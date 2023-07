Stroomstop in Zeeland is een drama voor het bedrijfsleven

Het overvolle Zeeuwse stroomnetwerk gaat vandaag op slot. Grootverbruikers met plannen voor uitbreiding krijgen voorlopig geen nieuwe of zwaardere aansluiting. 'Ik ben geschokt. De Zeeuwse economie wordt tien jaar lam gelegd, want zolang gaat dit duren', zegt directeur Dick ten Voorde van ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland.

Een zwarte dag voor Zeeland, noemt Ten Voorde de onheilstijding van de netbeheerders TenneT en Stedin. In zijn loopbaan heeft hij nog 'nooit zo'n drama voor het Zeeuwse bedrijfsleven meegemaakt'. "Bedrijven die van het gas of diesel af willen, moeten nu wachten. Plannen voor verduurzaming van bedrijven komen zo jaren niet van de grond. Maar ook gezonde bedrijven die niet kunnen uitbreiden, zullen verzwakken. Elke economie die zich niet kan ontwikkelen, hobbelt achteruit. Dat zal op termijn zeker banen gaan kosten."

Ook het vestigingsklimaat krijgt een flinke knauw. Nieuwe bedrijven die overwegen in Zeeland neer te strijken, zullen afhaken als ze hier geen stroomaansluitingen kunnen krijgen. Ten Voorde vreest het ergste. "We praten met verschillende bedrijven die aan de slag willen in de circulaire economie. Dat zijn bedrijven die zouden kunnen bijdragen aan een duurzame, schone economie. Maar nu het stroomnetwerk op slot gaat, kan driekwart van onze lijst met gegadigden de prullenbak in. Die bedrijven gaan we kwijtraken. Dit is een donkere wolk boven het Zeeuwse vestigingsklimaat."

Verrast

Zeeuwse werkgevers voelen zich ook overvallen door het bericht van de netbeheerders. Eric de Ruijsscher, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland, is bezorgd over de aangekondigde stop op nieuwe of zwaardere zakelijke aansluitingen op het Zeeuwse elektriciteitsnet. "Het is niet geheel onverwacht, maar dat er nu al een stroomstop voor Zeeland wordt afgekondigd, heeft ons verrast."

Deze stop vormt een grote belemmering voor de doorontwikkeling van het Zeeuwse bedrijfsleven, zeker voor de industrie en voor middelgrote maakbedrijven, onderstreept de werkgeversvoorman. "Verduurzaming, groei en vernieuwing van het Zeeuwse bedrijfsleven komen hierdoor in veel gevallen in de knel en vertroebelen zo de toekomstplannen. Deze ontwikkeling zet het vestigingsklimaat van Zeeland onder druk."

Filemanagement

TenneT en Stedin hadden al veel eerder moeten overstappen op filemanagement op het Zeeuwse net, zodat pieken in de stroomvraag worden afgevlakt en het net zo optimaal wordt benut, zegt De Ruijsscher. Congestiemanagement heet dat met een duur woord. "Er had eigenlijk al veel eerder moeten worden ingezet op congestiemanagement en uitbreiding van het net. Netverzwaring is niet een-twee-drie geregeld, dat begrijpen we en kan vele jaren duren. De netbeheerder en de overheid moeten daarom alles op alles zetten om dit proces te versnellen. Dat de energietransitie eraan zat te komen was bekend en juist nu bedrijven hier grote stappen in gaan zetten worden ze op deze manier belemmerd. Ondertussen moet via congestiemanagement toch nog wat ruimte op het elektriciteitsnet worden gemaakt."

Het 'filemanagement' dat netbeheerders onderzoeken, lijkt De Ruijsscher niet meer dan een pleister op de wond. "Het actief sturen op energieverbruik is voor veel productiebedrijven nauwelijks uitvoerbaar en levert bij lange na niet de benodigde extra capaciteit op."

Lokale energienetten

VNO-NCW Zeeland wil redden wat er te redden valt. De werkgeversorganisatie, waarbij vooral grote bedrijven zijn aangesloten, wil de handen ineenslaan met regionaal netbeheerder Stedin en wellicht ook met lokale bedrijvenverenigingen. De Ruijsscher: "Via lokale energy hubs waar tussen bedrijven stroom kan worden uitgewisseld kan dit worden georganiseerd. Om dit te faciliteren is mogelijk nieuwe, passende regelgeving nodig. VNO-NCW Zeeland is elders in de regio al betrokken bij het optuigen van dergelijke energy hubs op bedrijventerreinen. Help hen dan ook met bijvoorbeeld het opzetten van deze energy hubs en met investeringen in lokale energienetten. Dat zijn oplossingen die bijdragen aan het klimaat en de energieonafhankelijkheid van het Zeeuwse bedrijfsleven. Grote investeringen, zoals uitbreiding van het hoogspanningsnet, kunnen dan vooral ingezet worden voor het verduurzamen van de grote industrie, woningen en mobiliteit."

'Gewoon klote'

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, gewoonlijk diplomatiek in zijn bewoordingen, maakt van zijn hart geen moordkuil: "Dit is gewoon klote! We gaan TenneT stevig aanpakken", is zijn eerste reactie. De brief van Gedeputeerde Staten die erop volgt is een stuk milder van toon. De grootste problemen die zich voordoen, zitten op het ramvolle 150kV netwerk dat wijd is vertakt in de provincie en minder op het hoofdtransportnetwerk van TenneT waar 380kV doorheen gaat.

Welke actie onderneemt de provincie nu? Antwoord uit de brief: "Met de Energieraad Zeeland gaan we zo snel mogelijk in gesprek met TenneT en Stedin. Hier wordt gesproken over het verkrijgen van helderheid en het houden van druk op de planning van het congestiemanagementonderzoek. Het doel hierbij is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk flexibiliteit en creatieve oplossingen te vinden."

Verder wil de provincie samen met gemeenten zoeken naar andere oplossingen, zoals versneld aanleggen van hoogspanningstations en -kabels. "Denk hierbij aan een lobby naar Den Haag om versneld procedures op te starten voor extra energie infrastructuur."