In plaats van een fijn pensioen hebben Henk en Marianne slapeloze nachten

De tranen wellen op in zijn ogen als Henk Snippe vertelt hoe hij zijn pensioen voor zich zag: eindelijk tijd om écht te genieten van zijn schapen, zijn lust en zijn leven. Maar de problemen rond kanaal Almelo-De Haandrik verwoestten de tweekapper van het echtpaar Snippe en de schuur. Zelfs nadat de Vriezenveners een rechtszaak wonnen over de oneerlijke schadevergoeding, gooide Overijssel de deur dicht. Henk kijkt uit over een lege weide, al jaren. 'Ze zijn zo arrogant.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij, en ook zijn vrouw Marianne, zeggen het bij herhaling: 'zó arrogant' vinden ze de provincie Overijssel. Hier, aan de keukentafel in Vriezenveen, zitten twee 72-jarigen die hun leven lang keihard gewerkt hebben. Maar nu ze vooral willen genieten, dat niet kunnen.

Hun 'tweekapper' is onbewoonbaar, de schuur voor de geliefde schapen van Henk total loss. Van de dieren moest hij in 2018 al noodgedwongen afscheid doen. Toen in de hoop dat hij snel weer nieuwe schapen zou kunnen kopen.

Slapeloze nachten, doodmoe

Maar de wei is nog altijd leeg. "En ik heb slapeloze nachten", vertelt hij. Zijn echtgenote knikt. Zij ook. "Soms ga ik hier 's nachts maar zitten, spelletjes spelen op de tablet. Maar na de middag breekt je dat op." Ze zijn moe, maar vechten door. "Tot ik er dood bij neerval", zegt Henk.

Al jaren voeren ze een strijd met de provincie over een correcte schadevergoeding voor hun beschadigde huis. Er zitten namelijk tonnen verschil tussen de taxatie van de provincie en de externe deskundige, die het echtpaar Snippe zelf heeft ingeschakeld. En ze komen er maar niet uit.

Sterker nog, nadat ze een rechtszaak wonnen, samen met nog drie woningeigenaren, gooide Overijssel de deur voor ze dicht. De provincie wil niet praten over schadebedragen. "Ze gaan nu terug naar dezelfde taxateur, die hier de veel te lage taxatie heeft gedaan, om tot een nieuw besluit te komen. Dat kun je je toch niet voorstellen? Alsof hij opeens gaat zeggen: ja, we zitten er tonnen naast."

Het plafond in de schuur splijt letterlijk. Er zitten een vuistdikke kier in de nok. Foto: Wouter de Wilde

Was er aanvankelijk euforie na de gewonnen rechtszaak - "we dachten echt dat het nu zou veranderen, voor iedereen hier"- is het vertrouwen opnieuw tot een nulpunt gedaald.

Want het blijkt er in de praktijk heel anders aan toe te gaan rond het Twentse kanaaldrama, dan hoe de provincie zich de laatste tijd naar buiten toe presenteert. Overijssel zegt dat het de problemen gaat oplossen, de nieuwe gedeputeerde Martijn Dadema riep afgelopen week zelfs nog bij RTV Oost dat 'herstelbetalingen gewoon goed moeten gaan.' Maar achter de schermen maakt de provincie er nog altijd een juridische strijd van. Dat is op te maken uit mailwisselingen in het bezit van deze krant.

In de schuur waar Henk zijn schapen hield, scheuren muren in tweeën. Het is eigenlijk te gevaarlijk om het gebouw te betreden. Foto: Wouter de Wilde

Advocaat vreest 'meer van hetzelfde'

Anna Kwint, de advocaat van de vier woningeigenaren en de eerste juriste die een rechtszaak rond het kanaaldrama heeft gewonnen, is verbijsterd over de gang van zaken. Zij vreest dat er uiteindelijk weinig zal veranderen aan de schaderegeling. "Dat wordt voorgelegd aan McLarens (nieuwe naam van Vanderwal & Joosten, red.). En wat als zij zeggen: dit hebben we goed gedaan? Ik ben bang dat het dan meer van hetzelfde wordt."

Voor de advocaat houdt haar invloed hiermee op, zegt ze. "Ik heb geprobeerd een gesprek op gang te krijgen. Niemand zit te wachten op nog meer procedures. Maar ze gooien de deur voor deze mensen dicht. Ik kan Overijssel niet dwingen om te praten." Om aan te tonen dat het is gelopen zoals ze zegt, geeft Kwint inzage in haar correspondentie met de provincie.

In die mails geeft de advocaat aan dat haar cliënten graag in gesprek willen. De juriste van Overijssel zegt dat de mensen best welkom zijn, maar: 'Wij wijzen u er wel op dat wij niet zullen onderhandelen over de hoogte van schadevergoedingen of subsidies. Deze stellen wij vast overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, de schaderegeling en eventuele rechterlijke uitspraken. Dit om rechtsongelijkheid met andere omwonenden van het kanaal zoveel mogelijk te voorkomen.' Overijssel komt met een beslissing op bezwaar, en daar moeten bewoners het dan maar mee doen.

Kwint: "Ze willen wel met ons om tafel, maar niet praten over de schadevergoedingen. Juist daar gaat het over. Wat willen ze dan? Praten over het weer?"

'Ze (Overijssel) snappen het niet'

Henk Snippe schudt zijn hoofd. "Zo arrogant zijn ze dus. Ze snappen het niet eens." Dat gevoel had hij vaker. "Toen Bert Boerman (de vorige gedeputeerde, red.) hier een keer was en ik vertelde over mijn hobby met de schapen, begon hij gelijk honderduit te praten dat hij ook koeien had. Hij snapte het gewoon niet, ging eraan voorbij dat ik mijn hobby dus niet meer kon uitoefenen en hoeveel pijn dat doet."

Nu ervaren Henk en Marianne hetzelfde. Nog steeds. En dat allemaal door de werkzaamheden aan het kanaal. "In 2016 had ik de weide hier ineens blank staan, toen ze aan het werk waren. Was nog nooit gebeurd. Een paar dagen later zag ik een shovel spul in het kanaal gooien. Waarschijnlijk klei, zoals ze dat op meer plekken hebben gestort. De boel was dus gewoon lek. Het komt daardoor, of door damwanden. Maar de schade vergoeden, ho maar." Marianne knikt. "Als je iets kapot maakt van een ander, los het dan gewoon op."

De tweekapper staat in de stutten en is onbewoonbaar. Foto: Wouter de Wilde

Intussen zitten het echtpaar Snippe met de ellende. De tweekapper waar hun zoon inwoonde, is onbewoonbaar. De schuur is total loss en te gevaarlijk om te betreden. "Het dak splijt letterlijk open", zegt Snippe. Tranen wellen op in de ogen van het echtpaar. Bij Henk zelfs meermaals. "Dan heb je je hele leven keihard gewerkt. Verschrikkelijk."

Nieuwe gedeputeerde wil niet persoonlijk reageren

Dadema, de nieuwe gedeputeerde die de kanaalproblemen moet oplossen, wil niet persoonlijk reageren op vragen. Hij verwijst naar de persvoorlichter, die met de volgende reactie komt: "Dit verhaal laat wederom zien dat veel emoties aanwezig zijn in het gebied en duidelijke meningen over het handelen van de provincie. De nieuwe gedeputeerde wil met een open blik naar de situatie Almelo - De Haandrik kijken. Het onafhankelijke rapport en aanbevelingen van de bemiddelaar Mona Keijzer wacht hij af. Van daaruit kijkt de provincie wat aanvullend gedaan kan en moet worden richting de betrokkenen." Ingaan op de verwijten van de advocaat en het echtpaar Snippe doet de provincie niet.