Opgepakte uithalers zijn regelmatig betrokken bij aanslagen

Uithalers die in de Rotterdamse haven worden opgepakt, zijn met enige regelmaat betrokken bij aanslagen op panden. Ze plaatsen bijvoorbeeld explosieven of zijn zelf het doelwit van intimidatie. 'Dit zijn zeker niet allemaal lieve jongetjes die één keer een fout maken.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Overvallen, geweldsincidenten, bedreigingen. Wie het strafblad van een doorsnee uithaler bekijkt, stuit al snel meerdere pagina's. Gemiddeld, zo blijkt uit een analyse van de politie, heeft zo'n drugscrimineel al acht misdrijven op zijn naam staan vóór hij in de Rotterdamse haven opduikt.

Noemenswaardig is dat een kwart van de uithalers die de afgelopen drie jaar werden opgepakt, voorkomt in onderzoeken naar aanslagen op panden. Ze plaatsten bijvoorbeeld een bom of waren zelf het doelwit van een aanslag.

Achterovergedrukte cocaïne

Een woordvoerder van de politie spreekt van een 'zekere overlap' tussen de verschillende delicten. Het onderstreept dat uithalers vaker over de schreef gaan, maar ook dat ze in hun 'vak' vijanden kunnen maken. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld wanneer opgehaalde cocaïne achterover wordt gedrukt. "Maar het is niet zo dat elke bom door een uithaler wordt neergelegd en elke aanslag bedoeld is voor een uithaler."

Natuurlijk zijn het gemiddelden, zegt de woordvoerder. "Je hebt uithalers met tig feiten op hun strafblad, maar ook jongens met niets. Feit is: het zijn zeker niet allemaal lieve jongetjes die één keer een fout maken. Dat blijkt duidelijk uit deze analyse."

Tienduizenden euro's per klus

Opsporingsdiensten hebben dit jaar opnieuw hun handen vol aan uithalers in het Rotterdamse havengebied. Zo liepen in de eerste zes maanden al 217 personen tegen de lamp. Het is vermoedelijk drukker - in heel 2022 ging het om 251 uithalers - omdat criminelen aan risicospreiding doen en vaker kleinere partijen coke verschepen.

Deze partijen - 100 kilo of minder - worden 's nachts handmatig door jonge drugscriminelen uit containers gehaald. Ze zetten de coke in een gereedstaande auto of verplaatsen de lading naar een vrijgegeven container. Het kan hen tienduizenden euro's per klus opleveren.

Bij grote ladingen is het gebruikelijker dat criminelen de complete container van het terrein halen. Dit is mogelijk door middel van pincodefraude. Een omgekochte chauffeur kan zodoende de terminal afrijden met een container die niet voor hem bestemd is.

Uithalers worden jonger en jonger

Opvallend is dat de uithalers jonger en jonger worden. Waar het gros van de arrestanten voorheen halverwege de twintig was, zijn de meesten tegenwoordig tussen de 18 en 22 jaar oud. Een aandeel minderjarigen is toegenomen tot 15 procent.

Steeds vaker zijn betrapte uithalers 'nieuw' in de haven. Slechts 10 procent van de arrestanten is recidivist, de rest is bezig aan een eerste klus of wordt voor het eerst betrapt. De politie vermoedt dat nieuwe wetgeving een rol speelt: uithalers die vaker gesnapt worden, kunnen tegenwoordig celstraffen krijgen.

'Mensen zonder hersens'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt zich al langer zorgen over jongeren die zwichten voor het snelle geld van de drugscriminaliteit. Minderjarigen ziet hij als slachtoffers die hulp nodig hebben, zo zei hij eerder. Rotterdam krijgt 10 miljoen euro per jaar om die hulp te bieden.

Strenger kijkt de burgemeester naar de 'berekenende jongvolwassenen' in drugsonderzoeken. Die verwacht hij niet meer te kunnen winnen voor 'een baan als timmerman'. "Die moet je bestraffen."

'Deed mijn behoefte in boterhamzakje'

Een verdachte zei in de rechtbank eens dat criminelen 'mensen zonder hersens' ronselen voor uithalersklussen. Hij noemde deze criminelen de 'allerlaagste rang' binnen een drugsorganisatie. Dat illustreerde hij door te vertellen over de keer dat hij, terwijl hij in een andere container op een lading cocaïne wachtte, zijn behoefte in een boterhamzakje moest doen.