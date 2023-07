Agent Marjolein werd tijdens reanimatie flink beledigd

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Triest, dieptriest.'' De Zwolse politieagent Marjolein laat het woord meerdere keren vallen tijdens het gesprek over de gebeurtenissen van gisteravond. Ze is bijna klaar met haar dienst als ze samen met haar collega's wordt opgeroepen voor een medisch incident in winkelcentrum Holtenbroek in Zwolle.