te mobiliseren tijdens het WK voetbal voor vrouwen, dat vandaag wordt afgetrapt in Australië en Nieuw-Zeeland.

De Nederlandse voetbalsters, vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist, kunnen de steun goed gebruiken. Veel Oranje-supporters en familieleden en vrienden van speelsters hebben besloten om het toernooi vanuit eigen land te volgen. Te duur, te ver weg, vonden de meesten. Bovendien is het ook nog eens winter in Australië en Nieuw-Zeeland, met vijftien graden, regen en bewolking.

De KNVB zag de geringe belangstelling terug in de eigen kaartverkoop voor de duels van Oranje. Voor de openingswedstrijd tegen Portugal (zondag) werden ongeveer vijfhonderd kaarten verkocht, tegen de Verenigde Staten (donderdag) zullen er zo'n duizend Oranje-supporters aanwezig zijn en bij het afsluitende pouleduel met Vietnam (1 augustus) blijft de teller vooralsnog steken op een paar honderd fans.

De voetbalbond hoopt dat lokale Nederlanders de moeite nemen om de Oranjevrouwen te steunen dit WK. In Nieuw-Zeeland wonen ongeveer 70.000 Nederlanders, in Australië zo'n 300.000. Een van hen is Anne Hiemstra uit Cambridge, een kleine stad op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. Hiemstra emigreerde in 2006 met zijn gezin en is met dochter Jenthe (19) present bij het duel tussen Nederland en de Verenigde Staten, een herhaling van de WK-finale van 2019.

Of het WK een beetje leeft in Nieuw-Zeeland? Langzaam krijgt de lokale bevolking door dat er een groot sportevenement op komst is, laat Hiemstra weten vanuit Nieuw-Zeeland. "Voetbal krijgt hier sowieso maar weinig aandacht in de media", vertelt hij. "In Nieuw-Zeeland tellen alleen rugby en cricket. Al is voor het WK wel veel enthousiasme bij supporters uit emigratielanden als Argentinië, Brazilië en natuurlijk Nederland."

De Nederlandse gemeenschap in Nieuw-Zeeland is levendig volgens Hiemstra. "In Cambridge is er een vereniging die Sinterklaas-intochten en kerstvieringen houdt en regelmatig nasi- en klaverjas-avonden organiseert", weet de geboren Fries. "Er is zelfs ook een sjoel-kampioenschap." De EK's en WK's voetbal bij de mannen worden, mits het tijdsverschil het toelaat, bij voorkeur met elkaar bekeken. Inclusief bier en bitterballen.

Utrechter Hans Galesloot is een van de Oranjefans die wél afreist naar Nieuw-Zeeland. Samen met zijn vrouw vertrok hij afgelopen vrijdag en kwam zondagochtend lokale tijd aan, een reis van ruim dertig uur. Galesloot en zijn vrouw bezoeken begin augustus Nederland-Vietnam in Dunedin, een stad op het Zuidereiland. "Het was een mooi ijkpunt tijdens onze vakantie", zegt Galesloot.

Hoewel er een stevig prijskaartje aan de reis hangt, zo'n 4000 euro per persoon, kijkt de sportliefhebber uit naar het speciale duel. "Dat gevoel van binding, dat je deel uitmaakt van de Nederlandse gemeenschap, lijkt me bijzonder om te ervaren aan de andere kant van de wereld", zegt hij vol verwachting. "Onze oranje cowboyhoeden liggen al klaar."

Ook Hiemstra zal uiting geven aan zijn roots tijdens Nederland-Amerika. "Ik voel me prima thuis tussen de Kiwi's en ben niet erg patriottisch", zegt hij. "Maar mijn Friese vlag gaat natuurlijk wel mee. Als die in beeld komt, is dat natuurlijk wel stoer."

Box: Zorgen om trainingsveld van Oranje

Met een speciale Pohiri, een ceremonie van de inheemse bevolking, zijn de Nederlandse voetbalsters woensdag welkom geheten in het Nieuw-Zeelandse Tauranga. Daar bereidt Oranje zich voor op het WK-openingsduel met Portugal (zondag, 9.30 uur). Bij de eerste training op Nieuw-Zeelandse bodem waren vijfhonderd Oranje-supporters aanwezig, uit tweeduizend aanmeldingen geselecteerd door de lokale gemeente. Het betroffen vooral Nederlanders woonachtig in Nieuw-Zeeland. "Nieuw-Zeeland is dan wel geen voetballand, maar het enthousiasme bij de ontvangst is gigantisch", zei bondscoach Andries Jonker vanuit Nieuw-Zeeland. Wel zijn er zorgen om het trainingsveld. Dat wordt normaal gesproken gebruikt voor cricket en heeft een harde plaat in het midden. "Dat is gevaarlijk", vindt Jonker. "Dus we moeten of eromheen voetballen, of er komt een ander veld. We zijn nu in overleg met de Fifa."