Nicole mag niet met blote borsten op het saunaterras

De Nijmeegse Nicole (53) wil net als mannen met een ontbloot bovenlijf op het terras van Thermen Berendonck kunnen zitten. De Wijchense sauna verbiedt dat. Nicole legt zich daar niet bij neer. Ze stapt naar het College voor de Rechten van de Mens. 'Het is pure discriminatie, daar sta ik tegen op.'

Het is bloedheet als Nicole en haar partner op zaterdag 10 juni besluiten om naar sauna Thermen Berendonck te gaan. Als ze daar naar het terras gaan om te lunchen, is het zo warm dat Nicole, net als vele andere gasten, haar hamamdoek om haar middel knoopt en met een ontbloot bovenlichaam gaat zitten.

In een mum van tijd staan er drie personeelsleden voor haar neus. Als enige gast krijgt ze het verzoek om haar bovenlichaam te bedekken. De reden? Ze is een vrouw.

Huisregels

''Om mij heen zaten overal mannen met een ontbloot bovenlichaam, sommige hadden grotere borsten dan ik." Op de vraag waarom zij wél zonder badjas aan mogen schuiven, krijgt ze te horen dat de regels voor mannen anders zijn dan voor vrouwen. "Het personeel kon mij deze huisregels niet laten zien. Maar los daarvan kwam ik tot de conclusie dat hier een hele zuivere vorm van discriminatie wordt toegepast."

De Nijmeegse, die vanwege haar beroep niet met haar achternaam in de publiciteit wil, zegt geen activist te zijn. Maar sinds het voorval bij de Wijchense sauna, vindt ze toch dat ze van deze gebeurtenis een punt moet maken.

Het is volgens Nicole namelijk niet de eerste keer dat ze in discussie raakt met het personeel van Thermen Berendonck. In 2022 komt ze met een vriendin in dezelfde situatie terecht. Ze worden verzocht op het terras hun borsten te bedekken. De vrouwen protesteren en krijgen volgens Nicole bijval van een mannelijke bezoeker, die het verzoek van het personeel niet gepast vindt.

Klacht

Na dat bezoek neemt zowel Nicole als haar vriendin contact op met de sauna. Er volgt een telefonische reactie, maar als vorige maand blijkt dat er een jaar later nog geen verandering heeft plaatsgevonden, is de maat voor vol voor de Nijmeegse.



Ze gaat nu een stap verder dan het indienen van een klacht bij het bedrijf en meldt het voorval bij het College voor de Rechten van de Mens. "Dit is de eerste keer dat ik mij hier over uitspreek. Maar ik vóél de ongelijke behandeling. Ik kan slecht tegen onrecht en spreek mij uit."



Wat haar vooral dwarszit is de reactie van de personeelsleden, vooral de keer dat ze door drie medewerkers werd aangesproken. "Het zou fijn zijn als hun fout toegeven, ik verwacht daarom ook nog steeds een excuus."

Zorgwekkende ontwikkeling

"Ik ben niet blind voor het verschil tussen mannen en vrouwen in de maatschappij. Het is een preutse tijd. Ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling dat vrouwen steeds vaker hun lichaam moeten bedekken."



Ze heeft daarom de hoop dat Thermen Berendonck ervoor kiest een 'ruimdenkender' standpunt in te nemen. "De sauna is verkozen tot het beste wellnessresort van Nederland, het is jammer als ze er dan voor kiezen om achter de meute aan te lopen."



Wellnessresort Thermen Berendonck was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.