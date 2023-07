De deltawachters vertellen alles over de Zeeuwse natuur

De vriendinnen Jenny van Raalte (59) en Tanja Middelkoop (53) zijn deze zomer voor de zesde keer Deltawachter bij de Plompe Toren, het visitekaartje van het gebied, niet ver van Burgh-Haamstede. Een weekeinde lang zijn zij het visitekaartje van Natuurmonumenten.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vooral kinderen hebben enorm veel belangstelling voor de natuur onder en boven water. Het is prachtig weer deze vrijdagochtend. De lucht is strakblauw en de zon laat zich al goed voelen. Vanaf de Plompe Toren zie je Zierikzee liggen, maar ook de Zeelandbrug, de stormvloedkering en in de verte de televisietoren van Goes. De Oosterschelde is het grootste nationale park van Nederland en veel bijzondere dieren vinden er een leef- en foerageergebied.

Jenny van Raalte geeft uitleg aan een toerist. Foto: Marieke Mandemaker

Prachtig beschilderde caravan

Om de rijke wereld rondom de Oosterschelde en onder water aan bezoekers en passanten te presenteren staan er in de zomermaanden Deltawachters aan de Koudekerkseweg bij de Plompe Toren. Deze kerktoren is het enige overblijfsel van het verdwenen dorp Koudekerke. De Deltawachters verblijven in een prachtig beschilderde caravan. Ze promoten er Natuurmonumenten, beantwoorden vragen van passanten en nodigen kinderen uit om opdrachten te doen. De caravan staat er tot half september.

Jenny van Raalte en Tanja Middelkoop staan nu voor de zesde keer bij de Plompe Toren. Van Raalte woont in het Utrechtse dorp Kedichem en Middelkoop in Hierden, bij Harderwijk. Inmiddels voelt Zeeland vertrouwd aan. "De familie van mijn man komt ook van Walcheren en uit de Zak van Zuid-Beveland", vertelt Van Raalte, terwijl ze samen informatieborden, tafels en houten banken neerzetten.

Vriendinnen sinds de studie

Middelkoop hoorde ooit op de autoradio dat Natuurmonumenten vrijwilligers zocht die als Deltawachters bij de Plompe Toren wilden staan. "We waren op de terugweg na vakantie in Zeeland. Ik dacht gelijk aan Jenny. Als er iemand was met wie ik zoiets wilde doen was zij het wel." De dames Deltawachters zijn al sinds hun studie ergotherapie vriendinnen.

Je wordt niet zomaar Deltawachter. Er volgde een motivatiegesprek met Natuurmonumenten, en qua kennis en voorbereiding wordt er best wat van je gevraagd. Beide vriendinnen waren al veel bezig met natuur- en milieueducatie. "Ik heb in het onderwijs gewerkt. We hadden toen een samenwerkingsverband met een platform dat zich bezighield met natuur en milieu. Zo werd een boswachter aan onze school gekoppeld, die de kinderen een aantal keren per jaar mee de natuur in nam. Ze hadden dan een geweldig leerzame dag", vertelt Middelkoop.

Louis Depoorter bewondert vanaf de Plompe Toren het uitzicht, samen met Florian, Yenthe, Lynke en neefje Matteo Vermeire. Foto: Marieke Mandemaker

Nog steeds maken ze graag tijd vrij voor een lang weekeinde in de caravan aan de Oosterschelde. "Dit plekje voelt bijna aan als ons adoptiekindje", lacht Van Raalte. "De natuur is zo universeel. Het is hier ook vaak heerlijk rustig. Ons uitzicht verandert constant door de getijden en het steeds wisselende licht. Zo krijgen we een plensbui over ons heen, zo trekt het weer open en zien we prachtige luchten."

Zeehonden op de Roggenplaat

Op de Roggenplaat verderop zien ze bij laag water altijd zeehonden liggen. Bezoekers mogen met de sterke verrekijker van de Deltawachters de Oosterschelde af zoeken. Er komt hier opvallend veel verkeer langs. Vanwege de vele passanten die stoppen om de informatie te bekijken of de Plompe Toren in te gaan, kunnen Middelkoop en Van Raalte vrijwel onmiddellijk aan de bak. Oudere echtparen, jonge gezinnetjes en verschillende fietsers stoppen. Twee Duitsers parkeren hun klassieke Volkswagen Karmann Ghia bij de caravan en stappen uit. Even later arriveert ook nog een clubje mensen dat filmopnamen komt maken.

Het draait niet alleen om droge informatie: kinderen kunnen ook spelletjes doen zoals 'onderwater memory'. Foto: Marieke Mandemaker

Middelkoop en Van Raalte zijn bijna continu in de weer, al kan het hier ook doodstil zijn. "Met een beetje geluk zie je hier bruinvissen, ook zo'n diersoort die in de Oosterschelde leeft", zegt Van Raalte.

De dochters van een Nederlands-Italiaans gezin gaan intussen enthousiast aan de slag met het leerzame 'onderwater memory-spel' dat klaar ligt naast de caravan. Via dit spel en gesprekjes met de Deltawachters leren kinderen snel verschillende dieren in het gebied te herkennen. Voor kinderen is er ook het jeugdlidmaatschap van Natuurmonumenten, alleen of met het gezin. OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten en inspireert kinderen om op avontuur te gaan in de natuur. Er zijn programma's voor verschillende leeftijdsgroepen.

Maar de Deltawachters staan er niet om zich op te dringen. Ze willen vooral informeren en laten zien hoe mooi en bijzonder de Oosterschelde is. Middelkoop: "Soms komen mensen aan het einde van een dag nog eens langs, of zien we ze de volgende ochtend weer." Iets schenken aan bezoekers doen ze niet. De Deltawachters hebben nadrukkelijk geen horecafunctie, zegt Van Raalte.

Op zoek naar een velduil

De plek bij de Plompe Toren blijft een imposant punt, vindt Van Raalte. In die jaren dat ze hier staan, hebben ze allerlei soorten bezoekers voorbij zien komen. Een bruidspaar dat foto's liet maken bij de Plompe Toren, een oldtimerclub of wielerclubs. "We zien hier mensen van allerlei nationaliteiten, zelfs van buiten Europa", zegt ze. "Maar ook een keer vogelaars, die van heinde en verre naar Schouwen-Duiveland waren gekomen, omdat er een zeldzame velduil was gespot", vertelt Van Raalte. Geen dag is hier hetzelfde.

Direct achter de dijk ligt de Koudekerkse Inlaag, een deels nat natuurgebied waar onder meer veel vogels een leefgebied vinden. Typerend zijn de oude Karrevelden. Die zijn ontstaan door kleiafgravingen bij het versterken van de achterliggende dijk. Door zoute kwelwerking onder de zeedijk door leven er zoutminnende planten in de inlaag.

De Plompe Toren is dagelijks opengesteld. Wie er binnen gaat hoort de legende van het einde van Koudekerke, eind zestiende eeuw. Vissers vingen volgens de overlevering een zeemeermin. De zeemeerman smeekte tevergeefs om haar vrijlating en sprak een vloek uit over het dorp. Koudekerke verdween en alleen de 23 meter hoge kerktoren is blijven staan.