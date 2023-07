Een peperduur medisch apparaat of een robotarm zo verpakken dat het transport naar de andere kant van de wereld zonder krasje op te lopen verloopt? Klinkt als een uitdaging, maar voor Momapack uit Tubbergen is het dagelijks werk. Dit bedrijf bedenkt daarvoor de gekste schuimverpakkingen. Het is pionierswerk: 'Er bestaat geen schuimschool.'

Een bescheiden reclamebord op de stoep in een rustige Tubbergse woonwijk verwijst naar de bedrijfslocatie van Momapack. Het magazijn‚ achter een woning‚ staat vol met schuimplaten. Honderden, van uiteenlopende groottes‚ vormen en kleuren. Want de bedrijfseigenaren Jasmijn Jansen (30)‚ Maikel Leeuw (31) en Jasper Geerink (33) weten van aanpakken én inpakken.

Van Almelo tot Azië

"Wij ontwerpen en produceren schuimverpakkingen op maat"‚ zegt Jasper. "Ons schuim is zo ontwikkeld dat producten‚ hoe apart de vorm ervan ook is‚ schokabsorberend en antistatisch kan worden ingepakt." Waar we aan moeten denken? "Bijvoorbeeld aan medische apparatuur‚ zoals pas geleden een nieuw ontwikkeld beademingsapparaat. Kostbare producten die tonnen kosten. Wij zorgen voor een veilig transport over de hele wereld‚ van Almelo tot Azië."

De Tubbergenaar begon negen jaar geleden als werknemer bij Momapack. Het bedrijf dat Frank Leeuw tien jaar geleden oprichtte "Destijds werkten we vanaf een zolderkamer in Tubbergen"‚ herinnert Jasper zich. "We bedachten en ontwikkelden alles zelf. We moesten wel. Er bestaat niet zoiets als een schuimschool."

Momapack groeide gestaag en verhuisde in 2015 naar de huidige‚ ruimere locatie aan de Boskampstraat. Een deel van de productie vindt daar plaats‚ de massaproductie gebeurt in Hannover.

Overgedragen

Jasmijn uit Denekamp begon vijf jaar geleden bij Momapack‚ een jaar later dan Maikel‚ de zoon van Frank. De drie hadden naar eigen zeggen gelijk een klik. Begin dit jaar droeg de oprichter zijn zaak over aan de drie bevlogen dertigers. Maar eerst bracht hij hen het bijzondere ambacht bij.

"Niks ligt hier standaard op de plank"‚ vertelt Jasmijn. "Meestal ontwerpen we een verpakking aan de hand van een digitale tekening. Met een demo van het eindproduct gaan we naar de opdrachtgever. Vaak willen zij het even voelen en zien. Na akkoord gaat het materiaal in productie. Schuimafval wordt gerecycled."

Na haar studie commerciële economie had de Denekampse allesbehalve een 'schuimende' toekomst verwacht. "En juist die techniek vind ik heel mooi"‚ zegt ze. "In basis is dit meer een mannenwereld. Klanten kijken weleens op dat ik een vrouw ben. Doordat we alle drie ontwerpen‚ hebben ze snel door dat ik weet ik waarover ik praat."

Confettikanon

De drie ondernemers vertellen graag en veel over het bedrijf, maar over de items die ze verpakken‚ zijn ze terughoudender. "Voor 70 procent van de goederen geldt een geheimhoudingsplicht"‚ legt Maikel uit. "Onder meer vanuit de medische hoek. Wat onder de overige 30 procent valt? Laatst moesten we rookpistolen en een confettikanon verpakken voor de evenementensector verpakken. Bijzondere klus."

Het aantal opdrachten neemt snel toe. Uitbreiding van het team is op handen. "Het liefst willen we medewerkers die onze passie delen"‚ zegt Jasmijn. "We hebben alle drie dezelfde schuimtic. Die is tevens onze kracht."

Een voorbeeld van één van de schuimverpakkingen, die maar eens duidelijk maakt hoe complex het werk is. Foto: Lenneke Lingmont