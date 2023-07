Dokters waarschuwen voor gevolgen van cosmetische ingrepen

Het 'perfecte' lichaam, gezicht en gebit. Volgens menig influencer op Instagram en TikTok ligt dit ook voor jou binnen handbereik. Op hun accounts vertellen ze uitgebreid over de cosmetische ingrepen die ze hebben ondergaan. Medisch specialisten waarschuwen nu voor de gevolgen van de ingrepen op lange termijn. 'De behandeling bij jonge meiden is echt doorgeschoten. Ze willen steeds grotere lippen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veel influencers praten niet alleen over de cosmetische ingrepen die ze hebben ondergaan, ze promoten ze ook onder hun volgers. Een beetje reclame maken voor de desbetreffende kliniek levert hen weer een gratis behandeling of flinke korting op.

Influencer bevestigt dat ingreep 'normaal' is

Zorgen die posts ervoor dat hun volgers zelf eerder een cosmetische behandeling laten uitvoeren? Ja, die relatie is er inderdaad, ontdekten onderzoekers Anne-Mette Hermans (Tilburg University), Sophie Boerman (Wageningen University) en Jolanda Veldhuis (Vrije Universiteit Amsterdam). "Het is wel een beetje een kip-eiverhaal'', zegt Hermans. "Het kan zijn dat de volgers al geïnteresseerd zijn in een ingreep en daarom juist een bepaalde influencer gaan volgen. Zo'n influencer bevestigt voor hen dan dat het 'normaal' is om de ingreep te laten uitvoeren.''

Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld, bleek vorig jaar uit onderzoek van het Erasmus MC. Toch moeten we influencers volgens Hermans niet zien als de oorzaak van die stijging. "Ze zijn eerder een symptoom van een consumptiemaatschappij en een beeldcultuur waarbij de nadruk sterk op het uiterlijk ligt. Er is een idee ontstaan dat ons lichaam maakbaar is . Er wordt verwacht dat we iets met ons uiterlijk doen, anders falen we.''

De manier waarop sommige cosmetische klinieken zich presenteren op sociale media, draagt daar volgens haar aan bij. "Ze plaatsen eindresultaatfoto's van een ingreep op hun accounts met vrolijke emoji's, maar ze vermelden niet de risico's van de ingrepen.''

David Mosmuller, cosmetisch arts en medisch directeur van cosmetische huidkliniek Doctors at Soap, biedt sommige van de trending behandelingen aan, maar maakt zich zorgen over jonge patiënten die door het zien van berichten op sociale media bij hem en zijn collega-artsen aankloppen.

"Uit onderzoek blijkt dat de hersenen pas klaar zijn met ontwikkelen op je 25ste. Onder deze leeftijd ben je makkelijker beïnvloedbaar, door bijvoorbeeld sociale media.'' Jonge patiënten kunnen ook minder goed de langetermijngevolgen van een ingreep inschatten, stelt hij.

Welke ingrepen zijn 'in' en wat zijn de risico's precies?

1. Gezichtsvet verwijderen

Een bolle toet is in het huidige schoonheidsideaal ongewenst. In navolging van beroemdheden als modellen Bella Hadid en Chrissy Teigen is het verwijderen van buccaal vet - gezichtsvet - om een gebeeldhouwd gezicht te creëren, onder vrouwen momenteel enorm populair.

David Mosmuller is bekend met de ingreep. "Jonge vrouwen willen eruit zien als een slanke vrouw van 35 jaar met een 'gym face': het gezicht van iemand die afgetraind is door veel sporten, met een strakke kaaklijn. In het gezicht zie je een v-lijn van kin naar jukbeen, zodat er een prominent schaduwrandje ontstaat.''

Hij raadt het laten verwijderen van buccaal vet af. "Dat vet komt nooit meer terug. Bij het ouder worden, verlies je vanzelf al gezichtsvet. Dat betekent dat bij deze meiden nog meer vet gaat verdwijnen, waardoor ze rond hun veertigste een ingevallen gezicht krijgen. Dan kunnen collega-artsen wel zeggen 'dan stop je er tegen die tijd toch gewoon filler in?', maar die filler komt vaak niet precies op de plek waar het vet oorspronkelijk zat. Die fillerbehandelingen zal je bovendien jaarlijks moeten herhalen voor een blijvend effect.''

2. Kunstmatige kuiltjes in de wangen

Kuiltjes in de wangen, vooral als iemand lacht, worden gezien als schattig en aantrekkelijk. Als je deze kuiltjes niet van nature hebt, dan zijn er cosmetisch artsen die je een setje aan kunnen meten. Maar er zijn ook influencers die voor een zorgwekkende trend op TikTok zorgen: ze zetten zelf kuiltjes in hun wangen. Met een pen duwen zij net zo lang op hun wang tot er schade aan een spier ontstaat en er een kuiltje verschijnt.

"Een even bizar als alarmerend fenomeen'', zegt Mosmuller. "Je kunt makkelijk een infectie in je mond oplopen of jezelf mismaken.'' Laat je deze ingreep door een arts doen, dan wordt aan de binnenzijde van de mond in de wang een spiertje doorgesneden. Als je daarna lacht, krijg je een kuiltje. "Dat gebeurt doorgaans goed en veilig. Hoe ver je de spier doorsnijdt, bepaalt of het tijdelijk of blijvend is.''

Maar ook hier zit er een keerzijde aan de ingreep in de vorm van de langetermijngevolgen. Mosmuller: "Kuiltjes - van nature aanwezig of door een arts aangemeten - worden in de toekomst een lijnvormige rimpel. Ik krijg zoveel mensen in de praktijk die vroeger blij waren met hun natuurlijke kuiltjes maar nu bij mij komen omdat ze iets aan die lijnen willen doen.'' Dat is echter lastig. "Op de wang, waar de huid de hele dag in beweging is, krijg je zo'n lijn met een filler nooit helemaal meer weg.''

3. Parelwitte facings

Een kaarsrecht, stralend wit gebit maakt de ideale look compleet. Beugels en behandelingen met whiteners kunnen daarbij van dienst zijn, maar er is een rigoureuzere optie: het laten plaatsen van facings. Bij deze behandeling wordt een stuk van een tot twee millimeter van de voorkant van je eigen tand afgeschaafd waar een kunststof of porseleinen vulling tegenaan wordt geplakt.

Het resultaat: een wit, perfect ogend gebit. Vlogs met jubelende influencers die dankzij facings met parelwitte tanden pronken zijn niet op één hand te tellen. Jerry Baas, tandarts in Amsterdam, vindt dat men niet te licht over de ingreep moet denken. "Je eigen tandweefsel beschermt de tandzenuw. Op het moment dat je een boor in een tand zet, is dat het begin van het einde.''

Een laag tandweefsel verwijderen maakt de tanden zwakker. "Dat kan je tandzenuwen gaan irriteren en zorgen voor tandpijn. En vergeet niet; dat weggeslepen stuk tandweefsel groeit nooit meer aan.''

4. Lipfillers

Het laten opvullen van de lippen is een bekende ingreep onder influencers en beroemdheden. Met een injectie met hyaluronzuur wordt het volume van de lippen vergroot. "Je ziet regelmatig, vooral bij jonge meiden, dat de behandeling echt is doorgeschoten. Ze willen steeds grotere lippen.''

Als er grote hoeveelheden filler worden ingespoten, kan dit zich volgens de arts verplaatsen naar de huid boven de lip, met een zogeheten 'duckface' (eendensnaveltje, red.) tot gevolg. "Vocht wordt aangetrokken door de fillers en het wordt vastgehouden omdat het afvloeïngssysteem van de huid niet meer goed werkt.''

Het vochtprobleem komt vooral voor bij grote hoeveelheden filler in een keer of juist bij 'stapeling' als je de behandeling meermaals in korte tijd laat uitvoeren. "Er kunnen dan ook vochtblaasjes op de lip ontstaan door super-hydratatie.''

Mosmuller zegt in zijn kliniek nu vaker verzoeken te krijgen van patiënten voor grotere lippen, maar die wel natuurlijk ogen. Ook bij beroemdheden lijken (heel) grote lippen aan populariteit in te boeten. Bijvoorbeeld Kylie Jenner - telg van de Kardashian-clan - en YouTuber Monica Geuze hebben hun fillers inmiddels laten verwijderen. Dat wordt gedaan door het hyaluronzuur op te lossen met een enzym. Maar het vocht dat verzameld is lost daar niet door op, waarschuwt Mosmuller. "Ik heb mensen gezien die er drie jaar later nog last van hebben.''