Op koesafari in Ommen leer je dat de koe net een mens is

Hobbelend in een huifkar over de wilde weilanden langs de Vecht leer je van boerin Simone Koggel alles over ‘koemunicatie’. Op haar indrukwekkende nieuwe stek in Varsen, met restaurant en vergaderzaal, heeft ze alle ruimte voor haar koesafari.

Onrustig staan de Brandrode runderen in het hoge gras langs de Vecht. Koeien zoeken bezorgd hun kalfjes op, door de takken heen is opstuivend zand te zien. "Eigenlijk moet een kudde stil zijn", vertelt boerin Simone Koggel zodra ze haar vintage Hanomac-tractor in de buurt van de kudde heeft geparkeerd. "Geluid betekent dat er iets aan de hand is. Misschien hebben ze net een vos verjaagd."

Voor Koggel zijn de geluiden zo vertrouwd dat ze veel geloei meteen kan vertalen. Neem de moeder een stuk verderop die de kudde ziet vertrekken en wil dat haar dochter mee komt. Ze loeit eerst eens een keertje rustig, legt Koggel uit. Blijft haar kleuter toch eigenwijs neuzen in het gras, dan zet ze iets meer haar keel op. "Door zulke 'koemunicatie' blijft de kudde bij elkaar."

Afrikaanse savanne

Andersom is deze kudde ook gewend aan de geluiden van Koggel. Al zestien jaar rijdt ze bezoekers met haar petrolgekleurde Hanomac en huifwagen door de weilanden van het Vechtdal om ze te vertellen over haar grote liefde: de Brandrode runderen. "Die motor van 16 pk is een heel vertrouwd geluid voor ze. Kalfjes zien ook dat hun moeder er niet op reageert en begrijpen dat er geen gevaar is."

Op koesafari met boerin Simone Koggel betekent heel veel te weten komen over Brandrode runderen én ze van heel dichtbij te zien krijgen. Foto: Nicole Besselink

De Brandrode runderen kwamen bijna twintig jaar geleden op Koggels pad. Ze boerde bij Arriën, net buiten Ommen, maar in die melkveehouderij zat geen toekomst meer. "Als je dan toch koeien wilt houden, moet je je mindset veranderen en iets anders bedenken. Ik wilde graag laten zien waar dat stukje vlees op het bord vandaan komt. En ik wilde dit prachtige oerhollandse koeienras in stand houden."

Als liefhebber van het Afrikaanse continent ontstond haast als vanzelf het idee om met koesafari's te beginnen. "Ik heb gestudeerd voor dierenartsassistent en stond op mijn 17e al in de dierentuin van Emmen op de Afrikaanse savanne. Daar reed ik met een trekker langs de giraffen, impala's, gnoes en zebra's. Ik ben ook op safari geweest en heb de Kilimanjaro beklommen. Dus Afrika is wel een rode draad ja."

Drie jaar zit ze nu op haar indrukwekkende nieuwe stek, op een zeldzaam afgelegen plek aan de Vecht, vlak bij het voetgangerspontje naar Vilsteren. Toen ze in 2015 na een tip van haar voetbaltrainer voor het eerst het verlaten erf op reed, zag ze het meteen voor zich: hier konden haar koeien grazen én kon ze bezoekers ontvangen. Na jaren van overleggen en rekenen opende ze in 2020 de deuren van Erve Vechtdal.

Babyboom

Opvallend nieuw onderdeel op het erf - alleen twee schuren en een telefooncel zijn blijven staan - is het roundhouse, een ronde openluchtstal met uitkijkplatform die deze dagen vooral in gebruik is als kraamkamer. Zowel voor koeien die voor het eerst gaan kalveren als voor twee kalfjes die met de fles worden grootgebracht. "Zij komen van twee dames op hoge leeftijd. Hun melk is niet goed genoeg meer."

Verrekijkers kunnen thuisblijven; de Brandrode runderen van Simone Koggel zijn van dichtbij te bekijken. Soms komen ze zelf nieuwsgierig een kijkje nemen. Foto: Yolanda Visser

Zoveel hulp als deze twee nodig hebben, zo makkelijk gaat het de meeste kalfjes af in de kudde, zien we onderweg van dichtbij vanaf de huifkar. Zelfs de jonkies van een paar dagen oud huppelen al enthousiast door het hoge gras, om tussendoor even bij te tanken aan moeders borst. De kudde heeft net een babyboom achter de rug; in een maand tijd zijn er liefst veertig kalfjes bij gekomen.

"Voor mij zijn al deze koeien en kalfjes kleine persoonlijkheden", vertelt Koggel in haar zwarte Koecci-shirt. "Iedere koe heeft haar eigen talenten. Er is een koningin van de kudde, een oude wijze dame met veel levenservaring die de groep bij elkaar houdt. Er zijn nanny's die op kalfjes passen zodat de moeders even kunnen slapen. En er lopen een paar ballorige types rond."

Dan hoort Koggel weer een bezorgde moeder loeien. Ze stelt snel de diagnose vast: het gras staat hoog en de pasgeboren kalfjes zijn nog klein. "Moeders kunnen hun kalfjes daardoor niet altijd goed zien en slaan met oergeluiden alarm. Ook een koe kent dat gevoel dat je aan het winkelen bent en plots een kind kwijt bent. En elke ouder weet: dat is een heel vervelend gevoel."

Erve Vechtdal gezien vanaf de Vecht, nabij het voetgangerspontje naar Vilsteren. Rechtsachter staat het roundhouse voor de koeien, links de vergader- en horecaruimte. Foto: Yolanda Visser

Carpaccio van eigen koe

Het spandoek op een van de schuren is haast niet te missen: Erve Vechtdal is een natuurinclusieve boerderij. Dat betekent dat boerin Simone Koggel hier gebruikmaakt van wat de natuur te bieden heeft; hier geen krachtvoer, graan of mais voor de koeien, maar enkel gras. "Deze runderen onderhouden het landschap op een natuurlijke manier", legt Koggel uit. "De dieren kunnen goed overweg met de uiterwaarden van de Vecht en houden van het kruidenrijke landschap, dat we pachten van Staatsbosbeheer. We houden de koeien niet voor de melk, maar voor het vlees. Na een mooi leven te hebben gehad, zorgen ze voor puur grasgevoerd vlees."

En dat vlees staat weer bij Koggels restaurant op de 'koelinaire' kaart in de vorm van carpaccio, gehaktballen en ossenstaartsoep. Ook bij restaurants in Ommen staat het rundvlees op het menu. De koeienhuiden krijgen een tweede leven als riem, tas of sieraad en worden verkocht onder de noemer Rood Koeture.