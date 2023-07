Bertus (72) is de eerste uitvaller van de Vierdaagse

Drie hele kilometers en toen was het al voorbij. Bertus de Groot, 72 jaar oud, was koud aan de Vierdaagse begonnen of hij viel uit. 'Maar je moet naar je lichaam luisteren.'

Zijn behandeld arts had juist alles op alles gezet om te zorgen dat hij aan de Vierdaagse mee kon doen. In 2021 was hij geopereerd aan zijn hart. "Maar de klachten kwamen terug. De arts wist dat ik de Vierdaagse wilde lopen, maar normaal moet je twaalf weken wachten op een katheterisatie. Nu was ik in dezelfde week nog aan de beurt."

Hart is perfect

Dat was vorige week: toen lag hij nog in het ziekenhuis. "Het hart is weer perfect."

Dus begon de Ermeloër vanochtend vol goede moed aan zijn tiende Vierdaagse. Zijn vrouw liep traditiegetrouw tot de Waalbrug met hem mee en was al bijna weer onderweg terug naar de camping in Berg en Dal toen de telefoon rinkelde. "Het ging niet meer."

De oorzaak? "Hernia. Die drukt op de wervels."

Daar had hij natuurlijk vooraf al wel last van. En hij was ook wel wat bevreesd voor wat de Vierdaagse voor zijn rug zou gaan betekenen. "Maar ik hoopte in elk geval de eerste dag nog wel door te komen."

Maar net na de Waalbrug, nog voor hij de dijk naar Oosterhout op ging, besloot hij het bijltje er bij neer te gooien. En terug te lopen: dat ging nog net.

Polsbandje

Officieel is hij nog niet uitgevallen. "Ik hou mijn polsbandje nog, zodat ik vrijdag het Vierdaagseterrein nog op kan om."

En hij is toch blij: "Ik ben gestart, en dat betekent dat ik volgend jaar niet mee hoeft te loten maar gewoon het recht heb om weer mee te kunnen doen." Want dat hij dan weer mee gaat doen, dat staat als een paal boven water. "Eerst die hernia repareren, en dan ben ik er weer."

Overigens zijn er ook lopers die al uitgevallen waren voordat ze konden beginnen. Twee lopers kwamen maandag een paar minuten te laat voor het ophalen van hun polsbandje.