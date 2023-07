Op het water vinden steeds meer dodelijke ongelukken plaats

Het aantal dodelijke slachtoffers bij ongevallen op kanalen, rivieren en meren in Nederland is fors gestegen. Het zijn er bijna drie keer zoveel als gemiddeld. De minister zint op maatregelen. 'Een verplicht vaarbewijs gaat er toch echt nooit komen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor.

Deze week precies een jaar geleden verdronken drie van de vier leden van een Duits gezin op het Veluwemeer, nadat de kano waarin zij zaten kapseisde. Vader (42), moeder (32) en hun dochtertje (5) kwamen om. Hun zevenjarige dochter overleefde het drama, door zich vast te klampen aan een boei.

In totaal kwamen vorig jaar 21 mensen om het leven bij ongelukken op Nederlandse binnenwateren, blijkt uit de nieuwste cijfers van Rijkswaterstaat: 9 in de recreatievaart en 12 in de beroepsvaart. Dat is een forse stijging ten opzichte van eerdere jaren en de langjarige trend (8 doden per jaar). Het baart demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) grote zorgen.

Verplicht vaarbewijs

Harbers heeft daarom opdracht gegeven voor onderzoek naar oorzaken en welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal ongevallen op het water terug te dringen. Gedacht wordt aan een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart, meer scheiding van beroeps- en recreatievaart, snelheidsverlagingen en betere bewegwijzering rond kunstwerken als bruggen en sluizen.

Goede kennis van vaarwegregels zorgt er volgens de minister voor dat recreanten zichzelf en anderen minder in gevaar brengen. Een vaarbewijs is nu voor veel schepen en wateren niet nodig. Het is pas verplicht als een boot sneller kan varen dan 20 kilometer per uur en/of langer is dan 15 meter.

Tiemen Jan van Dijk uit Kampen, eigenaar van de grootste vaarschool in Nederland, ziet een verplicht vaarbewijs niet gebeuren. "Dan help je in een klap de hele branche om zeep. De verhuursector is dan ineens heel veel klanten kwijt. En wat te denken aan het verlies aan liggeld en inkomsten van eten, drinken en brandstof."

"Begrijp me goed, elke dode op het water is er een te veel, maar bij de invoering van een verplicht vaarbewijs staat de schade die dat oplevert niet in verhouding tot het aantal slachtoffers."

Sneller en groter

Wat dan wel? "Ik zou beginnen met het aanpassen van de regels. Geef een vrijstelling tot een snelheid van 12 kilometer per uur en een lengte van 10 meter. Dan maak je al een groot verschil. Die 12 kilometer per uur is in grote delen van Friesland al verplicht. Als mensen toch sneller of groter willen, moeten ze een vaarbewijs halen."

Verder denkt hij dat een verplichte verzekering voor elk vaartuig, zoals ook voor een gemotoriseerd voertuig geldt, kan helpen.

Volgens Van Dijk is het sinds de coronapandemie veel drukker op het water geworden. "Alles wat dreef is toen verkocht. Veel kopers hebben de smaak te pakken gekregen. Het is ook echt leuk. Zodra je op het water zit, ben je vrij", zegt Van Dijk, zelf de trotse bezitter van een bijzondere motorkruiser: een voormalige Deens patrouilleschip, gebouwd in 1973.

Als het rustig is, hebben mensen meer tijd om te handelen. "Maar in de zomermaanden is het zo druk dat je goed moet weten wat je doet."

Slecht zicht

Veel mensen beseffen volgens Van Dijk onvoldoende wat ze moeten weten. "Als ik vraag: vanaf welke afstand is sprake van slecht zicht, kijken veel mensen me moeilijk aan. Dat is vanaf 1 kilometer. Dan moet je dus de verlichting op het vaartuig ontsteken. Aan boord moet ook altijd een BPR zijn. Dat is het Binnenvaartpolitiereglement, met de verkeersregels voor de Nederlandse binnenwateren. Als het ontbreekt, kun je een boete van 95 euro krijgen."

Een deel van het probleem is volgens de Kampenaar dat iedereen die een boot heeft gekocht al snel denkt dat hij of zij kan varen. "Zelfs met een vaarbewijs is dat niet per se het geval. Het is een theorie-examen. De praktijk kan verrassend anders zijn."

Opvallend in de ongevallencijfers is het stijgend aantal eenzijdige ongevallen met recreatievaart. Van de 80 ernstige scheepsongevallen waar recreatievaart bij betrokken was, betreft het in 51 gevallen een eenzijdig ongeval. Dat aantal vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De oorzaak is vooralsnog een raadsel en daarom nu onderwerp van onderzoek.

De toename van de ernstige ongevallen op het binnenwater is vooral te zien in de beroepsvaart (117 in 2022 ten opzichte van 78 in 2021) en in mindere mate in de recreatievaart (80 in 2022 tegenover 75 in 2021). Beroepsvaart betreft het vervoer van containers, droge en natte lading in bulk en ook het beroepsmatig vervoer van personen met motorpassagiersschepen en zeilschepen (bruine vloot).

Er is volgens Rijkswaterstaat niet één specifieke oorzaak of type ongeval aan te wijzen waar deze stijging aan gerelateerd kan worden.

Aanvaringen

Voor de beroepsvaart is het verminderen van het risico van aanvaringen met infrastructuur een speerpunt. Dan gaat het vooral over sluizen en bruggen.

Rijkswaterstaat heeft al op dertig locaties gekeken waarom het misgaat, zoals bij de Reevesluis in het Drontermeer. Daaruit blijkt dat de situatie ondanks tonnen in het water en informatie van een elektronische navigatiekaart niet overal helder genoeg is voor schippers. Urgente situaties zijn meteen aangepakt zodat daar nu wel duidelijk moet zijn wat de gewenste route is om een object veilig te passeren.

Van Dijk uit Kampen gaat zich komende jaren niet alleen als docent, maar ook als politicus inzetten voor meer veiligheid op het water. Hij is afgelopen week beëdigd als Statenlid voor de VVD in Overijssel en kreeg water in zijn portefeuille.