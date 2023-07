'Richard' wil graag je woning kopen, maar wie is deze man?

Met een nette brief, compleet met 06-nummer, e-mailadres én foto, hoopt Richard Touw een woning te vinden. Talloze mensen in de Achterhoek en Liemers ontvingen de afgelopen tijd een schrijven van deze Richard. Maar wie is de goedlachse man, mag hij zulke brieven sturen en wat wil hij met al die woningen doen?

Die laatste vraag is snel te beantwoorden. Het staat namelijk dik gedrukt bovenaan de brief. 'Ik heb interesse om uw woning te kopen', staat er te lezen. Wonen wil Richard Touw er niet, hij wil ze juist verhuren. Want aan huurwoningen is volgens hem een tekort.

Dat hoeft uiteraard allemaal niet voor niks. 'Ik ben bereid een marktconforme, goede prijs, te betalen', staat in de brief te lezen. Omdat tussenkomst van een makelaar niet nodig is, kan dat zo 2000 tot 3000 euro schelen, aldus Touw. Op zich een mooi aanbod, maar het liet bij talloze mensen in de regio te wenkbrauwen fronsen.

'Wat heb ik nou aan de fiets hangen?'

"Ik las de brief en dacht 'wat heb ik nou weer aan de fiets hangen'. Ik was er stellig van overtuigd dat iemand mij wilde oplichten", vertelt Mark Jurrius uit Lobith. Hij plaatste daarom een bericht over de brief van Touw op Facebook. Zo kwam hij erachter dat hij niet uniek was; heel veel mensen hadden exact dezelfde brief gehad.

Echt serieus neemt hij de brief daarom niet. "Ja als hij 5 ton biedt, dan mag hij bellen", zegt hij met een cynische ondertoon. Wat hem wel bevreemdt, is dat er zo weinig te vinden is over Touw.

En inderdaad, een zoektocht naar Touw levert weinig op. Zijn naam is bijvoorbeeld niet gekoppeld aan een bedrijf of investeringsmaatschappij. Ook contact leggen met de man blijkt een uitdaging. Zijn drukke agenda laat het volgens hem niet toe via de telefoon vragen te beantwoorden. Via de e-mail reageren kan wel, laat hij aan deze krant weten.

Dus blijft veel onduidelijk over de man die brieven stuurde naar inwoners uit onder andere Lobith, Tolkamer, Zevenaar, Groenlo en Winterswijk.

Gemeenten niet blij met ontwikkeling

De gemeenten Oost Gelre en Zevenaar laten weten niet bekend te zijn met de brieven van Touw. Wel geven ze te kennen niet blij te zijn met dit soort opkopers. Veel kunnen ze er niet tegen doen, want het schrijven van brieven is niet verboden.



Ook kennen de gemeenten geen zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen. Met zo'n plicht kunnen gemeenten huizenkopers verplichten eerst een tijd zelf in een woning te wonen, voor die verkocht of verhuurd mag worden. Zo kan speculatie met huizen tegengegaan worden.

In andere gemeenten waar Touw brieven liet bezorgen, zijn eerder al vragen gesteld over de man. Onder meer in Bergen op Zoom waar gevreesd werd dat de gekochte woningen gebruikt zouden worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In die gemeente zou bovendien sprake zijn van opkoping.

Signalen dat dit in de Oost Gelre en Zevenaar ook op grote schaal gebeurt, zijn er volgens de gemeenten hier niet.

Niet nieuw

Het rondsturen van brieven om een woning te vinden, gebeurt vaker. Meestal door mensen die voor zichzelf op zoek zijn. "Toch komt de naam onder de brief niet altijd overeen met de daadwerkelijke koper", zegt Robert Kranen van NVM afdeling Arnhem. De Achterhoekse en Liemerse gemeenten waar de brieven van Touw recent bezorgd zijn, vallen onder zijn afdeling bij de branchevereniging in de makelaardij.

"Zo is er al eens een makelaar geweest die zich voordeed als woningzoekend stel. Het idee was huizen te kopen om de vastgoedportefeuille uit te breiden."

'Deze man mikt duidelijk op die ene procent'

Of er achter de naam Richard Touw een soortgelijk bedrijf schuil gaat? "Dat weet ik niet", zegt Kranen. "Persoonlijk ben ik niet bekend met deze man en zijn brieven. Ik vraag me ook af hoeveel succes hij ermee heeft. Bij 99 procent van de mensen die zijn brief ontvangen hebben, zal het schrijven linea recta de prullenbak in gaan. Deze man mikt duidelijk op die ene procent."

Voor die ene procent heeft Kranen wel een dringend advies. "Ga niet zomaar ergens mee akkoord. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo."

Ook zet hij vraagtekens bij de belofte van Touw. "Een marktconforme prijs klinkt heel aantrekkelijk, maar waar wordt deze op gebaseerd? De ervaring is bovendien dat dit soort investeerders, die het liefst zoveel mogelijk woningen kopen, graag voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Zij willen immers maximaal verdienen."

Waarom heb ik deze brief gekregen?

Dat het te mooi was om waar te zijn, dacht Remy Nieboer uit Groenlo ook direct bij het lezen van de brief. "Ik had er meteen een raar gevoel bij. Het riep ook vragen op. Waarom heb ik die brief bijvoorbeeld gekregen? Het is niet zo dat ik mijn woning ergens te koop heb staan en heb daar ook helemaal geen plannen voor."

Ook Nieboer plaatste een bericht over de brief op Facebook. Net als Jurrius kreeg hij veel reacties van mensen die dezelfde brief kregen hadden. "Het lijkt alsof de brieven totaal willekeurig verzonden worden", zegt Nieboer.

Man besloot Touw te bellen

Camilo Wolf uit Tolkamer, die ook een brief ontving van Touw, wilde dat wel eens van Touw horen. Zeker omdat hij al vaker een brief van de man had gekregen. Daarom zocht hij contact met hem. "Dit was al zo zoveelste brief van hem. Ik ben er klaar mee. Maar hij nam telkens niet op", zegt hij. Toen Wolf hem na vijf keer proberen aan de lijn kreeg, was het een kort gesprek.

"Hij noemde al niet eens zijn naam. Als je serieus interesse hebt in een woning en een professioneel bedrijf zou hebben, neem je denk ik wat vriendelijker op. Maar toen ik zei dat ik klaar was met de brieven was hij vrij kortaf. 'Nou, dat scheelt mij weer postzegels', bromde hij. Daarna kapte hij het gesprek snel af en hing op."

Touw heeft echt interesse in de huizen

Touw laat via de e-mail weten echt interesse te hebben in huizen. Via zijn brieven hoopt hij naar eigen zeggen in contact te komen met mensen die al overwegen hun huis te verkopen. 'Dan weten ze zeker dat ze een koper hebben en besparen ze de makelaarskosten. Hoeveel je krijgt voor je woning, wordt bepaald door de taxatiewaarde van je huis', zegt Touw.

Als verkopende partij heb je volgens Touw ook het voordeel dat voorrang hebt op het (terug)huren van je huis. "Heel soms vinden bewoners het prettig om de woning na verkoop voor een korte periode - van een of twee maanden - terug te huren. Dit in verband met de transitie naar hun volgende woning", zegt de verzender van de brieven.

Woningen verhuurt aan particulieren

Willen de verkopers er niet wonen? Dan verhuurt Touw de woning aan particulieren. Een markt waar dringend behoefte is aan meer woningen. Maar wie kan zo'n woning huren? Dat is volgens hem afhankelijk van de woning. 'Aan wie de woning wordt verhuurd ook. Zo zal een gezinswoning meer in trek zijn bij gezinnen en een studio weer bij alleenstaanden', laat hij via de e-mail weten.

Dat er dringend behoefte is aan huurwoningen, ziet makelaar Kranen ook. "De vraag naar huurwoningen lijkt op dit momenteel groter dan de vraag naar koop. Voor heel veel mensen is kopen namelijk geen optie. Woningen voor de verhuur komen er maar weinig bij. Dat er ondernemers zijn die zich hierop storten, is dus niet direct een probleem."

De brief die Richard Touw stuurt naar inwoners van verschillende dorpen en steden, onder andere in de Achterhoek en Liemers. Foto: Jan Ruland van den Brink