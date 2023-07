De geschiedenis herhaalt zich bij Apeldoornse 'drugsvilla'

Ooit was het een fraaie entree voor de Apeldoornse binnenstad, inmiddels is de villa aan het Sophiaplein al bijna twintig jaar een lelijke puist. Houten schotten voor de ramen geven een troosteloze aanblik. Drugsdealers keren er volgens buurtbewoners steeds terug. Maar een doorbraak lijkt nabij.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Drugshandel, geschreeuw, knokpartijen, afval in de tuin, intimidatie van omwonenden. Er zou zelfs met een luchtdrukpistool uit de villa zijn geschoten. Het rumoer aan het Sophiaplein in Apeldoorn is vanaf 2005 zo heftig, dat toenmalig burgemeester Fred de Graaf het pand van eigenaar Cor Jonker in 2008 laat ontruimen.

De Graaf sluit de 'drugsvilla' vervolgens voor een jaar. Op dat moment heeft Jonker al het idee om de huidige bewoners eruit te zetten, het pand te slopen en er seniorenappartementen te bouwen. Dat plan haalt het uiteindelijk nooit. Jonker overlijdt In juli 2018 op zeventigjarige leeftijd.

De 'drugsvilla' blijft verpauperd achter.

Vijf jaar na Jonkers' dood staat het pand nog overeind. De ramen zijn dichtgetimmerd met houten schotten. Bewoners zijn verdwenen. Toch herhaalt de geschiedenis zich op het Sophiaplein, zien buurtbewoners Dinja Blom en Frank de Graaf.

Klappen in een donker hoekje

Zij kijken vanuit hun woning op de 'drugsvilla' nabij het station. De bijnaam is nog steeds van toepassing op het karakteristieke pand, zeggen Blom en De Graaf.

"Sinds de villa is dichtgetimmerd, is het rustiger. Maar het komt geregeld voor dat er dealers rondrijden. Vanaf ons balkon kunnen we zien hoe drugs wordt afgegeven. Laatst werd een persoon vastgehouden en daarna kreeg hij een paar klappen in een donker hoekje", zag De Graaf. "Dan bellen we de politie of handhaving, maar er gebeurt niets. Als dit niet stopt, overweeg ik te verhuizen. We kijken al jaren naar dit gedrocht."

Volgens Blom is het Sophiaplein 'een magneet voor overlast gevende types'. "Het verpauperde pand werkt overlast in de hand. Dit baart mij zorgen. In de winter zoeken krakers er vast weer een plekje. Wat als er brand uitbreekt? We hebben hier al vaker de gemeente en politie over de vloer gehad. Alleen Tom Brands (gebiedsmanager binnenstad, red.) neemt ons serieus. Niemand wil het aapje op de schouder nemen. We worden er moedeloos van."

Lelijke puist

Een doorbraak voor de lelijke puist lijkt ondertussen nabij, zegt pandeigenaar Leon Kroes van OnWin Vastgoed. Hij wil het oorspronkelijke plan van Jonker over de streep trekken. Het slopen van de villa en nieuwbouw van appartementen laat echter al jaren op zich wachten. Meerdere ingediende ideeën werden door de gemeente afgeschoten, zegt Kroes.

"We hebben het in 2021 gekocht, maar zijn inmiddels toe aan de vijfde versie van het plan. We zouden er graag een plek voor jongeren van maken. De gemeente zegt de plek te willen invullen, maar heeft ook ideeën qua uitstraling. Daardoor neemt dit project veel tijd in beslag."

Kroes hoopt op korte termijn op witte rook. "Het streven is om in het laatste kwartaal van dit jaar de villa te slopen." Het hangt daarna onder andere van de vergunningsprocedure af hoe snel er gebouwd kan worden. "Iedereen ziet het belang om aan de slag te gaan. De omwonenden ook. Als er geen bezwaren tegen onze plannen zijn, kan het snel gaan."

Geen visitekaartje

Zowel Blom als De Graaf juicht sloop- en nieuwbouwplannen toe. Toch hebben zij er weinig vertrouwen in dat de situatie snel verandert. "We horen al langer dat er een doorbraak komt. Als dit pand gesloopt wordt, verwachten we dat de overlast afneemt. Dan is er geen aanleiding om hier rond te hangen", zegt laatstgenoemde. "Alles beter dan dit", voegt Blom toe. "Dit is geen visitekaartje voor Apeldoorn."

De gemeente bevestigt dat er gesprekken lopen over nieuwbouw aan het Sophiaplein. Belangrijk punt in het definitieve plan is onder andere de 'Stadsparkvisie': de vergroening die van de binnenstad tot aan Paleis Het Loo moet plaatsvinden, zegt woordvoerder Nienke Stavast. "We hopen dat er snel een mooi plan ligt."

In het Stadhuis kwamen recentelijk 'slechts enkele meldingen binnen van overlast bij het Sophiaplein'. "Het ging dan over foutparkeerders of iemand die de hond uitlaat op een plek waar dat niet mag. Sinds de eigenaar (Kroes, red.) de villa heeft afgesloten is het rustiger geworden."