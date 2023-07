'Fiscalist van de sterren' moet vrezen voor celstraf

Was Frank B., de belastingadviseur van dj's Tiësto en Afrojack, het brein achter een complot om 100 miljoen dollar te verbergen voor de fiscus? De bedenker van 'papieren verhuizingen' moet nu zelf verhuizen, van een Italiaanse naar een Amerikaanse gevangenis.

Dit artikel is afkomstig uit het de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Frank B. had in de ochtend van 13 maart net zijn labradors uitgelaten toen drie carabinieri met geweren op de stoep stonden, voor zijn vakantiehuis in het Italiaanse bergdorpje Valfabbrica. De 63-jarige moest mee naar het politiebureau in bedevaartplaats Assisi, waar agenten zijn vingerafdrukken afnamen en foto's maakten.

''Toen ze daar klaar mee waren, vroeg ik of ik alsjeblieft naar huis mocht, naar mijn vrouw'', vertelde de Naardense belastingadviseur aan het FD. ''Maar ze vertelden me dat dat niet ging, omdat ik in de gevangenis van Perugia werd verwacht.''

Naar huis gaan zit er voorlopig niet in voor de man die afgelopen jaren voor de Nederlandse dj's Tiësto, Afrojack en Headhunterz allerhande foefjes bedacht om zo min mogelijk belasting te betalen. Vorige week besloot het gerechtshof van Perugia om B. uit te leveren aan de Verenigde Staten.

Samenzwering tegen de staat

De openbaar aanklager in New York verdenkt hem van een 'samenzwering tegen de Amerikaanse staat'. Gedurende zeven jaar zou B. voor 100 miljoen dollar aan inkomsten van vermogende klanten verborgen hebben gehouden voor de Amerikaanse fiscus. Het ging daarbij om Tiësto en Afrojack, die de voorbije jaren deels in de VS woonden, en om drie niet nader bekende fotomodellen.

B. hielp zijn beroemde klanten naar verluidt met zogeheten 'papieren verhuizingen' naar belastingparadijzen als Cyprus en Guernsey, waar B. in hun naam vennootschappen opzette. Door de artiesten op papier naar deze eilanden te laten verhuizen, dachten ze buiten bereik van de lange arm van de Amerikaanse en Nederlandse fiscus te kunnen blijven.

Dit bleek een misrekening. Dankzij de papieren verhuizingen hangt de fiscalist nu een verhuizing naar een Amerikaanse gevangenis boven het hoofd. Als B. schuldig blijkt, kan hij maximaal acht jaar celstraf krijgen.

''B. dacht dat hij boven de wet stond'', verklaarde de IRS Criminal Investigation, het Amerikaanse equivalent van de fiscale opsporingsdienst FIOD, afgelopen vrijdag. ''Dit was niet slechts een plannetje om snel rijk te worden. Hij nam de tijd en gebruikte in de loop van meerdere jaren een heel scala aan verfijnde technieken om belastingfraude te plegen. Voor B. is het nu tijd om de rekening te betalen.''

Dubbele belastingheffing

Zelf houdt B. vol dat hij nooit buiten de wettelijke lijntjes heeft gekleurd. Zijn adviezen hielpen slechts 'dubbele belastingheffing' te voorkomen. Hij bleef daarbij altijd 'binnen de juridische kaders van de belastingverdragen', zoals zijn Nederlandse advocaat Annabel Vissers zegt.

Dat dj's bij B. aanklopten, komt doordat zij elk jaar in talloze landen optreden, en daardoor ook van verschillende nationale belastingdiensten een aanslag op de mat kunnen krijgen. Die nationale belastingstelsels sluiten veelal slecht op elkaar aan, wat de boekhouding er niet eenvoudiger op maakt. Het gevaar is dat artiesten over dezelfde werkzaamheden dubbel of zelfs driedubbel belasting moeten betalen, legde B. uit aan het FD.

Opvallend in de affaire rond B. is dat er, zonder dat hij het wist, al vijf maanden een internationaal arrestatiebevel tegen hem liep toen hij in maart in Italië werd opgepakt. Terwijl B. nog in eigen land was, waar de FIOD hem al jarenlang op de korrel heeft, deden de Nederlandse autoriteiten al die tijd niets met het Amerikaanse aanhoudingsbevel.

Vooropgezet plan

''Onze cliënt verbleef bijna vijf maanden in Nederland zonder te worden getroffen door enige beperkende maatregel, die vervolgens slechts een dag na zijn aankomst in Italië van kracht werd'', zeiden zijn Italiaanse advocaten, Vincenzo Maccarone en Ivo Fagiolari, in Italiaanse media. Dit was in hun ogen geen toeval. De kans dat Nederland een Amerikaans uitleveringsverzoek zou inwilligen zou kleiner zijn, en bovendien zou B. in dat geval een eventuele straf hebben mogen uitzitten in Nederland, wat nu niet het geval is.

Het Openbaar Ministerie (OM) ontkent dat er een vooropgezet plan zou zijn geweest tussen de Amerikaanse justitie en de FIOD om B. in Italië te laten arresteren, zoals B. vermoedt. De Amerikaanse Belastingdienst bedankte de FIOD in een verklaring voor de 'waardevolle samenwerking in deze zaak'.

''Het is aan de VS om eigen onderzoek in te stellen en daar een internationaal aanhoudingsbevel voor uit te vaardigen'', reageerde het OM. ''Het Nederlands OM gaat daar niet over. Hieruit kan op geen enkele manier de conclusie worden verbonden dat het Nederlands OM heeft beoogd, dan wel bewerkstelligd, dat verdachte in Italië zou worden aangehouden op verzoek van de VS.''

B. heeft inmiddels spijt dat hij ooit belastingadviseur is geworden, vertrouwde hij het FD toe. ''Ooit begon ik aan dit vak met de intentie om te helpen, maar inmiddels heb ik er echt een hekel aan gekregen. Vroeger was ik de held op feestjes. Nu vertel ik nooit meer iemand wat ik doe voor de kost.''