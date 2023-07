De Oranje Leeuwinnen beginnen aan een logistieke nachtmerrie

Vlucht QF143 van Sydney naar Auckland kleurt vandaag oranje. De Oranje Leeuwinnen zetten de volgende stap in de logistieke nachtmerrie die het WK in Australië en Nieuw-Zeeland met zich meebrengt. Volgens planning stappen bondscoach Andries Jonker en zijn selectie om 18.30 uur (lokale tijd) het Trinity Wharf Hotel in Tauranga binnen. Vanuit daar wordt de komende tijd verder geboetseerd aan potentieel WK-succes.

Nederland heeft de pijlen vol gericht op de organisatie van het WK vrouwenvoetbal in 2027. Samen met België en Duitsland moet dat het duurzaamste WK ooit worden. Met alle Duitse speelsteden in het westen (Dortmund, Duisburg, Düsseldorf en Keulen) is er de ambitie om selecties en supporters zo veel mogelijk per trein te vervoeren tussen de speelsteden, zo vertelde KNVB's secretaris-generaal Gijs de Jong nog niet zo lang geleden aan een klein clubje genodigden op de campus in Zeist.

Gefronste wenkbrauwen

Wie dat sympathieke verhaal in het achterhoofd houdt, zal met gefronste wenkbrauwen kijken naar alle reisbewegingen van het aanstaande WK, dat donderdag van start gaat. Wie het contrast bestempelt als dag en nacht drukt zich nog bescheiden uit.

Alleen de Oranjevrouwen zelf al moeten tot en met de derde groepswedstrijd tegen Vietnam tien keer het vliegtuig in, goed voor een totale reisafstand van 42.427 kilometer, ofwel meer dan een rondje om de aardbol. Gaan ze verder naar de knock-outfase? Dan wacht voor de achtste finale een overtocht naar Australië, om vervolgens voor een eventuele kwartfinale weer terug te vliegen naar Nieuw-Zeeland. De finale? Die is dan weer in Sydney.

Vliegreizen Oranjevrouwen

• Vliegreis 1 - 7 juli: Amsterdam - Seoel (8.553 kilometer, 11 uur, 45 minuten)

• Vliegreis 2 - 8 juli: Seoel - Sydney (8.322 kilometer, 10 uur, 20 minuten)

• Vliegreis 3 - 18 juli: Sydney - Auckland (2.155 kilometer, 3 uur, 45 minuten)

• Vliegreis 4 - 22 juli: Tauranga - Dunedin (1.043 kilometer, 2 uur)

• Vliegreis 5 - 24 juli: Dunedin - Tauranga (1.043 kilometer, 2 uur)

• Vliegreis 6 - 26 juli: Tauranga - Wellington (422 kilometer, 1 uur, 20 minuten)

• Vliegreis 7 - 28 juli: Wellington - Tauranga (422 kilometer, 1 uur, 20 minuten)

• Vliegreis 8 - 31 juli: Tauranga - Dunedin (1.043 kilometer, 2 uur)

• Vliegreis 9 - 2 augustus: Dunedin - Tauranga (1.043 kilometer, 2 uur)

• Vliegreis 10 - ? augustus: Tauranga - Amsterdam (18.236 kilometer, +/- 30 uur)

Totaal bij exit in groepsfase: 42.282 kilometer, +/- 65 uur

Weg naar finale bij plek 1 in groepsfase:

Sydney --> Wellington --> Auckland --> Sydney

Weg naar finale bij plek 2 in groepsfase:

Melbourne --> Auckland --> Auckland --> Sydney

Om de logistieke operatie enigszins inzichtelijk te maken: een klein lesje topografie. Nieuw-Zeeland bestaat uit twee grote delen: een noordelijk eiland en een zuidelijk eiland. De Oranjevrouwen verblijven in het noorden van het noordelijke eiland in Tauranga. Om precies te zijn in het Trinity Wharf Hotel, dat vier sterren telt.

Getraind wordt er in de Bay Oval, normaal gesproken thuisbasis voor cricketwedstrijden. Met zo'n zeventien graden is het in Tauranga in de huidige wintermaanden nog enigszins behaaglijk. Het kiezen voor dat aangenamere temperatuurtje zorgt er wel voor dat er nog binnenlandse vluchten nodig zijn naar Dunedin (voor de wedstrijden tegen Portugal en Vietnam) en Wellington (voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten).

De Oranjevrouwen reizen alleen al voorafgaand en tijdens de groepsfase in totaal meer dan 42 duizend kilometer, ofwel meer dan een rondje om de aarde. Foto: Getty Images

Van noord naar zuid

Voor de Oranjevrouwen, die tot tevredenheid van Jonker comfortabel in businessclass naar Sydney reisden, is er wel een rechtstreekse verbinding. "We gaan van noord naar zuid, dan weer naar noord. Niet ideaal", zo legde Jackie Groenen eerder al uit waarom haar familie niet mee afreist.

Eventuele familie had namelijk ook nog met tussenstops naar Dunedin en Wellington af moeten reizen. "Mijn vader is niet echt een goede vlieger dus al die tussenreisjes vindt hij niet fijn", aldus de middenvelder van Paris Saint-Germain, die net als haar teamgenoten geen bekenden op de tribune heeft zitten tijdens het WK. "Nee, de familie gaat niet mee. Als ik daar nu over nadenk, vind ik dat wel heel moeilijk", jammerde ook Stefanie van der Gragt.

De Oranjevrouwen begonnen anderhalve week geleden al aan hun 'logistieke nachtmerrie'. Foto: ANP

Het ontbreken van familie is niet het enige minpunt van de duizelingwekkende logistiek. "Als je zo'n reis doet, met zó veel logistieke hobbels die je moet nemen, weet je op voorhand dat er dingen fout kunnen gaan", weet bondscoach Andries Jonker inmiddels. Om aan de jetlag te wennen was er de afgelopen week een trainingsstage in Sydney, waar getraind zou worden op het trainingscomplex van Sydney FC. Bij aankomst bleek het veld niet te voldoen. "Ondanks onze gedegen voorbereidingen én toezeggingen van Sydney FC", aldus Jonker.

"Natuurlijk, er kunnen dingen fout gaan, maar je hebt wel je prioriteiten. En een van de dingen die hartstikke belangrijk is, is het veld. Daarvoor zijn we hier. Nu hebben we getraind op een ander veld met Europees gras, maar dat is een soort alpenveld.

Bondscoach Andries Jonker praat op het 'alpenveld' waarop de Oranjevrouwen in Sydney trainden met zijn speelsters. Foto: ANP / EPA

Programma Oranjevrouwen

Groepsfase

Zondag 23 juli: Nederland - Portugal (Dunedin)

Donderdag 27 juli: Verenigde Staten - Nederland (Wellington)

Dinsdag 1 augustus: Vietnam - Nederland (Dunedin)

"Er lopen sommige stukjes schuiner. Dus dat is ook niet top. De velden hier zijn niet zoals de postzegels die we in Noord-Holland en de rest van Nederland gewend zijn. We kunnen er moeilijk over doen, maar dat gaat niet helpen. Het is wat het is, maar als je zo veel investeert en je hebt zo'n ambitieuze groep dan hoort daar een topveld bij."

Na het glas-en-steentjes-fiasco in Escharen en het matige 'tapijt' in Sydney moet morgen blijken hoe het veld er in de Bay Oval bij ligt. Dan wordt er om 12.00 uur Nieuw-Zeelandse tijd (het is daar tien uur later, red.) voor het eerst getraind in Tauranga. Toegankelijk voor publiek, maar familie van de speelsters? Nee, die zullen er niet bij zijn.