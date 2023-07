Virin (43) kreeg een nieuwe nier én alvleesklier

Ruim dertig jaar lang was Virin Ishwardat diabetespatiënt, steeds verder zag hij zijn gezondheid achteruit gaan. Een donor-alvleesklier én nier veranderden het leven van de 43-jarige Eindhovenaar totaal. 'Ik heb geen suikerziekte meer.'

Virin kan het nog steeds niet altijd geloven. Hoewel de transplantatie van zijn nieuwe nier en alvleesklier pas in februari plaatsvond, kan hij nu al spreken van een leven voor en na de operatie. Niet dat Virin er nu op los leeft - hij is nog steeds herstellende en moet vaak naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor controle - maar zijn kwaliteit van leven is al stukken beter dan voorheen. "Ik heb veel meer energie, ben niet meer moe en hoef me niet meer aan een streng dieet te houden. Maar omdat ik dat gewend ben, leef ik wel heel bewust. Dat is mijn redding geweest. En die boodschap wil ik overbrengen op mensen die hetzelfde hebben als ik."

Als kind van elf jaar kreeg Virin de diagnose diabetes type 1. Dat was voor hem een schok, maar niet vreemd want suikerziekte kwam in zijn familie veel voor. Hij zag van dichtbij wat diabetes betekent. Zijn oma en tantes in Suriname leden eraan en bij hen waren door de ziekte ledematen als tenen, voeten en benen geamputeerd. Virin moest meteen vanaf het begin elke dag insuline spuiten om zijn bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Maar dat niet alleen, hij moest ook continu opletten wat hij at. En dat is voor een puber niet altijd gemakkelijk.

Verhuisd voor school én gezondheidszorg

Vanuit Suriname ging Virin regelmatig op bezoek bij familie in Nederland. In 1997 verhuisde hij hiernaartoe om naar school te gaan, maar ook omdat de mogelijkheden om te leven met diabetes hier beter waren. De ontwikkelingen gingen en gaan nog steeds hard.

"Ik heb die hele methode van spuiten zien veranderen. De grote spuiten werden steeds kleiner en dunner. Nu heb je pennen met insuline en dunne kleine naaldjes, waardoor je geen flesjes insuline meer nodig hebt. Vroeger was het echt een heel gedoe als je eens een dagje wegging, of op reis. De insuline moest koud blijven, dus ik had altijd pakken ijs en koelboxen bij me. Ook moet je altijd op je eten letten en suiker bij je hebben voor als je waarden te laag zijn. Een gedoe dus, zeker op reis, maar ook het bloedsuiker prikken was niet fijn. Je vingertoppen werden daar helemaal beurs en hard van. Nu is dat nog maar een klein prikje onder de vetlaag."

Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht: die hele rompslomp heeft hij achter de rug. Met een sensor op zijn arm kan hij zijn suikerwaarden meten, die zijn sinds de operatie in februari goed. Maar de weg naar de ingreep was zwaar en moeilijk. Hij voelde zich heel zwak en zakte op zijn werk - op dat moment was hij schoonmaker - zelfs in elkaar.

Nieren werkten nog maar voor 15 procent

In het ziekenhuis, we schrijven 2013, kreeg hij een nieuwe internist die ook nefroloog bleek te zijn. Een nierendokter dus. Van hem hoorde Virin dat zijn nieren nog maar voor 15 procent bleken te werken. "Dat moest ik even verwerken. Maar al snel vroeg ik wat ik zelf kon doen aan die slechte nierfunctie. Dat werd dus een heel streng dieet: radicaal stoppen met zout, maximaal twee koppen koffie per dag en geen bewerkt voedsel eten."

"Maar ik kon ook niet uit eten, want overal zit zout in. Gelukkig houd ik van koken, dus ben ik aan de slag gegaan met koken zonder zout. Dat was een heel gepuzzel, maar uiteindelijk lukte het wel. Ik zocht bijvoorbeeld uit hoe ik de Kentucky Fried Chicken zelf kon maken. En als vrienden kwamen eten, proefde niemand dat er geen zout in zat." Na een paar maanden had dit strenge dieet als resultaat dat zijn nierfunctie naar 24 procent was gegaan.

Dat was voor de nefroloog reden om te denken aan een gecombineerde nier-/alvleeskliertransplantie. "Dan zou hij me wel moeten overdragen aan het LUMC in Leiden, want daar zijn ze daarin gespecialiseerd. Hij ging ervoor zorgen dat ik daarvoor in aanmerking zou komen, omdat ik al die jaren zo hard gewerkt heb en zo'n doorzettingsvermogen toonde. Altijd heb ik alles gedaan voor mijn gezondheid, nooit gesjoemeld, hoe moeilijk dat soms ook was."

Diabetes betekent niet alleen diëten en insuline spuiten. Het wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Dertig jaar diabetes heeft Virin nogal wat schade toegebracht. Niet alleen aan zijn nieren, maar ook aan zijn ogen. Die zijn meerdere keren gelaserd. Na een staaroperatie kreeg hij in zijn linkeroog bloedsporen, een glasvochtbloeding, waardoor zijn zicht erg verslechterd is. Hij ziet dubbel, wat met een bril wel te corrigeren is, maar Virin wil niet dat zijn oog daardoor lui wordt. Dus zet hij zijn bril zo min mogelijk op.

Garanties heb je niet

Bij diabetespatiënten treden ook vaak complicaties op. Toen Virin bijvoorbeeld eens een kies moest laten trekken was zijn bloedsuikergehalte te hoog. Dat resulteerde in een spoedopname in het ziekenhuis, waar hij vier keer werd geopereerd aan zijn kaak. Zijn wang was drie keer zo dik als normaal. "Stress kan voor schommelingen zorgen, maar ook een zware baan kan daaraan bijdragen. Is je suikerspiegel te hoog, dan moet je lichaam te hard werken. Bij lage waarden lijkt het of de energie uit je spieren wordt getrokken. Die schommelingen zijn heel heftig. Daarom is een stabiel leven zo essentieel."

Dolgelukkig waren Virin en zijn vrouw Jantje toen hij was 'goedgekeurd' voor de transplantatie. "Je wordt van top tot teen gescreend. Alles wordt gecontroleerd: longen, bloedvaten, hart, tanden, ogen, noem maar op. Ook word je getest door medisch psychologen, want het is een zware operatie en garanties heb je niet. In het slechtste geval ga je dood. Ik was zo blij dat ik groen licht kreeg. Het strenge diëten en zo gezond mogelijk leven is niet voor niets geweest. Daardoor kwam ik in aanmerking voor deze operatie."

'Bereid je maar voor en spring meteen in de auto als we bellen', zei zijn arts in het LUMC. Dat was rond Kerst vorig jaar. Maar hoe bereid je je daarop voor? "De tas met spullen stond al klaar. Geen grote dingen ondernemen. Ik maakte zelfs geen roti meer, want als je dat goed wil doen, duurt dat lang." Eind februari ging de telefoon. "Dan staat alles stil. De wereld stopt met draaien. Rustig blijven en vooral ook rustig rijden. Maar hoe dichter we bij het ziekenhuis kwamen, hoe spannender het werd. Mijn hart sprong bijna uit mijn mond."

Meteen een strakke, rechte lijn

Jantje bleef bij hem in het ziekenhuis. Daar moesten ze afwachten of de organen van de donor geschikt waren. En natuurlijk moest de familie eerst nog afscheid nemen van de donor. De volgende ochtend was het zover. Operatieschort aan, nog een kusje, nog eens omkijken, duim omhoog en hup, de operatiekamer in. Een team van negen specialisten, onder wie drie chirurgen, stond klaar. Positief blijven denken. En weg was hij.

Acht uur duurde de operatie. Zijn romp lag helemaal open. De nieuwe organen werkten goed, want de eerste meting van het suikergehalte liet meteen een strakke, rechte lijn zien. Helemaal stabiel. Maar terwijl hij in het ziekenhuisbed lag met allemaal slangetjes, drains en zakken aan het bed, vroeg Virin zich af waar hij aan begonnen was. Hij had veel pijn. Maar elke dag ging het beter en na een week, toen duidelijk was dat hij zichzelf kon verzorgen, mocht hij naar huis. "Dat was heel spannend."

Medicijnen voor de rest van zijn leven

Aiko de Vries, internist-nefroloog en vicevoorzitter van het Transplantatiecentrum, is heel tevreden over Virin. "Virin heeft de gecombineerde nier-alvleeskliertransplantatie gekregen omdat hij nierfalen had door zijn diabetes type 1. En zijn eigen alvleesklier maakte geen insuline meer aan. Drie maanden na de transplantatie werken zijn nieuwe nier en alvleesklier goed. Daardoor krijgt hij langzaam een betere conditie en kan de schade herstellen die hij door de suikerziekte had opgelopen. Door deze gecombineerde transplantatie is zijn suikerziekte namelijk genezen, en de transplantatienier zorgt voor een goede nierfunctie. Hij hoeft dus geen dialyse, wat zonder deze operatie wel had gemoeten."

De Vries geeft aan dat er wel altijd een risico is dat zijn lichaam alsnog de nieuwe organen afstoot. "Om de kans daarop zo klein mogelijk te maken, moet Virin voor de rest van zijn leven medicijnen slikken die de afweer onderdrukken. En die brengen op hun beurt weer een risico op infectie met zich mee. Maar op dit moment is van beide geen sprake. Hij doet het erg goed en er zijn weinig complicaties geweest."

Dubbele transplantatie is zware operatie

Een dubbele transplantatie is een zwaardere operatie dan alleen een niertransplantatie. De Vries: "Dit gebeurt ongeveer 15 tot 20 keer per jaar in Nederland en kan alleen in het UMC Groningen en het LUMC. Omdat een nier-alvleeskliertransplantatie erg zwaar is, opereren we tot een maximale leeftijd van ongeveer 55 jaar."

Een gecombineerde nier-alvleeskliertransplantatie werkt bij nierfalen door diabetes type 1 vaak beter dan alleen een niertransplantatie. Daarbij is de wachttijd voor een gecombineerde transplantatie korter dan voor de transplantatie van alleen een nier. Want patiënten voor een gecombineerde transplantatie komen op de wachtlijst voor de alvleesklier, en die is korter.

Hoe korter de patiënt moet wachten op een transplantatie, hoe groter de kans is dat hij niet in het dialysestadium terechtkomt. Voorwaarde is wel dat patiënten op tijd naar het transplantatiecentrum worden verwezen. Het is belangrijk dat artsen goed op de hoogte zijn dat alle patiënten jonger dan 55 jaar met diabetes type 1 en nierfalen gescreend kunnen worden voor zo'n gecombineerde transplantatie. Het succesverhaal van Virin kan zorgen voor meer bewustzijn hierover.

Virin zou in de toekomst heel graag mensen met diabetes willen begeleiden. "Ik wil ze geen valse hoop geven, want elke patiënt is anders, maar hoop is er wel. De wetenschap staat niet stil. En zelf kun je heel veel doen. Daar kan ik bij helpen. Ik ben ervanaf gekomen en heb nu een nieuw leven. Dat gun ik anderen ook."

Enorm dankbaar

Het is moeilijk te zeggen hoe lang Virin zonder deze operatie nog te leven zou hebben gehad, maar De Vries geeft aan dat zowel dialyse als ernstige diabetes iemands levensverwachting ernstig beperkt. "Omdat beide door de transplantatie niet meer spelen, neemt niet alleen de levensverwachting, maar ook de kwaliteit van leven gemiddeld genomen belangrijk toe."

Virin heeft sinds zijn operatie elke dag feest in zijn hoofd. "Ik ben mijn diabetesverpleegkundige, het team van de nierpoli in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het transplantatieteam, de nierpoli en verplegend personeel in Leiden enorm dankbaar. Zonder hen was het allemaal nooit gelukt. En natuurlijk ben ik ook dankbaar voor de donor, al zal ik nooit weten wie het is."