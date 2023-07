De psyche van de Vierdaagselopers: wat bezielt ze?

Veel mensen moeten er niet aan denken ooit de Vierdaagse te lopen: de vermoeidheid, de pijn en de drukte schrikt ze af. Toch zijn er jaarlijks zo’n 45.000 mensen die deze bezwaren voor lief nemen. Want voor hen zijn de voordelen groter dan de nadelen. Wat bezielt ze? We lopen met recordloper Willy Heij (80) die voor de 63ste keer mee gaat doen langs de tien redenen om de Vierdaagse te lopen.

1. Je bent niet alleen

Aanspraak, gezelligheid, contact met andere wandelaars. Spreek met deelnemers, en je hoort ook best veel eenzaamheid in hun verhalen. Deelnemers hebben er behoefte aan hun levensverhaal met elkaar te delen. Je ontmoet gelijkgestemden, er ontstaan vriendschappen voor het leven, zelfs liefdes. Maar er is ook veel kortstondig contact, even een paar kilometer samen met een totaal onbekende oplopen. Iedereen staat open voor een praatje. Dat maakt de Vierdaagse bijzonder, zegt Willy Heij, die voor de 63ste keer meedoet. "Die massa aan lopers ervaren mensen soms ook als onprettig, maar ik vind het zelf wel gezellig. Je ziet elk jaar weer mensen die je al heel lang niet gezien hebt en er is veel amicaliteit onder elkaar."

2. Je wordt toegejuicht

Topsporters en artiesten zijn gewend aan applaus, gewone stervelingen maken dat zelden mee. Bij de Vierdaagse krijg je wel die unieke ervaring. De duizenden toeschouwers langs de route stuwen de wandelaars voort. "Ik ben het nu wel gewend hè", zegt Heij over de toejuichingen. En per se nodig heeft hij het niet. "Het hele jaar loop je zonder publiek en ik heb ook twee keer de alternatieve Vierdaagse gelopen, 's nachts. Dan zie je geen hond. Maar het is wel leuk, dat mensen je toejuichen."

3. Je daagt jezelf uit

Je grenzen verleggen, iets doen wat je niet voor mogelijk houdt, volhouden en niet opgeven: het is een enorme mentale opsteker als je een bijzondere fysieke prestatie kunt neerzetten. Dat geeft zelfvertrouwen en kracht. "Ik had eigenlijk de 50 kilometer willen lopen, met mijn zoon. Ik zou dat wel halen, maar wat wil ik nu nog bewijzen? Dat ik 80 ben en ik dat kan? Ik doe nu de 30, omdat ik wat snel last heb van brandende voeten."

4. Je inspireert elkaar

Natuurlijk, elke stap zet je op eigen kracht. Maar je doet het ook samen. Je loopt tussen tienduizenden anderen, die uiteindelijk dezelfde inspanning leveren als jij. Ook zij raken vermoeid en voelen hun benen en voeten. Als zij het kunnen volhouden, dan kun jij het toch ook? Deelname aan de Vierdaagse creëert een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. "Ik denk dat dat meehelpt. Zeker als je samen optrekt, vergeet je de afstand."

5. Je oogst respect

Familie, vrienden, collega's, kennissen: iedereen maakt een diepe buiging voor je als je het Vierdaagsekruisje opgespeld hebt gekregen. 'Dat doe ik je echt niet na', is een veelgehoord compliment. Je krijgt schouderklopjes, felicitaties, aandacht en al die reacties zorgen ervoor dat je je bijzonder voelt. "Dat is zeker zo, maar ik ervaar het inmiddels als gewoon, ben het gewend. Maar mensen die je erover spreekt, vinden het zeker wel heel goed dat je de Vierdaagse loopt. En dat is wel leuk om te horen."

6. Je hebt plezier

Zingen, dansen, lachen: de Vierdaagse is ook gewoon heel leuk. Deelnemers beschouwen het als het leukste uitje van het jaar, de mooiste manier van vakantie vieren. Ze kijken ernaar uit en leven ernaar toe. Een hele week ongedwongen en ongecompliceerd plezier hebben met elkaar, dat geeft ook een gevoel van vrijheid. "Ik moet zeggen dat we vroeger wat meer lol maakten dan nu. Dan gingen we ook samen liederen zingen. Maar het is wel elk jaar leuk."

7. Je maakt je hoofd leeg

Vier dagen lang is er maar één ding echt belangrijk: wandelen. Al het andere doet er even niet toe. Of je nu naar Santiago de Compostella loopt, een lange boswandeling maakt of meedoet aan de Vierdaagse: het is een goede manier om je hoofd even helemaal leeg te maken. Stress verdwijnt, je voelt je ontspannen. Daarnaast kun je tijdens het wandelen ook goed nadenken. Lichamelijke beweging maakt het makkelijker om je gedachten in beweging te brengen. Je komt tijdens het wandelen geregeld tot nieuwe inzichten. "Nou, mensen zeggen wel dat je je hoofd kunt leegmaken, maar bij mij valt weinig leeg te maken. Stress ken ik niet. Maar ik snap wel dat het voor sommige mensen heel fijn is."

8. Je voelt je gezond

Bewegen is goed voor je gezondheid, dat hoeft geen uitleg. Maar geldt dat ook voor zo'n pittige inspanning als de Vierdaagse? Jazeker, bewijzen onderzoeken van het Radboudumc naar de Vierdaagselopers. Heij: "Ik leef gezond. Want de Vierdaagse zorgt er ook voor dat je het hele jaar door blijft wandelen."

9. Je doet het voor een ander

Wellicht is het voor jezelf niet zo'n grote prestatie, maar wel voor iemand met wie je meeloopt. Als buddy, als mental coach, voor de gezelligheid. Je sleept de ander erdoorheen en dankzij jou halen jullie allebei het begeerde Vierdaagsekruisje. Dat geeft jouw kruisje extra glans; het voelt goed om iets voor een ander over te hebben. "Dat heb ik vroeger wel gedaan. Dan namen we ook mensen die moeilijk liepen tussen ons in. Maar dat doe ik niet meer: moeten ze maar zorgen dat ze wat meer trainen."

10. Je doet het voor het goede doel

Sommige deelnemers gebruiken de Vierdaagse als een sponsorloop. Elke stap die je zet levert dan geld op voor het goede doel. Meestal is dat een doel waarmee de deelnemers zich verbonden voelen, bijvoorbeeld omdat een familielid of vriend een bepaalde ziekte heeft. Dat andere mensen mogelijk baat hebben van jouw inspanningen is natuurlijk ook een geweldige motivatie. "Ik heb nooit gesponsord gelopen", vertelt Heij. Hij heeft er gewoon niet zo veel mee. "Het goede doel ben ik zelf."